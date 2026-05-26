Максим Ланин

Изнанка "страны улыбок": 10 локаций, которые заставят вас влюбиться в Таиланд заново

Забудьте про забитый Пхукет и шумную Паттайю. Пока миллионы туристов штурмуют пляжи со стеллажами лежаков, Таиланд прячет свои козыри в рукавах. Влажный воздух джунглей, пахнущий лемонграссом и дождем, руины древних царств и острова, где до сих пор нет асфальта. Это не просто отдых — это жесткая перезагрузка системы. Настоящий Сиам не кричит зазывалами, он ждет тех, кто готов сойти с тропы.

Фото: Designed by Freepik by Wiroj Sidhisoradej, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джунгли Као Сок: плавучие миры

Национальный парк Као Сок — это портал в мезозой. Здесь сохранился древнейший тропический лес, который видел динозавров. Главный нерв локации — озеро Чео Лан. Вместо пафосных отелей здесь плавучие бунгало-рафты. Утром вас будит крик гиббонов, а туман стелется по зеркальной воде между исполинских карстовых скал. Это идеальное дополнение, если вы уже изучили альтернативы привычным берегам и ищете глубины.

"В Као Сок связь ловит плохо, и это лучший подарок для психики. Но помните о безопасности: джунгли не прощают безалаберности в экипировке", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.

Островная аскеза: Яо Ной и Ко Куд

Если Паттайя — это бесконечный рейв, то Ко Куд и Ко Яо Ной — это виниловая пластинка с лаунжем. Ко Куд до сих пор сохраняет статус "нетуристического" Рая. Здесь нет сетевых магазинов, зато есть водопады и пустые пляжи. Яо Ной, зажатый между Пхукетом и Краби, предлагает роскошь тишины: рыбацкие деревни и вид на залив Пханг Нга без толп китайских катеров. Такой дикий отдых требует смирения с отсутствием ночной жизни.

Локация Главная фишка
Ко Тао Столица дайвинга и черепашьи бухты
Пляж Кханом Розовые дельфины и полное отсутствие суеты

Для тех, кто привык к семейным выездам и путешествиям с детьми, эти острова станут испытанием логистики, но окупится это кристальной водой и отсутствием страха потерять ребенка в толпе.

Дыхание истории: Аюттхая и северные высоты

Аюттхая — скелет древнего Сиама. Руины храмов здесь вплетены в современный город. Голова Будды в корнях дерева — не декорация, а символ того, как природа поглощает цивилизацию. Если же жара плавит мозг, нужно уходить на север. В парке Дой Интханон — самой высокой точке страны — температура может опускаться до нуля. Это другой Таиланд: с пагодами в облаках, клубничными фермами и горными племенами.

"Северный Таиланд — это гастрономический взрыв. Обязательно пробуйте Као Сой: этот суп кардинально отличается от южной кухни и стоит копейки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне Мария Костина.

Подводная эстетика и Изумрудная пещера

Остров Мук скрывает Emerald Cave. Попасть туда можно только вплавь через семидесятиметровый темный туннель. На выходе — закрытая лагуна, куда свет падает вертикально, как в естественном храме. А если ваша цель — погружение, то прямая дорога на Ко Тао. Это фабрика дайверов, где рифы начинаются прямо у берега. Здесь учат дышать под водой за смешные по мировым меркам деньги.

"Бронируйте жилье заранее, даже в глухих местах. Тренды меняются, и сегодня вчерашние 'тайные споты' забиты под завязку за неделю", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Ответы на популярные вопросы о Таиланде

Когда лучше ехать в заповедники севера?

Оптимальное время — с ноября по февраль. Воздух свежий, небо чистое, а риск попасть под тропический ливень минимален.

Нужны ли специальные прививки для жизни в джунглях?

Обязательных требований нет, но рекомендуются прививки от гепатита А и брюшного тифа, если планируете плотно знакомиться со стрит-фудом в провинции.

Сложно ли передвигаться между островами?

Система паромов и спидботов работает как часы. Билеты можно купить на любом пирсе за 15 минут до отправления.

Безопасно ли в малолюдных местах?

Уровень преступности низкий, но основная опасность — природа. Обезьяны могут быть агрессивны, а течения у диких пляжей — коварны.

Экспертная проверка: эксперт по активному отдыху Алексей Трусов, специалист по региональной кухне Мария Костина, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Максим Ланин
Ланин Максим Игоревич — туроператор с 20-летним стажем. Формирование турпродукта, логистика и управление направлениями.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы азия туризм таиланд путешествия
Загадка Орешника: что на самом деле произошло в Белой Церкви во время ракетной атаки

