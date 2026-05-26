Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ксения Малышева

Запихнул и пошел: 2 варианта сумок, которые легко обманут строгие замеры в аэропорту

Туризм

Пляжная сумка — это кирпич в фундаменте вашего отпускного комфорта. Она должна проглатывать литры солнцезащитных кремов, охапки полотенец и при этом не превращать вас в навьюченного туриста. Мы собрали модели, которые выживут в песках и органично впишутся в ритм приморских кафе. От жестких корзин до невесомых авосек — выбирайте аксессуар, который не подведет при перелетах и долгих прогулках.

Измерение багажа в аэропорту
Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Измерение багажа в аэропорту

Шопер заменяет чемодан на прогулке

Шопер — это мягкая торба, в которую поместится половина вашего гостиничного номера. Модели из хлопка или плотного текстиля весят копейки и легко сдавливаются в багаже. Если вы планируете отдых в Приморье, такая сумка станет спасением на диких пляжах. Ткань дышит, быстро сохнет и не боится соли.

"Текстильный шопер — самый практичный выбор. Его можно закинуть в стиральную машину после каждой поездки на рынок или пляж", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Для создания расслабленного образа выбирайте сумки натуральных оттенков: песочный, хаки или графит. Они не конфликтуют с яркими купальниками и уместно смотрятся на набережной. Такие аксессуары доказывают, что функциональность может быть эстетичной.

Сетка возвращает моду на авоськи

Сумка-сетка из хлопкового шнура — это реверанс в сторону макраме и ретро-стиля. Она почти не занимает места, позволяя взять больше вещей, если вы изучили лучшие места в самолете и летите только с ручной кладью. Сетка эффектно дополняет льняные костюмы и летящие сарафаны.

Часто такие модели снабжают внутренним мешком из ткани. Это защищает содержимое от посторонних глаз и песка. Без внутреннего вкладыша сетка превращается в идеальный инструмент для переноски фруктов с местных рынков.

Рафия и ажур создают текстуру

Рафия — природный материал, который не плавится на жаре и не теряет форму. Солнце только подчеркивает ее золотистый оттенок. Ажурное плетение добавляет образу легкости, особенно в сочетании со светлыми джинсовыми шортами или вязаными топами. Это классика, которая перекочевала из лучших островов Малайзии на городские улицы.

"Натуральные материалы вроде рафии и соломы требуют бережного ухода, их нельзя надолго оставлять мокрыми", — отметила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Если планируете ходить налегке, присмотритесь к микро-сумкам с бусинами из дерева или акрила. Полотенце придется нести в руках, зато телефон, очки и крем с SPF будут под надежной защитой стильного аксессуара. Это вариант для тех, кто ценит детали превыше объема.

Тип сумки Главное преимущество
Шопер из канваса Износостойкость и жесткость формы
Сумка-сетка Компактность в чемодане
Каркасная корзина Солидный вид и защита хрупких вещей
PVC (прозрачная) Абсолютная влагозащита

Соломенные корзины держат удар

Жесткие каркасные сумки-корзины не дают вашим вещам превратиться в бесформенную кучу. Они выглядят собранно и лаконично, идеально подходя для завтраков в отеле или ужинов на террасе. В отпуске в Абхазии такой аксессуар добавит нотку европейского шика местному колориту.

К каркасным моделям подбирайте четкие аксессуары: массивные перстни или кулоны на коротких цепях. Геометрия в деталях подчеркнет серьезный подход к стилю. Такая сумка — это заявление о том, что даже на песке вы сохраняете элегантность.

"Для семейных поездок лучше выбирать вместительные шоперы с контрастными ручками, они выдерживают нагрузку детских игрушек", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Канвас и винил против стихии

Канвас — плотный хлопок, который делает образ визуально дороже. В 2026 году в тренде модели с кожаными вставками. Если же вы часто меняете локации или планируете поездку в Таиланд, присмотритесь к прозрачным PVC-сумкам. Они не боятся брызг от лодок и тропических ливней.

