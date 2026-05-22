Ирина Соколова

От экзотики к массовости: что стоит за рекордным ростом авиасообщения с островом Хайнань

Тропический остров Хайнань окончательно перестал быть для российских путешественников труднодоступной экзотикой. Сезон 2026 года фиксирует решительный поворот авиационных потоков в сторону китайских курортов: частота рейсов растет, а кресла в самолетах заполняются с рекордной скоростью.

Стеклянный мост в парке залива Ялонг
Фото: commons.wikimedia.org by Hjoim, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Авиационный рывок: цифры и факты

Летнее расписание 2026 года демонстрирует агрессивный рост перевозки. Количество еженедельных рейсов из России на Хайнань достигло 31, что на 24% выше прошлогодних показателей. Еще убедительнее выглядят объемы пассажировместимости: туроператоры и авиакомпании готовы перевозить до 7,3 тысячи человек в неделю — это плюс 34% к уровню 2025 года.

Статистика загрузки бортов подтверждает актуальность направления. Если в прошлом году "Аэрофлот" заполнял рейсы на 86%, то к нынешнему лету показатель подскочил до 91%. Авиакомпании активно используют новые маршруты и форматы поездок, чтобы удовлетворить спрос.

"Высокая заполняемость бортов наглядно показывает, что Хайнань перестал быть нишевым продуктом. Туристы распробовали сочетание безвизового въезда и возможности комбинировать отдых с экскурсиями на материке", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Новые горизонты: почему расширилась география

Географическая экспансия — главный драйвер текущего сезона. Список городов вылета пополнился Иркутском, откуда "Аэрофлот" теперь выполняет три рейса в неделю на Airbus A320. Увеличение частоты заметно и на ключевых хабах: Москва расширила сетку с трех до пяти рейсов, Новосибирск и Хабаровск добавили по одной дополнительной частоте.

Показатель Изменение
Количество рейсов в неделю +24% (31 против 25)
Пассажировместимость +34% (7,3 тыс. в неделю)

"Мы видим, что тренды летнего отдыха смещаются в сторону Азии. Увеличение провозных мощностей — это прямой ответ на запросы путешественников, которые ищут альтернативу перегруженным направлениям", — отметила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Мнение профессионалов рынка

Туроператоры оценивают текущие бронирования как крайне успешные. В пресс-службах крупных компаний подтверждают, что спрос растет опережающими темпами, а эксперты называют осторожные прогнозы о +50% к турпотоку лишь минимальной планкой. Помимо прямого перелета, туристы активно пользуются стыковками через материковый Китай, что стало возможным благодаря упрощенным визовым формальностям.

"Когда провозная емкость растет на треть, рынок неизбежно реагирует качественным скачком продаж. Мы наблюдаем, как крупные операторы до 80% своих продаж Китая концентрируют именно на Хайнане", — пояснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о поездках на Хайнань

Из каких городов России сейчас проще всего улететь на Хайнань?

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, прямые рейсы доступны жителям Владивостока, Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Уфы, Хабаровска и Иркутска.

Действительно ли безвиз позволяет летать через любые города Китая?

Да, безвизовый режим делает возможным комфортную стыковку в аэропортах материковой части КНР с последующим перелетом в Санью или Хайкоу.

Стоит ли ожидать расширения полетной программы в ближайшее время?

Китайские власти планируют открытие рейсов из Тюмени, Перми, Челябинска и Волгограда, что может быть реализовано в осеннем расписании.

Как изменится стоимость отдыха при таком росте перевозки?

Увеличение количества кресел обычно ведет к развитию конкуренции среди авиакомпаний, что оптимизирует расходы на перелет для конечного потребителя.

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, турагент Анастасия Крылова, туроператор Максим Ланин
Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы китай туризм путешествия авиаперелеты авиасообщение
