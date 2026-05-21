Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Громов

Лето-2026 переворачивает туризм: Сочи теряет монополию, Приморье набирает силу

Туризм

Российский туристический рынок лихорадит от смены приоритетов. Пока одни ищут способ, как составить гардероб в отпуск для южных набережных, тысячи других разворачивают чемоданы в сторону Подмосковья и Дальнего Востока.

Сбор в путешествие
Фото: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор в путешествие

Лето 2026 года обещает стать сезоном внутреннего ренессанса: спрос на отели в Московской области взлетел на 26%, а Приморье неожиданно ворвалось в топ-5 самых желанных регионов страны.

Новая география: Подмосковье и Приморье рвут шаблоны

Традиционные южные маршруты начинают теснить локации, которые раньше считались "вторым эшелоном". Московская область показала рекордный рост — на четверть больше бронирований, чем годом ранее. Люди выбирают короткие поездки, чтобы избежать суеты аэропортов, где новые жесткие правила перевозки электроники заставляют лишний раз нервничать при упаковке ручной клади.

Приморский край и Алтай закрепились в лидерах с ростом в 13%. Это сигнал: турист хочет не просто лежать на пляже, а получать визуальный и природный допинг. Если раньше Дальний Восток пугал логистикой, то сейчас это модный хаб для тех, кому приелся стандартный сервис. Даже если ваша летняя обувь больше подходит для прогулок по сопкам, чем для песка, Приморье найдет, чем удивить.

"Рост спроса на Приморье — это не случайность, а результат дефицита качественной альтернативы привычному югу. Люди готовы платить за экзотику внутри страны", — объяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Лидеры и аутсайдеры: куда уходит турпоток

Краснодарский край удерживает корону — 17% всех бронирований страны стекаются в Сочи, Сириус и Адлер. Однако динамика меняется. Прошлогодний фаворит Санкт-Петербург уступил пальму первенства югу.

Отрасль превращается в живой организм, который мгновенно реагирует на любые изменения, будь то экстремальная жара на курортах или изменение цен на авиабилеты.

Регион Рост доли бронирований
Московская область +26%
Ярославская область +14%
Республика Алтай +13%
Приморский край +13%

Ставрополье и Дагестан, гремевшие в прошлые сезоны, плавно сползли во вторую десятку рейтинга. Турпоток перераспределяется в пользу "Золотого кольца". Владимирская и Ярославская области фиксируют приток гостей.

Это заслуга развития загородных отелей, где можно не переживать за качество еды, в отличие от зарубежных поездок, где инфекционные вспышки в отелях стали пугающей нормой.

"Туристы стали осторожнее. Они выбирают проверенные направления с понятным уровнем сервиса, где риск получить вместо отдыха больничную койку минимален", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Экономика ночлега: где дешевле встретить закат

Средний чек за одну ночь — главная метрика сезона. Самый длительный отдых планируют в Краснодарском крае (5 ночей), Питере и Калининграде (по 4 ночи). Но если бюджет ограничен, стоит присмотреться к Приморью или Ростову-на-Дону.

Здесь средняя стоимость ночи все еще держится в пределах 8 тысяч рублей, что по меркам 2026 года считается "аттракционом щедрости".

При этом стоит помнить о маркетинговых ловушках. Часто низкая цена номера компенсируется стоимостью дополнительных услуг. Даже популярный шведский стол в отеле может быть настроен так, чтобы вы ели меньше дорогих продуктов. Экономика туризма сегодня — это игра на тонких настройках психологии и логистики.

"Бронирование на три ночи — это формат "длинных выходных", который становится доминирующим. Люди предпочитают несколько коротких поездок в сезон одной большой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о летнем отдыхе

Почему Подмосковье стало популярнее моря?

Сыграл фактор экономии времени и транспортной доступности. Современные загородные клубы предлагают сервис уровня 4-5 звезд, что конкурирует с классическим пляжным отдыхом без необходимости перелета.

