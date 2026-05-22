Ирина Соколова

Удар по привокзальным посредникам с комиссией в 50%: прямой доступ к лицензированным гидам через мессенджер

Цифровой прорыв в горах и у моря

Абхазия переходит на "цифру". 20 мая 2026 года глава Минтуризма Астамур Логуа анонсировал запуск единой цифровой платформы. Формат — чат-бот, доступный каждому туристу до конца текущего сезона. Задача проста: дать путешественнику понятный инструмент вместо хаоса "серых" предложений.

Ежегодно республику посещают более 5 миллионов человек. Почти все — граждане России. Удручающая статистика показывает: 90% едут самостоятельно, без поддержки туроператоров, сталкиваясь с информационным вакуумом. Когда номерная емкость связи перегружена, а карта достопримечательностей существует лишь в голове у местных водителей, создание официального бота становится критической потребностью для развития внутреннего туризма.

"Цифровизация гостеприимства — единственный способ обелить рынок, где многие услуги до сих пор существуют только в рамках "сарафанного радио" и неконтролируемых цен", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Что умеет умный помощник

Редакция проанализировала структуру будущего сервиса. Платформа будет интегрирована с государственными базами, превращаясь из справочника в защитный щит туриста.

Функциональный модуль Польза для путешественника
Навигационный гид Точная карта объектов с координатами и режимом работы
Реестр размещения Гарантия законности отеля и безопасности условий проживания
Экстренная связь Прямой выход на МЧС и полицию без языковых барьеров

Для тех, кто планирует отпуск, важно учитывать и международный опыт. В отличие от стран, где можно найти альтернативные курорты, Абхазия делает ставку на интеграцию с привычными российскими гаджетами.

"Турист — это клиент, который требует мгновенной реакции на запрос. Если информация о закрытии дороги на Рицу приходит не через три часа, а за секунду в бот, это радикально меняет качество отдыха", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о цифровом туризме

Где искать бота?

Министерство туризма представит ссылку на платформу в официальных аккаунтах республики в преддверии запуска. Сервис будет работать через популярные мессенджеры.

Нужен ли интернет?

Платформа требует мобильного соединения. В зонах без связи рекомендуется заранее загружать оффлайн-карты, хотя база бота будет адаптирована под низкую скорость.

Можно ли там забронировать жилье?

Цель — проверка легальности объекта. Прямое бронирование будет работать через связь с реестром официальных отелей, исключая нелегальный сектор.

Действует ли бот при потере паспорта?

Да, один из важных модулей — предоставление шаблонов для обращения в консульство РФ в Абхазии для экстренной помощи.

"Цифровизация — это не мода, а логистика. Миллионы самостоятельных туристов в одном месте создают хаос, который решается только централизованным доступом к данным", — резюмировала в беседе с Pravda. Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм абхазия технологии путешествия безопасность
