Дипломатические переговоры о безвизе: Малайзия, Бахрейн и Кувейт находятся в актуальной повестке

Летний сезон диктует свои условия: государства на ходу меняют правила приема иностранных граждан. Для путешественника внезапный визовый сбой — это не просто бюрократия, а реальный риск остаться в аэропорту с чемоданом, но без отпуска. Разбираемся, где границы стали доступнее, а где административный заслон сузился.
Таиланд готовит плацдарм для ужесточения миграционного контроля. Правительство страны намерено сократить период безвизового доступа для россиян с двух месяцев до одного. Хотя официальная дата вступления поправок в силу пока не объявлена, механизм уже запущен через одобрение кабмина. Впрочем, этот шаг — логичное продолжение общемирового тренда на борьбу с овертуризмом, что обсуждают даже в странах с дорогой инфраструктурой.
"Сокращение сроков пребывания бьет по тем, кто привык к формату зимовок. Это меняет ландшафт спроса, вынуждая туристов чаще обращаться к пакетным предложениям", — объяснила турагент Анастасия Крылова.
Пока одна Азия закручивает гайки, другая открывает двери. Власти КНР продлили безвизовый режим для граждан РФ до конца декабря 2030 года. Тридцатидневный коридор по загранпаспорту остается рабочим инструментом для тех, кто планирует деловые или туристические визиты в восточные мегаполисы. Список доступных стран недавно пополнила Саудовская Аравия — с мая граждане России могут въезжать туда без оформления виз.
"Открытие рынка Ближнего Востока — это мощный сигнал. Саудовская Аравия активно инвестирует в сервис, привлекая аудиторию качеством, а не только доступностью", — прокомментировал туроператор Максим Ланин.
Дипломатический аппарат работает над упрощением визового режима с целым рядом государств. В кулуарах ведутся предметные переговоры с Бахрейном, Кувейтом и Малайзией. Сейчас эти направления требуют четкого планирования документов, но вектор на взаимную отмену виз уже задан.
|Направление
|Статус безвиза
|Таиланд
|В стадии сокращения до 30 дней
|Китай
|Безвиз до конца 2030 года
|Саудовская Аравия
|Действует с мая 2026
"Рынок постоянно вибрирует. Турист сегодня должен проверять актуальные данные консульств непосредственно перед покупкой билета", — резюмировала специалист по визовым вопросам Юлия Морозова.
Местная администрация стремится переориентировать миграционные потоки и снизить нагрузку на социальную инфраструктуру, которую создают долгосрочные "зимовщики".
Нет, достаточно стандартного загранпаспорта, срок действия которого соответствует правилам въезда (обычно не менее 6 месяцев).
Да, правила разрешают въезд владельцам любых видов загранпаспортов, выданных в РФ.
Переговоры остаются на дипломатической стадии. Пока нет официальных протоколов, туристам необходимо оформлять въездные документы заблаговременно.
