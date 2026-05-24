Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Ланин

Белые ночи за полярным кругом: где встретить самое необычное лето в вашей жизни

Туризм

Санкт-Петербург монополизировал бренд белых ночей, но география света в России гораздо масштабнее. Пока миллионы туристов штурмуют Дворцовую набережную, северные города страны погружаются в бесконечный день без очередей и пафоса. Это не просто сумерки — это слом биологических ритмов, когда солнце отказывается падать за горизонт, превращая ночь в бесконечный "золотой час" для фотографов и полуночников.

Лахта
Фото: commons.wikimedia.org by Kora27, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лахта

Арктический свет: Мурманск и Норильск

В Мурманске понятие "ночь" в мае и августе становится условностью. Здесь солнце не просто "не садится", оно патрулирует небо, заливая атомный ледокол "Ленин" и суровую Териберку резким северным светом. Это идеальное время, чтобы увидеть край земли, не опасаясь темноты на заполярных трассах. Норильск идет еще дальше: с конца июля здесь наступает период, когда мечеть Нурд-Камал и промышленные гиганты плато Путорана застывают в розовых лучах незаходящего светила.

"Для Заполярья белые ночи — это не романтический бонус, а функциональное окно для туриста. В это время можно планировать длительные выходы на природу, не боясь потерять ориентацию в пространстве из-за темноты, что критически важно для безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.

При планировании таких поездок важно учитывать, что региональные отели в пик сезона могут быть перегружены. В Норильск или Мурманск лучше лететь самолетом — билеты в одну сторону стартуют от 2,5 и 17 тысяч рублей соответственно. Несмотря на суровость локаций, инфраструктура активно подтягивается под запросы тех, кто ищет эстетику индастриала и дикой тундры.

Северные маршруты: Архангельск и Карелия

Архангельск встречает белые ночи с середины мая. Здесь самый северный в мире разводной мост и набережная Северной Двины становятся главными артериями для прогулок. В Петрозаводске ситуация иная: город служит воротами в Карелию, где Онежское озеро отражает небо, превращая Кижи и Валаам в декорации к северным сказкам. Однако туристический бум создает колоссальную нагрузку на местный сервис, что стоит учитывать при бронировании.

"Карелия и Архангельская область сейчас на пике спроса. Если вы ищете комфорт, обращайте внимание не только на отзывы, но и на наличие автономных систем кондиционирования — в светлые ночи в номерах бывает жарко и слишком ярко для сна", — разъяснила эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Вологда и Северодвинск предлагают более камерный формат. В Вологде светлый период короче — всего три недели с июня по июль, зато это время идеально сочетается с осмотром древнего кремля и поездками в сторону Ярославля. Поезда в Вологду — одни из самых бюджетных, билет обойдется чуть дороже тысячи рублей.

Сибирь и Дальний Восток: Якутск и Магадан

Якутск в июне — это вызов термометру и воображению. Температура может уходить за +30, а солнце светит почти круглосуточно два месяца подряд. Это время праздника Ысыах и прогулок по Московской набережной. Магадан же дарит белые ночи с середины июня: суровая красота Охотского моря под светлым куполом неба выглядит гипнотически. Чтобы поездка не разочаровала, важно заранее изучить отзывы о гостиницах и специфику логистики.

Город Период белых ночей Старт цены (авиа)
Мурманск Май, Июль-Август от 2 440 ₽
Якутск Май — Июль от 18 195 ₽
Магадан Июнь — Июль от 20 613 ₽
Петрозаводск Конец мая — Июль от 8 001 ₽

Для тех, кто предпочитает города покрупнее, Красноярск предлагает свои белые ночи с мая по июль. Прогулки по "Сталбам" или визит на пароход "Святитель Николай" ночью — это опыт, который стирает границы между реальностью и сном. Популярность таких направлений растет: тренды планирования показывают, что россияне все чаще выбирают северную экзотику вместо перегретых южных курортов.

"Мы видим рост спроса на нестандартные северные маршруты. Путешественники готовы платить за уникальный природный контент, такой как белые ночи в Якутске или Магадане, даже при высокой стоимости перелета", — констатировал в интервью аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о белых ночах

Где белые ночи самые длинные?

