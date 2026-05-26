Алексей Трусов

Включите фонарик на 15 минут: 5 зон в номере отеля, где затаились клопы и тропические муравьи

Летний сезон 2026 года принес туристам не только жару, но и волну страха перед скрытыми угрозами в отельных номерах. Путешественники все чаще привозят из отпусков насекомых, которые захватывают квартиры и уничтожают домашний уют. Международные эксперты фиксируют рост жалоб на паразитов, мигрирующих в чемоданах из популярных курортных зон. В этом материале собраны жесткие правила проверки номера, методы защиты багажа и пошаговый алгоритм действий по возвращении домой.

Женщина осматривает кровать в гостинице
Забудьте про распаковку вещей

Первая и самая опасная ошибка любого туриста — бросить открытый чемодан на кровать или ковролин сразу после заселения. Паразитам достаточно нескольких минут, чтобы перебраться в складки одежды. Держите багаж закрытым и ставьте его на металлическую подставку или в ванную комнату — это зоны с минимальным риском контакта. Только после тщательного осмотра периметра можно приступать к разбору вещей.

"Обычный осмотр простыней ничего не даст, ведь насекомые избегают открытого света. Нужно проверять швы матрасов и стыки каркаса кровати, где они прячутся днем", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Если при осмотре вы заметили ржавые пятна или мелкие чешуйки, немедленно требуйте другой номер. Важное условие: новая комната должна находиться на другом этаже. Вредители легко перемещаются через розетки и вентиляционные шахты, поэтому соседние помещения могут быть уже заражены. Это поможет избежать ситуации, когда номер с плесенью и грязью становится единственным вариантом размещения.

Автостопщики в чемоданах и гаджетах

Постельные клопы — лишь верхушка айсберга. Туристы, возвращающиеся из Таиланда или Индии, часто сталкиваются с более агрессивными гостями. В электронику часто забираются тропические муравьи, привлеченные теплом работающих аккумуляторов. Зарядные устройства и ноутбуки становятся идеальными инкубаторами для колоний, которые затем переезжают в российские квартиры. Даже нетуристический Таиланд требует предельной бдительности при сборах.

Тип угрозы Где искать в номере
Насекомые-паразиты Швы матраса, изголовье, прикроватные тумбы
Тропические муравьи Розетки, зазоры в электронике, чайники
Грибок и плесень Кондиционер, душевые кабины, влажные ковры

Влажная пляжная обувь и купальники, брошенные в сумку без просушки, становятся рассадниками грибка. Агрессивные споры моментально въедаются в ткани и кожу. Чтобы не превратить дом в зону карантина, распаковку после авиаперелета проводите только на кафельном полу в прихожей. Это позволит контролировать ситуацию и вовремя заметить посторонних существ до того, как они разбегутся по комнатам.

"Каждая вещь из отпуска должна сразу отправляться в стиральную машину. Только температура выше 60 градусов гарантирует уничтожение личинок и яиц паразитов", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Пять этапов экспресс-аудита

На проверку чистоты уходит не более 15 минут, но это экономит месяцы борьбы с дезинсекторами. Первым делом используйте фонарик смартфона для изучения темных углов матраса под кантом. Уберите декоративные подушки — их чистят редко, и они часто служат убежищем для насекомых. Если видите проблемы туристов еще на этапе осмотра, требуйте замены номера незамедлительно.

Проверка кондиционера также критична. Включите его на максимум и поднесите к решетке белую салфетку. Черные хлопья или запах затхлости — признак гнилых фильтров и спор плесени. Не забывайте про пульт от телевизора и телефон — это самые грязные точки, которые стоит протереть антисептиком. Осмотрите ванную: чужие волосы и налет на герметике говорят о фиктивной уборке.

"В отелях часто нарушают стандарты дезинфекции, особенно в пик сезона. Инспекция номера в первые минуты заезда — это законное право любого гостя", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Даже если отель выглядит роскошно, это не гарантирует стерильность. Раннее бронирование туров в проверенные места снижает риски, но личный контроль остается лучшим инструментом защиты. Помните, что чистота начинается там, где гость проявляет дотошность, заставляя персонал соблюдать регламенты.

Ответы на популярные вопросы о гигиене в отелях

Как понять, что в номере клопы?

Ищите мелкие черные точки на каркасе кровати, специфический сладковатый запах или маленькие пятна крови на простынях. Используйте яркий фонарик для подсвечивания щелей в мебели и плинтусах.

Поможет ли обычная стирка вещей?

Нет, необходим режим с температурой от 60 градусов и выше. Холодная вода или быстрая стирка не убивают яйца насекомых. Хрупкие вещи можно обработать парогенератором или отдать в химчистку.

Что делать, если чемодан уже заражен?

Тщательно пропылесосьте все внутренние карманы и швы, после чего немедленно выкиньте мешок пылесоса на улицу. Жесткие чемоданы из пластика можно обработать дезинфицирующим раствором снаружи и внутри.

Экспертная проверка: эксперт по отельному сервису Елена Гумина, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, управляющий гостиницей Виталий Кузьмин
Автор Алексей Трусов
Трусов Алексей Михайлович — эксперт по активному отдыху с 18-летним стажем. Походы, кемпинг и безопасность маршрутов в России.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
