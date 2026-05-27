Смена маршрута: почему российские туристы меняют Черное море на Алтай и Азию

Чемоданы собраны, билеты в кармане, но куда летим? Летний сезон 2026 года перевернул игру. Привычное Черное море и лощеные отели Персидского залива уходят в тень. Россияне ищут драйва в Азии, штурмуют турецкий "олл-инклюзив" и открывают для себя суровую красоту родных краев. Трафик меняется так быстро, что туроператоры едва успевают перекраивать чартерные сетки.

Фото: Pravda.Ru by Максим Ланин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Турция и Египет: вечная классика против новых угроз

Турция удерживает корону. Магнит из детской анимации, семейных отелей и прямого перелета перебивает любые сомнения. Следом идет Египет, где коралловые рифы все еще работают лучше любой рекламы. Но без ложки дегтя не обходится. Информационный шум вокруг экологии и безопасности заставляет туристов нервничать.

"На популярных курортах ввели экстренные ограничения. Безопасность в Хургаде сейчас под особым контролем из-за миграции хищников", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Пока одни боятся акул, другие штурмуют новые люксовые отели Антальи, где чек за неделю отдыха легко пробивает потолок в несколько сотен тысяч рублей. Сервис здесь — космос, но и цены кусаются сильнее морских обитателей.

Азиатский прорыв: Китай и Таиланд в топе бронирований

Блогеры сделали свое дело. Тик-токи и тревел-шоу превратили Китай и Вьетнам в новые места силы. Люди хотят не просто лежать на песке, а впитывать неоновый шум Пекина и Шанхая. Вьетнам и Таиланд заманивают экзотикой, специями и тем самым ощущением "полного погружения". Но будьте готовы к очередям: логистика в регионе иногда дает сбои.

Направление Средний чек (семья, июль 2026)
Турция (5*, All Inclusive) 220 000 — 250 000 руб.
Юго-Восточная Азия От 320 000 руб.

"Интерес к Китаю и Марокко вырос кратно. Это не просто отдых, а культурный детокс", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Внутренний туризм: от Калининграда до Алтая

Россия — это не только Сочи. Этим летом в топе Карелия, Алтай и Калининиград. Туристы бегут от нефтеразливов и загрязненных пляжей в горы и леса. Формат "экскурсионка + природа" выигрывает у пассивного жарения на солнце. Для тех, кто ценит бюджет, остаются варианты с мягким климатом и доступным чеком.

Многие пересаживаются на автомобили. Развитие автопутешествий дает свободу: сегодня ты на Волге, завтра в Оренбургских степях. Главное — правильно рассчитать маршрут и проверить состояние дорог.

"Спрос на Крым и Абхазию остается стабильным за счет низких цен. Люди ищут, где кошелек не впадет в обморок", — объяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Цены и тренды: сколько стоит отдых в 2026 году

Экономить становится сложнее. Турция прибавила в цене, а Азия из-за перелетов остается удовольствием для избранных. Путешественники стали капризнее: теперь смотрят не только на звезды отеля, но и на экологические рейтинги, наличие медпунктов и качество Wi-Fi для удаленки.

Ответы на популярные вопросы

Почему падает спрос на ОАЭ и Бахрейн?

Сказывается экстремальная жара и перенасыщенность рынка. Туристы ищут более мягкий климат в летние месяцы или новые эмоции в Азии.

Безопасно ли сейчас лететь в Египет?

Курорты усилили санитарный контроль и меры безопасности на воде. Проверки в аэропортах стали строже, но это цена вашего спокойствия.

Где дешевле всего отдохнуть на море?

Лидерами по доступности остаются Крым и Абхазия. Стоимость проживания там все еще позволяет существенно сэкономить семейный бюджет по сравнению с заграницей.

Как выбрать место в самолете для долгого перелета в Китай?

Избегайте зон у туалетов и камбуза. Лучше заранее изучить советы, как не мучиться в полете и выбрать комфортное кресло.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, турагент Анастасия Крылова, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Максим Ланин
Ланин Максим Игоревич — туроператор с 20-летним стажем. Формирование турпродукта, логистика и управление направлениями.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
