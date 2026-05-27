Скандальный запуск Voyage Kundu в Анталье: люкс за миллионы и шок первых гостей

Анталья выкатила очередную "тяжелую артиллерию" в люкс-сегменте: на первой линии Лары официально заработал Voyage Kundu 5*. Отель, за которым стоит мощный капитал семьи министра культуры и туризма Турции, открылся точно в срок — 22 мая. Но за блеском свежего бетона и запахом дорогого дерева скрываются нюансы "сырого" запуска, когда первые постояльцы буквально ночевали под закрытыми дверями холла в ожидании финала отделочных работ.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Анталия, Турция

Инвестиции и локация: кто стоит за проектом

Комплекс вырос всего в 18 км от аэропорта Антальи, что делает его лакомым куском для тех, кто ненавидит долгие трансферы. В объект вбухали около 130 млн долларов США.

Деньги зашли через компанию Nebula Otelcilik — это "дочка" гиганта ETS Ersoy Touristic Services Inc., подконтрольного Мехмету Нури Эрсою. Стройка кипела с 2025 года, и застройщик совершил невозможное: сдал 59 тысяч квадратных метров территории точно к началу высокого сезона.

"Сдача объекта день в день — редкость для Турции такого масштаба. Но статус владельца обязывал соблюсти дедлайны, даже если плинтуса пришлось доклеивать в присутствии первых гостей", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Инфраструктура: аквапарки, пляж и дефицит мест

Архитектура простая: шестиэтажная доминанта и пара четырехэтажных вспомогательных блоков. Всего 440 номеров. Здесь делают ставку на семейный отдых в Турции, предлагая огромные фемили-боксы на шестерых.

На территории развернули взрослый и детский аквапарки, подогреваемые бассейны и высадили уже взрослые деревья — ждать 10 лет, пока сад даст тень, не придется. Собственный пляж с "Голубым флагом" находится в сотне метров, но любителей мелкого Мальдивского песка ждет сюрприз: покрытие здесь темное и крупнозернистое.

Старт продаж совпал с турецкими каникулами в честь праздника Курбан-Байрам, что вызвало тотальный овербукинг. Обычные стандарты вымели за считанные дни.

Те, кто не успел, либо бронировали отели в других локациях, либо соглашались на люксы с запредельным ценником. Первая волна туристов прибыла в ночь на открытие, но менеджмент держал оборону: людей не пустили даже в лобби, сославшись на то, что номера еще физически не готовы.

Параметр Детализация Voyage Kundu Территория 59 000 кв. м, первая линия Концепция Ультра всё включено (UAI) Номерной фонд 440 номеров (от стандартов до семейных) Пляж Песчаный, 100 м, "Голубой флаг"

"Интерес к новинке колоссальный. Многие туристы готовы мириться с детскими болезнями отеля ради возможности первыми протестировать премиальный сервис от бренда Voyage", — объяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Реальность против рендеров: заблокированные лифты и бумажный чай

Первые отзывы — гремучая смесь из восторга и раздражения. Хвалят дизайн: дерево, камень, стильные общественные зоны и русскоговорящий персонал. Но дьявол в деталях. Из-за спешки с открытием некоторые гости столкнулись с отсутствием воды в номерах, заблокированными лифтами и горами строительного мусора в коридорах.

Те, кто искал бюджетную Турцию, вряд ли здесь окажутся, но даже за большие деньги постояльцы получили бумажные пакетики чая в номерах и жесткие лежаки вместо обещанных мягких матрасов.

Особое недовольство вызвали "полупрозрачные" двери в санузлах и раскладушки в семейных номерах. Меню на старте тоже показалось многим скудным — классические "болезни" первых недель работы, когда кухня еще не вышла на полные обороты.

Оптимисты надеются, что за пару месяцев менеджмент отполирует сервис до блеска, а пока готовят коллективные письма к администрации отеля по поводу качества песка и оснащения пляжной зоны.

"Проблемы с отделкой и сервисом в первую неделю — это стандарт. Главное, чтобы к пику сезона отель успел заменить мебель, не соответствующую заявленным образцам", — рассказала в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ценовой вопрос: сколько стоит вход в премиум

Ценник кусается. Двухнедельный заплыв на двоих из Москвы в начале июня стартует от 692 тысяч рублей. Это за "стандарт" с видом на забор или соседнюю стройку. Хотите море в окне? Готовьте еще 30 тысяч сверху. Если летите своими силами, отель обойдется в 647,5 тысяч.

Семьям с двумя детьми придется раскошелиться минимум на 1,1 млн рублей. На фоне того, как растет стоимость туров в Черногорию или Египет, Voyage Kundu метит явно в аудиторию, не привыкшую считать сдачу.

Для тех, кто ищет альтернативу Турции в 2026 году, ценник Voyage может стать решающим аргументом в пользу ОАЭ или Шри-Ланки. Однако лояльность к турецкому "все включено" остается высокой. Тем более, что всегда можно найти лайфхаки для экономии, выбрав менее пафосные пятерки или бронируя проживание за пределами праздничных дат.

Ответы на популярные вопросы о Voyage Kundu

Закончены ли строительные работы в отеле?

Основные работы завершены, отель полноценно функционирует, однако в некоторых блоках продолжается финальная доводка номеров и уборка остатков материалов.

Есть ли в отеле русскоговорящий персонал?

Да, гости отмечают, что на ресепшн и в гостевых зонах сотрудники хорошо владеют русским языком.

Правда ли, что в отеле заблокированы лифты?

В первые дни после открытия наблюдались технические сбои в работе лифтового оборудования, которые оперативно устраняются технической службой.

