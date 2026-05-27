Виктор Дементьев

Акулы взяли Египет в осаду: пляжи Хургады опустели после жуткой находки у отеля

Туризм

Хургада превратилась в декорацию к фильму "Челюсти". Красное море сейчас — это не про лазурную водичку и рыбок немо, а про первобытный страх. Акулы вышли на охоту прямо у береговой линии, парализовав всю туристическую машину Египта. Пляжи заперты на замок, причалы опустели, а морские прогулки стерты из расписания. В воздухе висит густой запах соли, паленой резины от катеров и тихой паники в лобби пятизвездочных отелей.

Акулы и хрупкие зубы

Рандеву с хищником: как россиянка спасалась из воды

Всё случилось мгновенно. Девушка, отдыхавшая в отеле Sunny Days El Palacio, зашла в воду, рассчитывая на привычный релакс. Но вместо кораллов увидела плавник. Хищник кружил в опасной близости, разрезая волны с холодным безразличием хозяина положения. Реакция спасателя была жесткой: мгновенная команда на выход и свисток, пробивающий шум прибоя. Туристка успела выскочить на берег до того, как челюсти сомкнулись на чем-то живом.

"Ситуация в Хургаде сейчас критическая: хищники подходят вплотную к понтонам из-за изменения кормовой базы. Купание превращается в рулетку, где ставкой служит жизнь", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Случай в Sunny Days не стал единичным. Гости отеля Old Sheraton тоже рапортуют о незваных гостях с острыми зубами. Акулы буквально оккупировали мелководье. Атмосфера накаляется: люди боятся даже мочить ноги, а антисанитария на фоне закрытых пляжей только добавляет дегтя в этот "отпускной коктейль".

Морское эмбарго: почему власти закрыли порты

Власти Хургады официально "заземлили" весь флот на три дня. Официальная версия — шторм и сильный ветер. Однако опытные путешественники понимают: ветер — лишь удобная ширма. Настоящая причина — акулы, которых разбушевавшаяся стихия пригнала к берегу. Шторм мутит воду, скрывая силуэты охотников, что делает любое погружение фатальной ошибкой.

Отель / Локация Статус активности
Sunny Days El Palacio Акула замечена у берега, пляж блокирован
Old Sheraton Визуальный контакт с крупным хищником
Морские экскурсии Полный запрет на выход в море на 72 часа

Для бизнеса это катастрофа. Катера гниют у причалов, гиды считают убытки. На рынке нарастает риск финансовых потерь, так как программы ломаются, а деньги за оплаченные "сафари" возвращать никто не спешит. В 2026 году туристы стали требовательнее, но природа диктует свои правила, игнорируя ваучеры и страховки.

"Администрации отелей часто скрывают правду до последнего, чтобы не пугать клиентов. Но когда акула заплывает в акваторию пляжа, скрывать реальную угрозу становится невозможно", — констатировал управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Безопасность или маркетинг: версии происходящего

Почему акулы сошли с ума? Экологи грешат на сброс туш скота с проходящих судов, но туристы видят ситуацию проще: море стало опасным. Египет, годами штампующий дешевый "олл-инклюзив", столкнулся с системным вызовом. Пока одни выбирают безопасный семейный отдых в Китае, другие в Хургаде пытаются разглядеть опасность в мутных волнах.

"Любая активность хищников вблизи берега — это повод для немедленного расторжения договора на морские услуги. Жизнь дороже любого дайвинг-тура", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в Египте

Почему акулы стали подплывать к отелям Хургады?

Основными причинами называют штормовую погоду, которая гонит хищников к мелководью, и нарушение экологических норм — сброс пищевых отходов с судов, привлекающий рыбу.

Можно ли вернуть деньги за отмененные экскурсии?

Да, если услуга не была оказана по вине принимающей стороны или из-за официального запрета властей. Рекомендуется фиксировать отказ письменно.

Какие пляжи сейчас считаются безопасными?

В период активности акул безопасными можно считать только те пляжи, которые оборудованы сертифицированными сетками-заграждениями, уходящими в дно.

Что делать, если увидел акулу в воде?

Главное — не паниковать и не совершать резких всплесков. Нужно плавно, сохраняя визуальный контакт с рыбой, двигаться к берегу или ближайшему плавсредству.

Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, управляющий гостиницей Виталий Кузьмин, туроператор Максим Ланин
Автор Виктор Дементьев
Виктор Дементьев — журналист с 3-летним опытом. Рассказывает про общественные темы, повседневную жизнь и новости.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы египет туризм животные
