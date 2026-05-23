Уехать, чтобы сэкономить: почему спрос на зарубежные туры вырос на 12% в 2026 году

Российские путешественники активно меняют вектор летних планов, отдавая предпочтение поездкам за рубеж. Статистика подтверждает: спрос на выездные направления демонстрирует уверенный рост. Эксперты связывают такую динамику с экономической конъюнктурой и ценовой политикой внутренних локаций.

Почему рубль диктует выбор направления

Продажи зарубежных туров на лето 2026 года прибавили 12% относительно предыдущего сезона, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Альянса туристических агентств России, генерального директора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна. Основным триггером изменений стал курс национальной валюты. Крепкий рубль превратил отдых в соседних странах в бюджетную альтернативу отечественным курортам.

"Туристы математически голосуют кошельком. Когда номер в пятизвездочном отеле в Батуми стоит вдвое дешевле, чем аналогичный вариант в Сочи, выбор очевиден. Клиент получает кратно больше сервиса за те же деньги", — пояснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Максим Ланин.

Локация / Услуга Ориентировочная стоимость (на двоих) Сочи (5 звезд, май) 15 000 руб. Батуми (5 звезд, аналог) 7 000 руб. Египет (5 звезд, All Inclusive) 15 000 руб.

Рост цен в рублях, который ежегодно на 10-15% закладывают российские отельеры, лишь усиливает этот разрыв. В итоге даже туризм в Абхазии становится заметно доступнее сочинских предложений, предлагая экономию до 25%.

"Наблюдается смещение спроса. Люди ищут баланс между ценой и качеством. Если внутренний рынок не сдерживает инфляцию цен, клиент неизбежно смотрит на альтернативы в ближнем и дальнем зарубежье", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Лидеры спроса: от Турции до Юго-Восточной Азии

Список наиболее востребованных направлений возглавляет Турция. Она остается фаворитом благодаря отлаженной инфраструктуре. В то же время растут потоки в Египет, Китай (в частности, летние путешествия на Хайнань становятся трендом), Таиланд и Вьетнам.

"Азия сейчас активно демпингует, предлагая удобные перелеты. Туристы, привыкшие к комфорту, легко переключаются с черноморских курортов на экзотические направления, где курс валют позволяет отдыхать на более высоком уровне", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

Стоит ли бронировать зарубежные туры заранее при крепком рубле?

Да, покупка тура заблаговременно позволяет зафиксировать стоимость в рублях, что при текущей рыночной волатильности является главным способом защиты от возможного роста цен.

Влияет ли курс валют на стоимость питания в поездке?

Напрямую. При высокой стоимости рубля ваши расходы на месте (рестораны, экскурсии) снижаются, превращая общий бюджет поездки в более конкурентную сумму относительно отдыха внутри страны.

Почему отдых в Сочи растет в цене быстрее зарубежных аналогов?

Это сочетание высокой сезонной нагрузки и политики отельеров, закладывающих ежегодную индексацию цен на уровне 10-15% вне зависимости от рыночного спроса.

Какие альтернативы остались для тех, кто ищет спокойный отдых?

Если крупные хабы переполнены, эксперты рекомендуют рассматривать тихие локации с чистым морем, которые остаются незамеченными массовым сегментом.

