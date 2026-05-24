Мария Дементьева

Цена одного фото: почему эксперты советуют повременить с публикацией отпускных снимков до возвращения

Ваш пост в социальных сетях с фотографией посадочного талона или свежекупленной визы — это не просто хвастовство перед друзьями. Это готовое досье для преступников, которые ищут пустующую квартиру. Пока вы наслаждаетесь коктейлем на побережье, алгоритмы и злоумышленники уже анализируют данные, которые вы любезно предоставили сами.

Фото: unsplash.com by Priscilla Du Preez 🇨🇦 is licensed under Free to use under the Unsplash License
Цифровая разведка по вашим постам

Опубликованный билет или фото отельного ваучера — прямой сигнал для кибермошенников. Номер бронирования, QR-код и штрихкод позволяют посторонним получить доступ к вашим персональным данным.

"Публикация геометок в реальном времени — критическая ошибка. Подобный контент становится идеальной разведывательной сводкой для криминальных структур. Крайне важно переносить публикацию отпускного фотоотчета на время после возвращения домой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Рекомендации экспертов для тех, кто не хочет стать жертвой кражи, просты: закрывайте профили, не добавляйте в друзья незнакомых людей на время поездки и отключайте геолокацию на камере смартфона. В эпоху тотальной прозрачности границ личная безопасность зависит от умения вовремя нажать "паузу" и не делиться зарубежными планами в открытом доступе.

"Спецслужбы и воры используют одинаковые методы сбора информации. Ваши социальные сети — это открытая база данных, где указаны даты отъезда, адрес проживания и даже уровень вашего достатка по выбору отеля. Публикуя фото документов, вы просто снимаете с грабителей необходимость слежки", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Безопасность дома: работа над ошибками

Пока вы думаете о сохранности цифровых данных, не забывайте о физическом контуре квартиры. Уходя в отпуск или уезжая на дачу, важно исключить риск техногенных аварий, которые в отсутствие хозяев могут превратиться в катастрофу. Специалисты советуют проверить систему безопасности заранее.

"Банальная проверка датчиков дыма и обесточивание нагревателей спасают от пожара. Однако многие забывают перекрыть вентили газа и воды. Оставленная без присмотра сантехника может спровоцировать протечку, ущерб от которой будет исчисляться сотнями тысяч рублей", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Действие Цель
Перекрытие воды Исключение затопления соседей
Обесточивание приборов Снижение риска короткого замыкания

Прежде чем закрыть дверь, пройдитесь по списку: газ, вода, электричество, окна, замки. Ваша цель — сделать квартиру максимально непривлекательной и безопасной для случайных происшествий.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в отпуске

Почему опасно выкладывать посадочный талон?

На нем напечатан штрихкод, содержащий данные вашего паспорта, номер брони и детали рейса. Хакеры могут отменить ваш полет или украсть бонусные мили.

Можно ли пользоваться бесплатным Wi-Fi в аэропорту?

Только через VPN. Общественные сети — излюбленное место для перехвата данных ваших банковских приложений.

Как сообщить друзьям об отдыхе без риска?

Выкладывайте фотографии с задержкой в несколько дней. Это защитит от атак по свежим следам.

Стоит ли просить соседей забирать почту?

Да, переполненный почтовый ящик — классический маркер для воров, указывающий на длительное отсутствие жильцов.

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Мария Дементьева
Дементьева Мария Игоревна — эксперт по семейному туризму с 16-летним стажем. Поездки с детьми, безопасность и сервис.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
