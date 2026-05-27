Антон Громов

От транзита к полному погружению:в Оренбургской области утвердили стратегию развития автотуризма до 2035 года

В Оренбургской области утвердили долгосрочную стратегию развития автотуризма, рассчитанную до 2035 года. Программа, принятая на заседании регионального кабинета министров, реализуется в рамках президентского поручения. Новый документ призван превратить транзитный поток путешественников в полноценный стимул для экономики региона.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Заместитель председателя правительства области Антон Ефимов назвал автомобильные поездки одним из наиболее перспективных направлений для внутреннего туризма. По данным властей, в 2025 году регион принял более 250 тысяч автотуристов, а на этот сегмент приходится около 30% всех визитов. Сейчас планирование поездки часто ограничивается транзитом, поэтому ключевая цель — побудить водителей оставаться в области на несколько дней.

Стратегия включает создание сети туристических маршрутов, развитие придорожной инфраструктуры и рост привлекательности знаковых локаций. Предстоит ремонт подъездов к достопримечательностям, обустройство современных зон отдыха, кемпингов и площадок для автодомов. Власти рассчитывают, что системный подход позволит увеличить ежегодный турпоток до 420 тысяч человек к 2035 году. 

"Развитие автотуризма — это не только строительство дорог, но создание полноценной экосистемы впечатлений. Ставка на кемпинги и обустройство площадок для автодомов позволит регионам удержать финансовые потоки, которые раньше просто проезжали мимо", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Олег Литвиненко.

Согласно планам, количество доступных маршрутов на портале "Путешествуем.рф" вырастет с пяти до девяти, включая межрегиональные связи с Башкирией и Самарской областью. Основными источниками финансирования станут федеральный национальный проект по развитию туризма и региональные программы инфраструктурного строительства, сообщает 56orb.ru.

Ответы на популярные вопросы о развитии автотуризма

Каковы основные цели региональной программы?

Программа нацелена на увеличение туристического потока до 420 тысяч человек в год к 2035 году и превращение транзитных поездок в полноценный внутренний туризм.

Что изменится для автотуристов в ближайшее десятилетие?

Планируется строительство новых зон отдыха и кемпингов, улучшение дорожной навигации, а также ремонт подъездных путей к ключевым культурным и природным достопримечательностям.

Сколько маршрутов доступно для путешествий сейчас?

В настоящее время на национальном туристическом портале представлены пять официальных автомобильных маршрутов по Оренбургской области.

Откуда поступят средства на реализацию стратегии?

Финансирование будет обеспечено за счет средств национального проекта "Туризм и гостеприимство", а также за счет существующих федеральных и региональных целевых программ.

Автор Антон Громов
Громов Антон Сергеевич — менеджер по внутреннему туризму с 13-летним стажем. Маршруты, регионы и развитие турпродукта в России.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм внутренний туризм оренбургская область
