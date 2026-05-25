Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Ланин

Родина Снегурочки и сырная столица: что скрывает самый уютный город на Волге

Туризм

Кострома не кричит о своем величии, она берет мягкостью волжского прибоя и ароматом топленого молока. Пока соседние Суздаль и Владимир соревнуются в количестве позолоты, "сырная столица" России спокойно хранит ключи от колыбели дома Романовых и дверь в резиденцию Снегурочки. Это город-веер, где каждый луч-улица ведет к истории, пахнущей свежим бездрожжевым хлебом и соленым сыром.

Кострома, Ипатьев монастырь
Фото: Wikimedia Commons by Alexxx1979, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кострома, Ипатьев монастырь

Архитектура как личный вызов императору

Кострома начинается с Сусанинской площади, которую местные ласково называют "сковородкой". Центр композиции — Пожарная каланча. В 1834 году Николай I, привыкший к петербургскому масштабу, замер перед этим зданием.

"Даже в Петербурге нет такой каланчи!" — вердикт императора превратил утилитарную вышку в икону классицизма.

Сегодня внутри не сушат рукава, а хранят археологические артефакты. Городская планировка, утвержденная Екатериной II, напоминает раскрытый веер. Такая структура позволяет планировать идеальный маршрут так, чтобы всегда возвращаться к Волге.

"Кострома сегодня — это база для тех, кто устал от пластикового туризма. Город сохранил купеческую застройку, которую не успели "улучшить" дешевым сайдингом во время бурного расширения Золотого кольца", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Гастрономический код: почему здесь пахнет пармезаном

Для гастротуристов Кострома — это прежде всего Музей сыра на Молочной горе. Это не пыльная экспозиция, а интерактив с дегустацией. Здесь учат отличать маасдам от сусанинского и даже предлагают подоить виртуальную корову.

Костромские сыроварни — это сплав традиций XIX века и современного маркетинга. Сыр здесь стал валютой, сувениром и смыслом поездки в одном флаконе.

Продукт Особенности
Сыр "Костромской" Классика с легкой кислинкой, идеален для завтрака.
Черная соль Запеченная в печи с ржаной мукой, уникальный вкус.

Местная кухня активно сражается за внимание гостя, предлагая не только классические рецепты, но и авторские сеты. Проблемы инфраструктуры в Костроме ощущаются меньше, чем в других городах маршрута, благодаря развитому ресторанному сектору.

"В Костроме турист ищет аутентичность. Гастрономический туризм здесь не ограничивается сыром, это целая культура использования локальных продуктов: от волжской рыбы до лесных грибов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Монастыри: от Смуты до царского венца

Духовный хребет города — Ипатьевский монастырь. В 1613 году за этими стенами скрывался юный Михаил Романов, когда к нему пришла делегация Земского собора просить на царство.

С этого момента Кострома носит статус колыбели династии Романовых. Рядом раскинулась "Костромская слобода" — этнографический парк, где собраны деревянные церкви и избы, перевезенные из зон затопления при строительстве ГЭС. Это концентрация русского духа, где бревна помнят топоры мастеров XVI века.

Богоявленско-Анастасиин монастырь хранит Феодоровскую икону Божией Матери — святыню, перед которой присягали русские цари. Для тех, кто предпочитает круизный формат путешествий, посещение этих обителей становится ключевой точкой культурной программы.

"Кострома входит в топ запросов на семейные поездки. Здесь высокий уровень безопасности и понятная логистика, что критически важно для групп с детьми", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ледяная сказка в разгар июля

Город официально признан родиной Снегурочки. В "Тереме Снегурочки" зима не заканчивается никогда: в Ледяной комнате поддерживают -15 градусов, а гостей угощают напитками из ледяных стопок. Это идеальный контраст для жаркого лета на Волге. Образ ледяной красавицы, созданный Александром Островским в его имении "Щелыково", стал брендом, который ежегодно притягивает тысячи туристов.

Ответы на популярные вопросы о Костроме

Когда лучше ехать в Кострому?

Город прекрасен круглый год, но золотая осень подчеркивает величие волжской набережной, а зима превращает резиденцию Снегурочки в эпицентр праздника.

Что купить в качестве сувенира?

Помимо очевидного сыра, стоит обратить внимание на льняные изделия — Кострома исторически была центром переработки льна, и качество местного текстиля остается на высоте.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутренному туризму Антон Громов, специалист по региональной кухне России Мария Костина, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Максим Ланин
Ланин Максим Игоревич — туроператор с 20-летним стажем. Формирование турпродукта, логистика и управление направлениями.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы россия кострома внутренний туризм
Новости Все >
Отпуск для родителей выпускников: узаконят ли право на передышку?
Конец эпохи дипломов: российские вузы избавляются от лишних платников
Нейросети на трассах: как искусственный интеллект перепишет скоростное меню
Улыбка с подвохом: Мона Лиза страдала от гипотиреоза
Смертельный сбор листвы: тигр растерзал четверых женщин в Индии
Уральские микробы: секретное оружие против мертвых земель
Новый слух для неба: ИИ учится распознавать дроны по звуку
ИТ-рынок: ИИ вытесняет джунов, опытных кандидатов отсеивают по возрасту
Ученик на привязи: как новая реформа МВД изменит жизнь начинающих водителей
Опасная нежность: ночной сон с кошкой привел к перелому руки
Сейчас читают
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Красота и стиль
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Наука и техника
Биосфера уже начала зачистку: о чем предупреждали советские учёные ещё в 1980 году
Популярное
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода

Масштабные климатические сдвиги веками перекраивали карты и ломали режимы, заставляя целые государства бороться за выживание в условиях глобального холода.

Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве
Пятиэтажная толща воды на пять веков: средневековый потоп, надежно укрывший целый город от человеческих глаз
Пятиэтажная толща воды на пять веков: средневековый потоп, надежно укрывший целый город от человеческих глаз
Последние материалы
Ландшафтный самозахват: алгоритм озеленения ограды без полива и лишних действий
Конец эпохи дипломов: российские вузы избавляются от лишних платников
Нейросети на трассах: как искусственный интеллект перепишет скоростное меню
Минус размер к лету без спорта и голодовок: 5 привычек, которые работают, пока вы спите
Улыбка с подвохом: Мона Лиза страдала от гипотиреоза
Покупать сейчас или ждать? Что происходит с ценами на б/у автомобили в 2026 году
Хватит есть обычные макароны: ваш яркий вариант получится вкуснее, чем в доставке
Смертельный сбор листвы: тигр растерзал четверых женщин в Индии
Уральские микробы: секретное оружие против мертвых земель
Новый слух для неба: ИИ учится распознавать дроны по звуку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.