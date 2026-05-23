Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Илья Роденко

Уехать, чтобы сэкономить: почему спрос на зарубежные туры вырос на 12% в 2026 году

Туризм

Российские путешественники активно меняют вектор летних планов, отдавая предпочтение поездкам за рубеж. Статистика подтверждает: спрос на выездные направления демонстрирует уверенный рост. Эксперты связывают такую динамику с экономической конъюнктурой и ценовой политикой внутренних локаций.

Девушка на море
Фото: Pravda.ru by Илья Роденко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на море

Почему рубль диктует выбор направления

Продажи зарубежных туров на лето 2026 года прибавили 12% относительно предыдущего сезона, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Альянса туристических агентств России, генерального директора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна. Основным триггером изменений стал курс национальной валюты. Крепкий рубль превратил отдых в соседних странах в бюджетную альтернативу отечественным курортам.

"Туристы математически голосуют кошельком. Когда номер в пятизвездочном отеле в Батуми стоит вдвое дешевле, чем аналогичный вариант в Сочи, выбор очевиден. Клиент получает кратно больше сервиса за те же деньги", — пояснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Максим Ланин.

Локация / Услуга Ориентировочная стоимость (на двоих)
Сочи (5 звезд, май) 15 000 руб.
Батуми (5 звезд, аналог) 7 000 руб.
Египет (5 звезд, All Inclusive) 15 000 руб.

Рост цен в рублях, который ежегодно на 10-15% закладывают российские отельеры, лишь усиливает этот разрыв. В итоге даже туризм в Абхазии становится заметно доступнее сочинских предложений, предлагая экономию до 25%.

"Наблюдается смещение спроса. Люди ищут баланс между ценой и качеством. Если внутренний рынок не сдерживает инфляцию цен, клиент неизбежно смотрит на альтернативы в ближнем и дальнем зарубежье", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Лидеры спроса: от Турции до Юго-Восточной Азии

Список наиболее востребованных направлений возглавляет Турция. Она остается фаворитом благодаря отлаженной инфраструктуре. В то же время растут потоки в Египет, Китай (в частности, летние путешествия на Хайнань становятся трендом), Таиланд и Вьетнам.

"Азия сейчас активно демпингует, предлагая удобные перелеты. Туристы, привыкшие к комфорту, легко переключаются с черноморских курортов на экзотические направления, где курс валют позволяет отдыхать на более высоком уровне", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru турагент  Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

Стоит ли бронировать зарубежные туры заранее при крепком рубле?

Да, покупка тура заблаговременно позволяет зафиксировать стоимость в рублях, что при текущей рыночной волатильности является главным способом защиты от возможного роста цен.

Влияет ли курс валют на стоимость питания в поездке?

Напрямую. При высокой стоимости рубля ваши расходы на месте (рестораны, экскурсии) снижаются, превращая общий бюджет поездки в более конкурентную сумму относительно отдыха внутри страны.

Почему отдых в Сочи растет в цене быстрее зарубежных аналогов?

Это сочетание высокой сезонной нагрузки и политики отельеров, закладывающих ежегодную индексацию цен на уровне 10-15% вне зависимости от рыночного спроса.

Какие альтернативы остались для тех, кто ищет спокойный отдых?

Если крупные хабы переполнены, эксперты рекомендуют рассматривать тихие локации с чистым морем, которые остаются незамеченными массовым сегментом.

Читайте также

Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, турагент Анастасия Крылова
Автор Илья Роденко
Роденко Илья Константинович — аналитик туристического рынка с 17-летним стажем. Спрос, потоки, цены и структура отрасли.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы отпуск туризм путешествия
Новости Все >
Новая звезда: как прошло триумфальное чествование Майли Сайрус на Аллее славы
Принц Уильям растрогал слушателей рассказом о Кейт Миддлтон: почему он назвал её незаменимой
Безопасность вне зоны доступа: банки РФ переходят на работу без интернета
Россия сохраняет мировое лидерство по экспорту пшеницы
Чёрная неблагодарность: Киркоров рассказал о своих горьких отношениях с Любовью Успенской
Право на счастье: Полина Диброва жёстко ответила хейтерам на прогнозы о скором расставании с Товстиком
Шоу-бизнес ожил: почему Прохор Шаляпин обрадовался громкой ссоре двух популярных певиц
Секрет сияния телеведущей: Ольга Зарубина нашла причину красоты Кудрявцевой в её знаке зодиака
Скрытые убийцы на коже: какие родинки могут внезапно превратиться в злейшего врага
Точка в карьере: почему Александр Калягин больше не планирует сниматься в кино
Сейчас читают
В сто раз вкуснее зефира и без сахара: как из замороженных ягод сделать десерт к чаю
Еда и рецепты
В сто раз вкуснее зефира и без сахара: как из замороженных ягод сделать десерт к чаю
Хватит кормить малину чем попало: 2 подкормки, которые делают ягоду крупной и слаще мёда
Садоводство, цветоводство
Хватит кормить малину чем попало: 2 подкормки, которые делают ягоду крупной и слаще мёда
Популярное
Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам

Попытки остановить нашествие вредителей с помощью подручных средств часто терпят крах, требуя более профессионального инженерного подхода к грядкам.

Вместо химии примените физику: эффективный способ блокировки доступа мухи к луковым грядкам
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
Это открытие перевернет экономику: найден источник, который делает добычу нефти бессмысленной
Живой вкус деревни: как приготовить настоящий хлебный квас без капли дрожжей
120 на 80 больше не норма? Новые правила контроля давления для людей старше 65
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Кая Каллас рвется говорить с Москвой: в Европе поняли, чем это может закончиться
Хватит кормить малину чем попало: 2 подкормки, которые делают ягоду крупной и слаще мёда
Сказка для миллионов: Чехия призвала к столкновению с Россией
Сказка для миллионов: Чехия призвала к столкновению с Россией
Последние материалы
Уехать, чтобы сэкономить: почему спрос на зарубежные туры вырос на 12% в 2026 году
Рассада огурцов замирает в лунке? Поможет овсянка с мёдом: верный способ запустить развитие корней
Новая звезда: как прошло триумфальное чествование Майли Сайрус на Аллее славы
Хруст, который запомнится надолго: мастер-класс по приготовлению домашней слойки-пиццы с пепперони
Куриный бунт коснётся каждого: как меняется иерархия в курятнике в отсутствии петуха
Раковые клетки и вишнёвое авто: самые необычные объекты, отправленные человечеством в космос
Дешево, но о чень вкусно: как превратить обычную капусту в изысканный горячий перекус
Принц Уильям растрогал слушателей рассказом о Кейт Миддлтон: почему он назвал её незаменимой
Не погубите урожай заботой: ошибки, которые совершают неопытные дачники при пересадке томатов в грунт
Безопасность вне зоны доступа: банки РФ переходят на работу без интернета
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.