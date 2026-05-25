Ирина Соколова

Пока Турция дорожает, эти курорты переманивают туристов роскошью и низкими ценами

Турецкий берег перестал быть тихой гаванью для кошелька. Когда ценник за неделю на двоих пробивает потолок в 190 тысяч рублей, глаз невольно ищет альтернативу. Мы нашли три точки на карте, где "все включено" не превращается в финансовую катастрофу, а сервис заставляет забыть о привычной Анталье. Рас-эль-Хайма, Тунис и Шри-Ланка — это не просто смена декораций, а способ сохранить комфорт без переплаты за раскрученный бренд направления.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Рас-эль-Хайма: арабский глянец по цене Турции

Эмират Рас-эль-Хайма активно наступает на пятки турецким гигантам, предлагая систему "Все включено", которая часто превосходит ожидания. Здесь туристов ждет не удушающий зной Дубая, а мягкий морской бриз и огромные зеленые территории отелей. Это идеальный плацдарм для тех, кому важен высокий отельный сервис и чистейшие пляжи без толп.

"Рас-эль-Хайма сейчас — это "золотая середина". Отели дают агрессивные скидки, чтобы откусить долю рынка у Турции, при этом качество инфраструктуры на голову выше", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Важно помнить: солнце здесь работает на максималках. Кремы с SPF 50+ - ваш главный аксессуар. В бюджетных отелях за импортный алкоголь могут попросить доплату, поэтому внимательно изучайте условия концепции. Ценник на неделю стартует от 150 тысяч рублей, что делает эмират крайне привлекательным на фоне цен в Турции 2026 года.

Тунис: талассотерапия и французский флер

Тунис предлагает коктейль из африканской экзотики и наследия французской колонизации. Это направление для тех, кто ищет релакс и оздоровление. Главный козырь — талассотерапия.

Обертывания и ванны с морской водой здесь стоят в разы дешевле, чем в Европе, а эффект заметен сразу. Однако тем, кто привык к шумной турецкой анимации, Тунис может показаться слишком спокойным.

"В Тунис едут за морем и процедурами. Шведский стол здесь проще, чем в Белеке, но продукты качественнее — сказывается жесткий контроль качества еды", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

При планировании стоит учитывать правила въезда, хотя для россиян режим остается лояльным. Недельный вояж обойдется примерно в 180 тысяч рублей. Это выше, чем в ОАЭ, но аутентичность декораций — развалины Карфагена и сахарские пески — того стоит.

Шри-Ланка: океанский драйв на востоке

Забудьте про ливни. Летом на восточном побережье Шри-Ланки (Тринкомали, Пасикуда) стоит идеальная погода. Океан здесь спокоен, а вода прозрачна как слеза. Это рай для самостоятельных путешественников и любителей дикой природы. Дайвинг, серфинг и поездки к буддийским храмам заменяют привычное сидение у бассейна.

"Шри-Ланка — чемпион по соотношению цены и эмоций. Если не привязываться к пакетным турам и брать билеты заранее, можно уложить бюджет в 140-160 тысяч", — рассказала в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Грамотное планирование путешествий позволяет увидеть остров без спешки. Но будьте бдительны: безопасность в отпуске начинается с цифровой гигиены — не постите фото билетов и геолокацию отеля в реальном времени.

Сравнение стоимости и условий отдыха

Направление Ориентировочная цена (7 ночей)
Турция (Анталья) 5* от 190 000 руб.
Рас-эль-Хайма 5* от 150 000 руб.
Тунис 4-5* от 180 000 руб.
Шри-Ланка (самост.) от 140 000 руб.

Для тех, кто предпочитает оставаться в пределах страны, отличной альтернативой может стать отдых в Приморье, где Японское море предлагает свои уникальные гастрономические открытия. А если жара не для вас, присмотритесь к вариантам белых ночей России, где северная природа заменяет пальмы и песок.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

Где лучше отдыхать с детьми: в ОАЭ или Тунисе?

Рас-эль-Хайма предлагает более современную детскую инфраструктуру и аквапарки. Тунис больше подходит для спокойного семейного отдыха с акцентом на пляж.

Нужна ли виза в эти страны летом 2026?

В ОАЭ виза ставится по прилете бесплатно, в Тунис для россиян безвиз, на Шри-Ланку требуется электронное разрешение, процедура которого постоянно упрощается.

Как избежать переплат при бронировании?

Используйте агрегаторы для сравнения цен, но итоговое бронирование проверяйте на сайте отеля — иногда прямые цены ниже из-за внутренних акций.

Экспертная проверка: эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев, туроператор Максим Ланин, турагент Анастасия Крылова
Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы оаэ тунис туризм турция шри-ланка
Майский полив сработает как турбина для грядок: какие 15 ложек удобрения нужно влить в бочку
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
