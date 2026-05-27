Антон Громов

Что не так с туристическим налогом в России: гостиничный бизнес бьёт тревогу из-за падения спроса

Туристический налог, стартовавший в 2025 году, превратился в головную боль для отельеров и депутатов. Инициатива, задуманная как способ пополнения региональной казны, натолкнулась на сопротивление бизнеса и скепсис законодателей. Рынок жалуется на падение спроса и бюрократическую удавку.

Миллиарды на бумаге: реальность против ожиданий

Первый квартал 2026 года принес в бюджеты регионов 1,6 млрд рублей. Налог охватил 3500 муниципалитетов в 76 регионах. Лидеры по сборам — Краснодарский край и Санкт-Петербург. Ставрополье за четыре месяца отчиталось о 130 млн рублей и планирует собрать до 2 млрд к концу года.

Рост цифр, к сожалению, не подтверждает эффективность модели. Член думского комитета по туризму Артем Прокофьев констатировал, что некоторые поселения отказываются от сбора из-за несоответствия доходов и административных затрат. Муниципалитеты тратили финансовые средства на цели, далекие от нужд отдыхающих, — на туризм уходило лишь 12% выручки.

"Механизм сбора сегодня непрозрачен. Бизнес не видит отдачи: где новая инфраструктура? Старый курортный сбор был куда понятнее, каждый гость видел конкретные лавочки и зоны отдыха, оплаченные этими деньгами", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Почему бюджетный сегмент платит больше всех

Основной удар пришелся на недорогие объекты. Формула предусматривает 2% от цены номера, но не менее 100 рублей. Для номера за 10 тысяч рублей эти 100 рублей — лишь 1% цены, тогда как для бюджетного места за 1 тысячу — все 10%. Рынок считает такую систему дискриминацией небольших гостиниц и гостевых домов.

Цена номера за ночь Налоговая нагрузка
10 000 рублей 1% от стоимости
1 000 рублей 10% от стоимости

Коммерческий директор Atelika Hotel Group Мария Евдокимова отмечает, что налог стал для отелей новой строкой расходов. Поднять цены без потери клиентов — задача невыполнимая, поэтому бизнес вынужден "съедать" этот налог из собственной прибыли.

Крик о помощи: почему бизнес требует заморозки

Эксперты указывают на неудачное время — рынок замедляется. Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин утверждает, что каждое лишнее начисление сдерживает спрос. Индустрия уже несет бремя НДС и высоких операционных издержек.

"Сравните цифры: в регионах, где налог ввели, турпоток просел на 20%, а где отказались — вырос на 15%. Наглядно видно, как важна заморозка ставок  для стимуляции внутреннего потребления", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ситуация осложнится с 1 сентября 2026 года, когда регистрацию в Росаккредитации пройдут все гостевые дома. Они тоже станут плательщиками турналога. В перспективе до 2029 года легальная ставка может вырасти до 5%.

"Пока нет отчетности, любой сбор воспринимается как оброк без цели. Для бюджетного сегмента это прямой путь к закрытию", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о туристическом налоге

Почему налог ударит по бюджетному отдыху?

Минимальный порог в 100 рублей является фиксированной величиной. Для дешевых гостевых домов это создает непропорционально высокую долю в цене проживания, что отпугивает экономных клиентов.

Куда уходят собранные средства?

По имеющимся данным, до 88% поступлений расходуется на цели, не связанные с развитием туристической инфраструктуры напрямую, что вызывает недовольство представителей отрасли.

Почему зафиксировано падение спроса в Сочи?

Введение дополнительных платежей на фоне общего роста цен без видимых улучшений сервиса заставляет туристов искать более доступные альтернативы, как, например, отдых в соседних республиках.

Ждать ли роста налога в ближайшие годы?

Законодательство предусматривает поэтапное повышение ставок. К 2029 году планка может подняться до уровня 5% от стоимости проживания.

Экспертная проверка: эксперт по отельному сервису Елена Гумина, аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Антон Громов
Громов Антон Сергеевич — менеджер по внутреннему туризму с 13-летним стажем. Маршруты, регионы и развитие турпродукта в России.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм налоги бюджет внутренний туризм
