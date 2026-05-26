Вас проверят без вашего ведома: отели и аэропорты Египта пошли на крайние меры из-за опасного вируса

Египет ввел режим повышенного эпидемиологического надзора на всех границах из-за вспышки вируса Эбола в Африке. В аэропортах и морских портах страны усилили медицинские проверки прибывающих пассажиров. Власти установили системы тепловизионного контроля в туристических хабах, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Новые правила коснутся всех рейсов, но для путешественников из России процедуры останутся формальными.

Женщина, посещающая пирамиды в Египте
Тепловизоры в аэропортах курортов

Минздрав Египта развернул сеть бесконтактных датчиков температуры в терминалах прилета. Особое внимание уделяют чартерам и регулярным рейсам. Система работает в фоновом режиме, не создавая очередей. Пассажиры просто проходят мимо камер, которые считывают тепловой след человека. Если прибор фиксирует жар, туриста отправляют на дополнительный осмотр к дежурному врачу.

"Туристический бизнес Египта боится любых карантинных новостей. Поэтому проверки делают максимально незаметными для отдыхающих", — объяснил специально для Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Для тех, кто прибывает из стран с активными очагами инфекции, вводят обязательный 21-дневный мониторинг. Санитарные службы фиксируют контакты и место проживания таких гостей. Это необходимо для локализации любой потенциальной угрозы. Египетские власти заявляют, что риск завоза вируса на курорты Красного моря остается минимальным.

Риск для российских туристов

Для граждан РФ ситуация не меняется. Санитарный кордон работает автоматически. Если вы не посещали эндемичные районы Центральной Африки в последние три недели, глубокий досмотр не грозит. Египет заинтересован в сохранении турпотока. Любое лишнее давление на прибывающих может ударить по имиджу страны как безопасного направления для отпуска 2026.

"Визовые и санитарные службы сейчас работают в связке. Пока тепловизор молчит, россияне проходят границу без лишних вопросов", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по визовым вопросам Юлия Морозова.

Тип контроля Для кого применяется
Тепловизионный фильтр Все международные рейсы
Медицинские анкеты Пассажиры из зон риска

Несмотря на новые фильтры, спрос на египетское направление не падает. Туристов привлекает соотношение цены и качества сервиса. Многие выбирают отдых в Тунисе или Египте как замену подорожавшим европейским маршрутам. Главное — соблюдать базовую гигиену и не паниковать при виде медиков в аэропорту.

Страховка и меры предосторожности

Эксперты советуют обратить внимание на страховой полис. В него должна быть включена опция покрытия расходов при карантине. Это поможет избежать лишних трат, если система контроля даст ложноположительный результат. Обычного набора лекарств и страховки достаточно для спокойного отдыха. Также стоит помнить про безопасность в отпуске и не выкладывать фото из поездки до возвращения.

"На курортах Египта сейчас спокойная обстановка. Мы рекомендуем туристам просто своевременно проверять температуру перед вылетом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

При планировании поездки важно следить за актуальными новостями. Правила пересечения границ могут меняться быстро. Это касается и визовых режимов, и санитарных норм. Внимательность к деталям позволит провести отпуск без бюрократических остановок.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли сдавать тесты перед вылетом в Египет?

Нет, обязательное ПЦР-тестирование для россиян на данный момент не требуется. Проверка проходит бесконтактно через тепловизоры в зоне прилета.

Что будет, если у туриста обнаружат температуру?

Его направят в медицинский пункт аэропорта для осмотра. В редких случаях может потребоваться госпитализация для постановки диагноза. Рекомендуется иметь расширенную страховку.

Касаются ли новые меры внутренних рейсов в Египте?

Основной акцент сделан на международные терминалы, принимающие самолеты из-за границы. На внутренних рейсах контроль остается стандартным.

Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, специалист по визовым вопросам Юлия Морозова, эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев
Автор Алексей Трусов
Трусов Алексей Михайлович — эксперт по активному отдыху с 18-летним стажем. Походы, кемпинг и безопасность маршрутов в России.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Вас проверят без вашего ведома: отели и аэропорты Египта пошли на крайние меры из-за опасного вируса
