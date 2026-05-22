Уральские Мальдивы: Соль-Илецк готовится к приему первых туристов в июне 2026 года

Жители Башкирии активно планируют летний отдых на популярных "Соленых озерах" в Оренбургской области. В 2026 году курортная зона в Соль-Илецке традиционно откроет свои двери для первых посетителей уже 1 июня.

Инфраструктура и новинки сезона 2026

Подготовка к приему гостей идет полным ходом, и в этом году администрация подготовила ряд значимых изменений. Стоит отметить, что на территории завершается возведение современного бассейна, оборудованного пандусом для удобства маломобильных групп граждан, а также проводится масштабная реконструкция прогулочных дорожек и входных групп. Вместе с тем, к юбилею первого полета человека в космос на территории появятся тематические вип-кабинки, дизайн которых посвящен выдающимся космонавтам. Курорт "Солёные озёра" в Соль-Илецке традиционно открывает сезон 1 июня, сообщает mkset.ru.

Стоимость посещения и климатические условия

В свою очередь, финансовый вопрос остается одним из самых важных для путешественников. Входной билет на территорию озер в 2026 году обойдется в 450 рублей, при этом дети до семи лет могут проходить бесплатно при наличии документов. В цену уже включено пользование шезлонгами, зонтами и базовой ифраструктурой, а для автовладельцев предусмотрены платные парковки от 380 до 400 рублей. Что касается погоды, то июнь обещает быть жарким: дневные температуры будут достигать +31°C, что делает направление отличной альтернативой, когда Сочи теряет монополию на летний отдых.

"Соль-Илецк остается уникальным кластером, где за минимальный бюджет можно получить полноценный бальнеологический эффект. В 2026 году мы видим рост интереса к таким локациям, так как экономия на логистике позволяет туристам дольше оставаться на самом курорте", — объяснил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Громов Антон Сергеевич.

Ответы на популярные вопросы о курорте "Соленые озера"

Когда официально открывается купальный сезон в Соль-Илецке в 2026 году?

Старт сезона запланирован на 1 июня, а принимать туристов озера будут до начала сентября.

Сколько стоит входной билет на озера и что в него входит?

Стоимость посещения составляет 450 рублей. В эту сумму включена возможность пользоваться душем, туалетом, теневыми навесами и шезлонгами.

Как удобнее всего добраться до курорта из Уфы?

Самый быстрый способ — личный автомобиль (около 6-7 часов пути), также регулярно курсируют рейсовые автобусы с Южного автовокзала.

Какие новые развлечения появятся на курорте в этом году?

В августе планируется масштабный фестиваль воздушных шаров, а также спортивные мероприятия по пляжному волейболу и футболу.

