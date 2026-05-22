Анастасия Крылова

Таиланд без туристов: 10 секретных локаций для тех, кто устал от Пхукета и Паттайи

Таиланд за пределами Пхукета и Паттайи раскрывается через тишину известняковых скал и руины древних царств. Нишевые локации предлагают дистанцию от массового турпотока, сохраняя аутентичный ритм жизни. Исследование скрытых островов и джунглей меняет представление о тропическом отдыхе.

Фото: commons.wikimedia.org by K.Phothiwijit, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вертикальные джунгли и горные вершины

Национальный парк Као Сок переносит в эпоху мезозоя. Здесь известняковые скалы вырастают прямо из изумрудной воды озера Чео Лан. Путешествие сюда требует готовности к аскетичному быту в плавучих домиках без мобильной связи. Это помогает полностью сосредоточиться на звуках тропического леса и мощи водопадов.

На севере страны, в окрестностях Чиангмая, расположен массив Дой Интханон. Самая высокая точка королевства предлагает иной климат. Температура здесь может опускаться до нуля градусов. Туристы посещают королевские пагоды и кофейные плантации местных племен, наблюдая за туманами, которые застилают долины.

Секретные архипелаги и зеркальные лагуны

Остров Ко Мук скрывает Изумрудную пещеру. Проход в нее открывается только во время отлива. Нужно проплыть через стометровый темный туннель, чтобы оказаться на закрытом пляже внутри скального кольца. В окрестных водах провинции Транг иногда встречаются дюгони — редкие морские млекопитающие.

Локация Главная особенность
Ко Куд Первозданные джунгли и отсутствие пакетных туров
Ко Тао Лучшие школы дайвинга и коралловые сады
Кханом Пустые пляжи и розовые дельфины

Остров Яо Ной в заливе Пханг Нга сохраняет дух старой рыбацкой общины. Здесь нет крупных торговых центров. Основной транспорт — велосипеды или каяки. Панорамный вид на карстовые острова позволяет оценить масштаб геологических процессов, сформировавших этот регион миллионы лет назад.

"Важно учитывать новые правила въезда и сокращение безвизовых сроков. Планирование длительного маршрута по диким островам теперь требует повышенной точности в документах", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Следы империй и визовые реалии

Древняя Аюттхая заставляет вспомнить о былом Величии Сиама. Храмовые комплексы разрушенного города включены в список наследия ЮНЕСКО. Осмотр каменных ликов Будды, вросших в корни деревьев, лучше планировать на раннее утро, когда жара еще не достигла пика и нет групп из Бангкока.

При планировании таких поездок стоит помнить об этикете и безопасности. Поведение в общественных местах строго регламентировано. Неосторожные действия могут вызвать конфликт с официальными лицами. Это особенно критично, учитывая текущие правила аэропорта Бангкока, где малейшее нарушение ведет к санкциям.

"Сейчас безвизовый режим Таиланда стал строже. Зимовщикам и любителям долгого отдыха приходится подстраиваться под новые лимиты пребывания", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Провинция Районг выступает спокойной альтернативой Паттайе. Местные пляжи лишены суеты, а цены на морепродукты остаются на уровне внутреннего рынка. Отсюда легко добраться до острова Ко Самет, который сохраняет статус национального парка с белоснежным песком и прозрачной водой.

Как лучше добираться до удаленных островов?

Основным транспортом служат скоростные катера (спидботы) и паромы. Билеты лучше бронировать заранее через локальные агрегаторы или в кассах пирсов.

Нужна ли специальная страховка для посещения заповедников?

Стандартный полис часто не покрывает активный отдых. Если планируется дайвинг на Ко Тао или трекинг в Као Соке, стоит включить соответствующие опции.

Какие правила гигиены соблюдать в нетуристических местах?

Рекомендуется употреблять только бутилированную воду и выбирать заведения с высокой ротацией посетителей. Термическая обработка пищи — залог безопасности.

Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
