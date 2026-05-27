Илья Роденко

Бухта Нуи теряет свой облик: где россиянам искать теперь секретные пляжи на Пхукете

Пхукет лишается одной из своих главных "диких" точек притяжения. Лесной департамент Таиланда начал зачистку бухты Нуи, известной туристам как "секретный" пляж. Владельцев турбизнеса обязали демонтировать все инфраструктурные объекты, включая капитальные постройки, до 5 июня.

Что происходит с пляжем Нуи на Пхукете

Бухта Нуи, зажатая между пляжами Ката Ной и Най Харн, долгие годы балансировала на грани статуса "секретной" и "туристической". Путешественники ехали сюда не за классическим отдыхом, а ради видов и снорклинга. Сегодня эта идиллия сходит на нет официально. Глава Лесного департамента Таиланда подписал приказ о сносе 11 объектов, незаконно занявших общественную землю.

Под бульдозер пойдут кафе, бунгало, душевые комплексы и даже бетонная дорога, ведущая к берегу. Впрочем, закрывать саму бухту для туристов не планируют. Владельцам построек дали 15 дней на апелляцию. Если юридическая борьба не принесет плодов, инфраструктуру ликвидируют, вернув пляжу первозданный — и менее удобный — вид.

"Такие рейды — стандартная практика для тайских властей, которые периодически проводят аудит захваченных лесных территорий. Если строения признаны незаконными, их демонтаж неизбежен. Туристам же стоит учитывать, что комфортный сервис часто соседствует с юридическими рисками", — констатировала в беседе с Pravda.Ru  менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Куда податься вместо Нуи

Терять доступ к воде на Пхукете нет нужды. Остров по-прежнему богат на локации для снорклинга, каякинга и просто спокойного созерцания заката. Туроператоры и эксперты, комментируя ситуацию, рекомендуют переключиться на другие бухты, где правила землепользования соблюдаются строже.

Локация Спектр впечатлений
Банана Бич Белый песок и уединенная тропическая эстетика.
Ао Сейн Камерный снорклинг в границах отельной зоны.
Януи Лучшая площадка для каякинга на юге острова.
Най Янг Природа национального парка без массового шума.

Для поиска скрытых жемчужин острова лучше заранее изучить нетуристические зоны. Самостоятельная аренда транспорта в этом случае — главный инструмент поиска. Прогулка по отдаленным мысам или аренда байка открывают доступ к местам, которые не отражены в стандартных пакетных турах.

"Главный совет: не превращайте дикие пляжи в декорации для контента, оставляя мусор. Если вы отправляетесь в удаленные бухты, будьте готовы к отсутствию душевых и еды. Берите воду с собой, выбирайте время ранним утром, а не в пик жары", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о пляжном отдыхе

Нуи закрывают совсем?

Нет, на данный момент власти ограничиваются демонтажем коммерческих построек. Доступ к морю останется свободным, но сервис исчезнет.

Как лучше исследовать скрытые пляжи?

Используйте байк, мониторьте отзывы и будьте готовы к небольшим пешим переходам через скалы. Удобная обувь обязательна.

Безопасно ли искать такие места в сезон дождей?

Не всегда. В шторм спуск к скрытым бухтам может стать опасным, лучше следить за прогнозами и рекомендациями спасателей.

Стоит ли ожидать больших штрафов за посещение таких зон?

Пока речь идет об административных мерах против собственников кафе, а не туристов. Однако соблюдайте правила национальных парков и природоохранных зон.

"Не пытайтесь пробраться в те места, где стоят знаки "Частная территория" — это не блеф. Лучше ориентироваться на легальные дикие локации, о которых предупреждают гиды или местные форумы. Безопасность превыше эффектного фото", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, турагент Анастасия Крылова
Автор Илья Роденко
Роденко Илья Константинович — аналитик туристического рынка с 17-летним стажем. Спрос, потоки, цены и структура отрасли.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы пхукет туризм таиланд экология путешествия
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет

