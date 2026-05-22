Кочевникам здесь не рады: почему власти Таиланда и Индонезии экстренно меняют отношение к гостям

Власти Таиланда и Индонезии активизировали миграционный контроль, что вызвало волну обсуждений о массовой депортации иностранных граждан. По словам вице-президента Альянса турагентств России Александра Мкртчяна, принимаемые меры продиктованы защитой внутреннего рынка труда от нелегальной занятости приезжих, а не противодействием классическому туризму. Эксперт подчеркнул, что текущие изменения направлены на борьбу с растущей нагрузкой на инфраструктуру и социальные системы, вызванной притоком так называемых "цифровых кочевников", чье поведение отличается от привычек обычных отдыхающих.

Фото: Desingned by Freepik by diana_mironenko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тайланд

Для борьбы с нелегальной миграцией в Таиланде пересмотрели визовый режим, существенно сократив срок пребывания без визы до 30 дней. Параллельно с этим на Бали заявили о намерении ликвидировать стихийно возникшие изолированные сообщества иностранцев, которые нередко влияют на локальную экономику и рост арендных цен. В подобных условиях поиск баланса между туристическим потоком и интересами местных жителей становится ключевым вызовом для популярных курортных направлений, сообщает сайт aif.ru.

"Нелегальная работа на зарубежных курортах подрывает экономическую стабильность принимающей стороны и часто влечет за собой правовые последствия, вплоть до депортации с запретом на повторный въезд", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Роман Ларин.

Мкртчян разъяснил, что добросовестные путешественники, прибывающие в страну на срок до месяца, не столкнутся с негативными последствиями данных инициатив. Согласно заявлению эксперта, депортируют именно тех лиц, которые систематически нарушают трудовое законодательство, пытаясь подрабатывать гидами или тренерами без официальных разрешений. Он добавил, что при желании легализовать свою деятельность иностранцы могут получить соответствующую лицензию, работая в рамках правового поля принимающего государства.

Ответы на популярные вопросы о миграционном контроле на курортах

Коснутся ли ужесточения правил обычных туристов?

Нет, данные ограничения нацелены исключительно на тех, кто нарушает визовый режим или ведет нелегальную трудовую деятельность на территории страны.

Почему власти Таиланда и Бали меняют миграционную политику сейчас?

Причиной стал значительный приток долгосрочных мигрантов, что привело к росту цен на аренду жилья и дефициту рабочих мест для местного населения.

Означает ли сокращение безвизового пребывания завершение эпохи массового туризма?

Это лишь инструмент упорядочивания потоков; основная масса организованных туристов путешествует по кратковременным путевкам и не попадает под действие этих мер.

Возможно ли легально работать иностранцу в этих странах?

Да, местные власти разрешают официальную трудовую деятельность при оформлении необходимых рабочих лицензий и соблюдении налогового законодательства.

