Секрет идеальной поездки: как изменились предпочтения российских туристов в 2026 году

Россияне определились с форматом идеального отпуска: большинство граждан предпочитает пляжный релакс, умело сочетая его с долей активности. Исследование сервиса "Авито путешествия", охватившее более семи тысяч респондентов, вскрыло актуальные паттерны поведения туристов в 2026 году и показало, как меняется подход к планированию поездок.

Море и комфорт: предпочтения туристов

Пляжный отдых остается безусловным фаворитом — его выбирает 34% путешественников. При этом запрос на отельный сервис становится критическим: 41% опрошенных ставит комфорт во главу угла. Городские прогулки интересны 15% аудитории, а уединенный загородный отдых выбирает 13%. Интересно, что россияне эволюционируют в своих желаниях: поиск бутик-отелей с аутентичным сервисом становится устойчивым трендом, отодвигая на второй план безликие сетевые гостиницы.

"Туристы устали от шаблонных решений. Сейчас спрос смещается в сторону объектов, где архитектура и локальная культура создают единое целое, ведь ради этого впечатления люди готовы доплачивать", — объяснила эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Гибкий план против спонтанности

Эпоха жестких графиков уходит в прошлое. Только 15% россиян доверяют случаю, не планируя маршрут заранее. Абсолютное большинство (40%) отдает предпочтение "гибким планам" — скелет поездки заготовлен, но детали меняются прямо по ходу действия. Радикальное планирование до мелочей характерно лишь для молодежи до 24 лет. Чтобы путешествие не превратилось в хаос, важно правильно собрать базу для поездки и не попасть в ловушку фальшивых отзывов.

Тип планирования Доля путешественников Гибкий план (маршрут с изменениями) 40% Решения принимаются спонтанно на месте 30% Полностью спонтанный отдых 15%

"Гибкость в маршруте — это навык опытного туриста, который страхует от форс-мажоров, позволяя быстро адаптироваться под погоду или внезапную смену локации", — отметил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Экономика отдыха: на чем не экономят

Бюджет остается камнем преткновения. 63% путешественников придерживаются средних трат, однако 38% открыто заявляют о готовности переплачивать ради ярких эмоций. Радикальная экономия — приоритет лишь для 14% опрашиваемых. При выборе между комфортом и стоимостью чаша весов всё чаще склоняется в сторону качества впечатлений.

"Люди научились считать деньги, но перестали экономить на безопасности и комфорте. Инвестиция в удобство проживания окупается отсутствием стресса, что для современного туриста важнее низкой цены тура", — резюмировал туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

Почему молодежь планирует поездки тщательнее старшего поколения?

Для молодых людей 18-24 лет важна оптимизация времени и бюджета, поэтому они заранее бронируют билеты и простраивают логистику, чтобы извлечь максимум из краткосрочного отпуска.

Действительно ли пляжный отдых доминирует в России?

Статистика подтверждает: 34% туристов выбирают море как основное направление для восстановления сил после рабочего года.

В чем опасность "спонтанного" отдыха без подготовки?

Отсутствие бронирования и плана ведет к высоким рискам — от переплат в высокий сезон до отсутствия свободных мест в отелях и транспортных проблем.

Как формат "гибкого плана" помогает тратить меньше?

Гибкость позволяет менять маршрут при обнаружении более выгодных предложений на месте, избегая привязки к дорогим, но не оправдавшим себя услугам.

