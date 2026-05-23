Африканская экзотика с французским вкусом: почему Тунис стал главным открытием сезона

Тунис — это не просто альтернатива перегретому во всех смыслах восточному рынку. Это территория, где африканский зной приручен французской эстетикой, а бесконечные пляжи Средиземноморья еще не превратились в конвейер. Пока одни штурмуют привычные берега, другие выбирают мягкий климат, талассотерапию и руины, помнящие Ганнибала.

Фото: commons.wikimedia.org by Habib M'henni, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Табарка

Атмосфера и климат: почему Тунис не Турция

Тунисский берег — это тысячи километров мелкого песка, который на ощупь напоминает пудру. Здесь нет навязчивого сервиса, а архитектура городов в бело-голубых тонах отсылает скорее к Санторини, чем к шумным базарам Египта.

Путешественники часто отмечают, что экономия на аренде жилья здесь вполне реальна, а качество средиземноморской кухни в кафе вне отелей превосходит стандартный All Inclusive.

"Многие ошибочно сравнивают Тунис с конкурентами по региону, но это абсолютно разная философия отдыха. Тунис выбирают те, кто ценит спокойствие и аутентичность, а не только бесконечные столы с едой", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Важно помнить о грамотных сборах. Лишние вещи в багаже только усложняют логистику внутри страны. Профессионалы советуют: оставьте утюг и чашку дома, сосредоточившись на легкой одежде из натуральных тканей. В Тунисе высокая влажность, и комфорт напрямую зависит от вашего гардероба.

Перезагрузка: талассотерапия и Сахара

Главный магнит страны — талассотерапия. Это целая индустрия восстановления организма морской водой и грязью под наблюдением врачей. В то время как на российских курортах наблюдаются экологические угрозы, прибрежные воды Туниса сохраняют идеальную чистоту, необходимую для лечебных процедур.

После курса таких ванн туристы часто отправляются в пустыню, где можно отдыхать как местный житель, ночуя в палатках бедуинов под нереальным звездным небом.

Локация Что искать
Хаммамет Центры талассотерапии и жасминовые рощи
Сиди-бу-Саид Бело-голубые улицы и лучшие виды на залив
Эль-Джем Римский амфитеатр, где снимали "Гладиатора"

"Тунис отлично подходит для семейных поездок. В отличие от азиатских направлений, где сейчас отмечается избыточная плотность потока, в Тунисе всегда можно найти уединенный пляж с пологим заходом в воду", — подчеркнула эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Правила въезда и логистика

Для граждан РФ Тунис остается максимально открытым. Безвизовый режим до 90 дней снимает лишние бюрократические барьеры. Однако безопасность превыше всего.

Всегда проверяйте содержимое сумок перед вылетом, чтобы не стать жертвой провокации, ведь в некоторых странах наказания за перевозку запрещенных веществ критические, вплоть до смертной казни.

"Рынок 2026 года показывает, что Сочи теряет монополию, а люди ищут новые эмоции за рубежом. Тунис в этом плане дает то, чего нет на Черном море — сочетание африканской экзотики и европейской системы сервиса", — объяснил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о Тунисе

Нужна ли виза в Тунис в 2024–2025 году?

Нет, для россиян действует безвизовый режим до 90 дней. Нужен только загранпаспорт.

Когда лучше всего ехать в Тунис?

Пляжный сезон длится с конца мая по октябрь. Для экскурсий и талассотерапии идеально подходят весна и осень.

Безопасно ли в стране?

В туристических зонах поддерживается высокий уровень безопасности, однако за пределами отелей стоит соблюдать стандартные меры предосторожности.

Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