Где дешевле всего остановиться этим летом?

Согласно данным бронирований, наиболее лояльные цены сохраняются в Ростовской области, Москве и Приморском крае. Там средний чек за сутки не превышает 8 000 рублей.

Стоит ли бронировать отель заранее?

Да, так как спонтанные поездки летом 2026 года могут обойтись дороже из-за высокого спроса. Однако, как отмечают эксперты, к концу сезона топ направлений еще может измениться из-за горящих предложений.

Читайте также

Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Антон Громов
Громов Антон Сергеевич — менеджер по внутреннему туризму с 13-летним стажем. Маршруты, регионы и развитие турпродукта в России.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Новости Все >
От эйфории до агрессии: как проходило задержание Бритни Спирс патрульными Калифорнии
Грань приличия: ветеран эстрады Пономаренко осудил отношение Галкина* к соотечественникам
Существенный рост доходов в 2026 году: новая средняя зарплата прогнозируется в России
Неизвестность как спасение: актриса Тильда Суинтон дала рецепт выживания кино в эпоху ИИ
Новый мощный фундамент ХК Сибирь: какой результативный нападающий стал главным трансфером года
Ложь про теннис и театр: как Анна Винтур вычисляет неискренних кандидатов в Vogue
Отпуск на Гавайях и общие выходы: как развиваются отношения Кендалл Дженнер и Джейкоба Элорди
Залог за Ермака внесли молниеносно: чьи миллионы спасают киевских чиновников из СИЗО
Эти пионеры поймали шпионов... — писала газета Пионерская правда 22 мая 1939 года
Купили и пожалели: эксперт назвал 5 типов авто с пробегом, которые не поставят на учет
Сейчас читают
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Садоводство, цветоводство
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Этот дачный миф стоит вам половины урожая: 10 растений, которые боятся золы как огня
Садоводство, цветоводство
Этот дачный миф стоит вам половины урожая: 10 растений, которые боятся золы как огня
Популярное
Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне

Дискуссии вокруг статуса России в главной международной организации выходят на новый уровень, поднимая вопросы о рисках фундаментальной глобальной перестройки.

Игра на грани: исключение России из Совбеза ООН может привести к большой войне
Саммит G20 теряет смысл для России: геополитическая игра выходит из-под контроля
Саммит G20 теряет смысл для России: геополитическая игра выходит из-под контроля
Набрал три тарелки и думал, что разорил отель — повара засмеялись: шведский стол сам объегорил гостя
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали
Армянские дроны выкатили из тени: чемодан с контрактом открыли, а покупателя спрятали Андрей Николаев Телефонное мошенничество в Израиле: почему все дороги ведут на Украину Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова
Забудьте про пырей: три пшика этим самодельным средством — и сорняк исчезнет с участка
Тля на смородине не терпит этого состава: секрет, который заставит её бежать из сада
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Шедевр инженеров: какой культовый двигатель пытались убить 75 лет, но он снова встал на конвейер
Последние материалы
Бадан вместо бесконечной прополки: растение, которое само держит оборону участка годами
Лишний вес — не помеха: как привести себя в форму, не вставая с коврика и не насилуя организм
Технологии богов или мастерство людей? 100-тонные саркофаги Саккары, не дающие покоя учёным
Грань приличия: ветеран эстрады Пономаренко осудил отношение Галкина* к соотечественникам
Существенный рост доходов в 2026 году: новая средняя зарплата прогнозируется в России
Хватит сушить волосы головой вниз: почему популярный лайфхак не добавляет вашей причёске объёма
Живой вкус деревни: как приготовить настоящий хлебный квас без капли дрожжей
Неизвестность как спасение: актриса Тильда Суинтон дала рецепт выживания кино в эпоху ИИ
Назван идеальный завтрак для энергии на весь день — овсянка проиграла по всем пунктам
Новый мощный фундамент ХК Сибирь: какой результативный нападающий стал главным трансфером года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.