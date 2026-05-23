Уехать, чтобы сэкономить: почему спрос на зарубежные туры вырос на 12% в 2026 году

Российские путешественники активно меняют вектор летних планов, отдавая предпочтение поездкам за рубеж. Статистика подтверждает: спрос на выездные направления демонстрирует уверенный рост. Эксперты связывают такую динамику с экономической конъюнктурой и ценовой политикой внутренних локаций.
Продажи зарубежных туров на лето 2026 года прибавили 12% относительно предыдущего сезона, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-президента Альянса туристических агентств России, генерального директора сети турагентств "Розовый слон" Алексана Мкртчяна. Основным триггером изменений стал курс национальной валюты. Крепкий рубль превратил отдых в соседних странах в бюджетную альтернативу отечественным курортам.
"Туристы математически голосуют кошельком. Когда номер в пятизвездочном отеле в Батуми стоит вдвое дешевле, чем аналогичный вариант в Сочи, выбор очевиден. Клиент получает кратно больше сервиса за те же деньги", — пояснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Максим Ланин.
|Локация / Услуга
|Ориентировочная стоимость (на двоих)
|Сочи (5 звезд, май)
|15 000 руб.
|Батуми (5 звезд, аналог)
|7 000 руб.
|Египет (5 звезд, All Inclusive)
|15 000 руб.
Рост цен в рублях, который ежегодно на 10-15% закладывают российские отельеры, лишь усиливает этот разрыв. В итоге даже туризм в Абхазии становится заметно доступнее сочинских предложений, предлагая экономию до 25%.
"Наблюдается смещение спроса. Люди ищут баланс между ценой и качеством. Если внутренний рынок не сдерживает инфляцию цен, клиент неизбежно смотрит на альтернативы в ближнем и дальнем зарубежье", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Список наиболее востребованных направлений возглавляет Турция. Она остается фаворитом благодаря отлаженной инфраструктуре. В то же время растут потоки в Египет, Китай (в частности, летние путешествия на Хайнань становятся трендом), Таиланд и Вьетнам.
"Азия сейчас активно демпингует, предлагая удобные перелеты. Туристы, привыкшие к комфорту, легко переключаются с черноморских курортов на экзотические направления, где курс валют позволяет отдыхать на более высоком уровне", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.
Да, покупка тура заблаговременно позволяет зафиксировать стоимость в рублях, что при текущей рыночной волатильности является главным способом защиты от возможного роста цен.
Напрямую. При высокой стоимости рубля ваши расходы на месте (рестораны, экскурсии) снижаются, превращая общий бюджет поездки в более конкурентную сумму относительно отдыха внутри страны.
Это сочетание высокой сезонной нагрузки и политики отельеров, закладывающих ежегодную индексацию цен на уровне 10-15% вне зависимости от рыночного спроса.
Если крупные хабы переполнены, эксперты рекомендуют рассматривать тихие локации с чистым морем, которые остаются незамеченными массовым сегментом.