Чем ближе к полярному кругу, тем дольше длится явление. В Салехарде и Норильске они фактически переходят в полярный день, когда солнце вообще не заходит за линию горизонта.

Нужна ли специальная подготовка для поездки в Якутск или Магадан?

Главная сложность — джетлаг и акклиматизация. Советуем закладывать 2-3 дня на адаптацию и заранее проверять наличие билетов, так как направления считаются дефицитными.

Правда ли, что в белые ночи отели стоят дороже?

Да, в популярных туристических локациях вроде Петрозаводска или Мурманска наблюдается сезонная наценка 20-30%.

Безопасно ли гулять всю ночь в северных городах?

В центральных районах — вполне. Однако в Мурманске или Магадане при выходе за черту города стоит помнить о диких животных, которые также активны в светлое время.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по активному отдыху Алексей Трусов, эксперт по отельному сервису Елена Гумина, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Максим Ланин
Ланин Максим Игоревич — туроператор с 20-летним стажем. Формирование турпродукта, логистика и управление направлениями.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы отдых отпуск туризм путешествие
Новости Все >
Параллельный импорт премиума: немецкие и японские новинки уже в пути, но цена кусается дважды
Пластиковый пришелец: почему новый российский электрокар вызывает столько споров
Китайский седан с шведской родословной продают в России — стоит как Лада, а начинка как у Volvo
Тревожный сигнал для рынка ЖКХ: как Рязань заставляет коммунальщиков наконец навести порядок
Geely обновила своего бестселлера — внешность теперь кусается, а начинка осталась той же доброй лошадкой
Вместо паники и сотен анализов: простое домашнее правило проверки родинок
Уехали на дачу — платите меньше: как сократить счета ЖКХ без нарушений закона
Опасность приходит внезапно: что должно быть в рюкзаке каждого туриста уже сейчас
Краснота и жжение под мышками могут указывать на опасные изменения в организме
Ливни, град и ураганы накроют Россию: климатологи рассказали, что будет дальше уже в ближайшие годы
Сейчас читают
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
Красота и стиль
Классика снова победила модную гонку: летом-2026 именно эти вещи выглядят роскошнее всего
В сто раз вкуснее зефира и без сахара: как из замороженных ягод сделать десерт к чаю
Еда и рецепты
В сто раз вкуснее зефира и без сахара: как из замороженных ягод сделать десерт к чаю
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Красота и стиль
Минус лишняя длина — плюс молодость: как правильная стрижка меняет восприятие лица
Популярное
ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев

Масштабная комбинированная атака затронула десятки стратегических узлов, поставив под вопрос эффективность текущих систем защиты и реакцию соседних государств.

ВС России применили сотни дронов и ракет в ходе утренней атаки на Киев
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Пироги с человеческим мясом на московских рынках: катастрофические последствия малого ледникового периода
Добавьте это в окрошку — и вкус станет ресторанным: секрет шефа удивил гурманов
Способ Менделеева от сорняков: 4 простых компонента, чтобы забыть о прополке навсегда
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Всё, что нам говорили о Вселенной — ошибка? Что физики скрывают о Большом взрыве
Хлеб из морозилки против лишнего веса: как холод превращает углеводы в пребиотик
Майская ловушка для проволочника: как избавить участок от вредителя за неделю до посадки
Майская ловушка для проволочника: как избавить участок от вредителя за неделю до посадки
Последние материалы
25 мая: День филолога, рок Эдуарда Стрельцова и Звездные войны
Туристический квест от EES: почему цифровизация Европы угрожает вашей визовой истории
Секрет свежего взгляда: как подобрать идеальное средство под вашу проблему
Банковская "диета": почему россияне перестали нести деньги на вклады
Забудьте про желтые пятна: копеечное средство из аптеки работает лучше дорогого дезодоранта
Враг — не только солнце: 10 пород собак, которые под угрозой в летнюю жару
Деньги, о которых вы могли не знать: как найти забытые вклады покойных родственников
Хозяин сильнее грозы: простые способы защитить нервную систему домашнего любимца от непогоды
Цена одного фото: почему эксперты советуют повременить с публикацией отпускных снимков до возвращения
Пуля в сердце и тайна церкви: Франция и Нидерланды делят кости реального Д’Артаньяна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.