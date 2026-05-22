Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Крылова

Кочевникам здесь не рады: почему власти Таиланда и Индонезии экстренно меняют отношение к гостям

Туризм

Власти Таиланда и Индонезии активизировали миграционный контроль, что вызвало волну обсуждений о массовой депортации иностранных граждан. По словам вице-президента Альянса турагентств России Александра Мкртчяна, принимаемые меры продиктованы защитой внутреннего рынка труда от нелегальной занятости приезжих, а не противодействием классическому туризму. Эксперт подчеркнул, что текущие изменения направлены на борьбу с растущей нагрузкой на инфраструктуру и социальные системы, вызванной притоком так называемых "цифровых кочевников", чье поведение отличается от привычек обычных отдыхающих.

Тайланд
Фото: Desingned by Freepik by diana_mironenko, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тайланд

Для борьбы с нелегальной миграцией в Таиланде пересмотрели визовый режим, существенно сократив срок пребывания без визы до 30 дней. Параллельно с этим на Бали заявили о намерении ликвидировать стихийно возникшие изолированные сообщества иностранцев, которые нередко влияют на локальную экономику и рост арендных цен. В подобных условиях поиск баланса между туристическим потоком и интересами местных жителей становится ключевым вызовом для популярных курортных направлений, сообщает сайт aif.ru.

"Нелегальная работа на зарубежных курортах подрывает экономическую стабильность принимающей стороны и часто влечет за собой правовые последствия, вплоть до депортации с запретом на повторный въезд", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Роман Ларин.

Мкртчян разъяснил, что добросовестные путешественники, прибывающие в страну на срок до месяца, не столкнутся с негативными последствиями данных инициатив. Согласно заявлению эксперта, депортируют именно тех лиц, которые систематически нарушают трудовое законодательство, пытаясь подрабатывать гидами или тренерами без официальных разрешений. Он добавил, что при желании легализовать свою деятельность иностранцы могут получить соответствующую лицензию, работая в рамках правового поля принимающего государства.

Ответы на популярные вопросы о миграционном контроле на курортах

Коснутся ли ужесточения правил обычных туристов?

Нет, данные ограничения нацелены исключительно на тех, кто нарушает визовый режим или ведет нелегальную трудовую деятельность на территории страны.

Почему власти Таиланда и Бали меняют миграционную политику сейчас?

Причиной стал значительный приток долгосрочных мигрантов, что привело к росту цен на аренду жилья и дефициту рабочих мест для местного населения.

Означает ли сокращение безвизового пребывания завершение эпохи массового туризма?

Это лишь инструмент упорядочивания потоков; основная масса организованных туристов путешествует по кратковременным путевкам и не попадает под действие этих мер.

Возможно ли легально работать иностранцу в этих странах?

Да, местные власти разрешают официальную трудовую деятельность при оформлении необходимых рабочих лицензий и соблюдении налогового законодательства.

Читайте также

Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы бали туризм таиланд
Новости Все >
Психические расстройства: число диагнозов удвоилось за 30 лет
Дети в элитном саду Кызыла имели следы от инъекций на теле
Ключи вместо списков: почему в 2026 году петербуржцы стали быстрее получать жилье
Любовь вне правил: Катя Лель оправдала возвращение певицы Славы к изменявшему возлюбленному
Когда богатые тоже отчаянно плачут: актриса Анастасия Уколова раскрыла личную драму
Тихое счастье Никиты Преснякова: как артист провёл юбилей в новой семье
Камеры начнут видеть то, что раньше прощали — с 1 июня даже мелкое нарушение не пройдёт незамеченным
Вещи Мэттью Перри пустят с молотка: один лот заставит фанатов "Друзей" рыдать
Российский цветочный рынок заменил поставки из Армении продукцией из Крыма и Кубани
Прощай, собственность: за какие нарушения у россиян начнут массово изымать участки
Сейчас читают
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Движение — не всегда жизнь: эти привычные упражнения после 50 лет отнимают здоровье
Новости спорта
Движение — не всегда жизнь: эти привычные упражнения после 50 лет отнимают здоровье
Тля на смородине не терпит этого состава: секрет, который заставит её бежать из сада
Садоводство, цветоводство
Тля на смородине не терпит этого состава: секрет, который заставит её бежать из сада
Популярное
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка

Устранение агрессивного сорняка не всегда требует постоянной прополки или покупки дорогостоящих препаратов из специализированных магазинов.

Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Тля на смородине не терпит этого состава: секрет, который заставит её бежать из сада
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Саммит G20 теряет смысл для России: геополитическая игра выходит из-под контроля
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Набрал три тарелки и думал, что разорил отель — повара засмеялись: шведский стол сам объегорил гостя
Набрал три тарелки и думал, что разорил отель — повара засмеялись: шведский стол сам объегорил гостя
Последние материалы
Адское зелье на декоративной клумбе: мгновенная остановка дыхания от пыльцы популярного садового аконита
Опасные операции: ЦБ назвал суммы, после которых ваш счет ждет обязательная проверка
Дети в элитном саду Кызыла имели следы от инъекций на теле
Ключи вместо списков: почему в 2026 году петербуржцы стали быстрее получать жилье
Мышцы ягодиц подтягиваются без посещения спортзала: три домашних упражнения меняют форму за две недели
Любовь вне правил: Катя Лель оправдала возвращение певицы Славы к изменявшему возлюбленному
Тяжесть и онемение: о каких болезнях могут сигнализировать регулярные отеки ног
Когда богатые тоже отчаянно плачут: актриса Анастасия Уколова раскрыла личную драму
Пищевые привычки: как понять, что ваш питомец просит лакомство, а не еду
Сигнал SOS от эпидермиса: как распознать, что текущий уход больше не работает
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.