Прозрачность обязывает к порядку. Цветовая гамма вещей внутри должна быть единой, чтобы сумка смотрелась как продуманная инсталляция. Это смелый выбор для тех, кто не боится демонстрировать содержимое своей пляжной аптечки или обложку модной книги.

Ответы на популярные вопросы о пляжных аксессуарах

Какая сумка лучше всего подходит для авиаперелетов?

Текстильный шопер или мягкий тоут из канваса. Их легко смять и убрать в рюкзак, если на обратном пути чемодан будет переполнен сувенирами.

Как ухаживать за сумкой из соломки или рафии?

Очищайте ее сухой щеткой и берегите от прямого контакта с водой. При намокании набейте сумку бумагой, чтобы она сохранила форму при высыхании.

С чем носить сумку-авоську в городе?

Она отлично сочетается с базовыми белыми футболками, широкими брюками и массивными украшениями. Внутренний чехол поможет скрыть личные вещи.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, турагент Анастасия Крылова, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Ксения Малышева
Ксения Малышева — дизайнер одежды с 15-летним стажем. Анализирует крой, ткани и практичность модных решений.
Редактор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы стиль отпуск туризм советы экспертов
Новости Все >
Героизм воинов на фронте отметили официально: казакам "Терека" вручили высшие боевые знаки отличия
Крик и лёд: какое экстремальное хобби объединяет принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Бэби-бум в Новосибирском зоопарке: белый медвежонок Умка стал звездой сезона в 2026 году
Судебный финал или пауза: адвокат раскрыл детали пребывания Чекалина в изоляторе
Аренда жилья в Уфе взрывается: что на самом деле скрывает рост рынка на 18% в 2026
Музыкальные воспоминания: Филипп Киркоров посвятил Кристине Орбакайте особое поздравление
Бурная молодость против рассудительности: МакSим сравнила себя с 17-летней дочерью
Лекарства без признаний: объем рынка ментального здоровья в РФ вырос в четыре раза
Коварная азбука: итальянский ведущий НТВ высмеял невозможное для него русское слово
Рост продаж самогонных аппаратов насторожил врачей: россиян заманивают в опасную ловушку
Сейчас читают
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Садоводство, цветоводство
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Авто
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Кулинарный апгрейд: превращаем привычный огуречный салат в изысканный сливочный шедевр
Еда и рецепты
Кулинарный апгрейд: превращаем привычный огуречный салат в изысканный сливочный шедевр
Популярное
Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения

Разбираемся, почему стандартные упражнения на пресс часто оказываются неэффективными и как правильно выстроить работу глубоких мышц для улучшения осанки.

Чтобы спина не стреляла, а живот стал плоским, нужно не качать пресс, а делать три простых движения
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
После атаки по Киеву в украинском Генштабе начались разговоры, которых Банковая боялась
Крах большой сделки: ключевые доноры НАТО взбунтовались против планов генсека Рютте Любовь Степушова Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров
В США долго смеялись над белыми шинами советских комбайнов, пока до них не дошло спустя 20 лет
Прощай, бетонный забор: создаем живую цветущую стену от соседей за один сезон на века
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Массивные кроссовки устарели: летом-2026 с платьями носят только эти модели
Последние материалы
А нам всё равно: как пингвины Огненной Земли адаптируются к глобальному потеплению
Героизм воинов на фронте отметили официально: казакам "Терека" вручили высшие боевые знаки отличия
Живой щит Брюсселя: ЕС бросает своих дипломатов под удар России ради новой сенсации
Крик и лёд: какое экстремальное хобби объединяет принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Бэби-бум в Новосибирском зоопарке: белый медвежонок Умка стал звездой сезона в 2026 году
Два дня до жесткого удара: мэр Ивано-Франковска экстренно готовит все больницы для раненых
Двигатель планеты дает сбой? Что скрывается за загадочным разворотом потоков в ядре Земли в 2010 году
Судебный финал или пауза: адвокат раскрыл детали пребывания Чекалина в изоляторе
Аренда жилья в Уфе взрывается: что на самом деле скрывает рост рынка на 18% в 2026
Коктейль из запахов и шума: эксперты назвали конкретную зону в самолете, где нельзя садиться ни в коем случае
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.