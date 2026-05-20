Вода как на Мальдивах, а цены — как в провинции: 5 тайных направлений для идеального отпуска

Планировать отпуск - это финансовое самоубийство и добровольная давка в очередях. Опытные кочевники знают: систему можно взломать. Настоящий штиль наступает в двадцатых числах мая. Цены на отели летят вниз на 40-50%, а морская вода уже прогрета до состояния парного молока (+26…+29 °C). Пока толпа штурмует привычные пляжи, продвинутые путешественники выбирают антитуризм и уединенные локации.
Дананг — это вьетнамский Сингапур. Здесь нет липкой навязчивости Нячанга, зато есть Мост Дракона, изрыгающий пламя, и бесконечные пустынные пляжи. В конце мая вода в Южно-Китайском море достигает идеальных +29 °C. Это время, когда океан спокоен, как зеркало. Прямые рейсы из Москвы и региональных центров делают логистику элементарной, а отсутствие визовой волокиты на срок до 45 дней — приятный бонус.
"Вьетнам сейчас активно выигрывает конкуренцию у Таиланда за счет цен. В Дананге в конце мая можно жить в пятизвездочном отеле по цене 'трешки' на Пхукете, при этом сервис будет на голову выше", — подчеркнула менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова в беседе с Pravda.Ru.
Когда Дубай начинает плавиться от зноя, нужно уходить на восток — к Оманскому заливу. В Фуджейре климат мягче, а вода Индийского океана (+28 °C) манит дайверов и снорклингистов. Здесь нет небоскребов, закрывающих солнце, зато есть горы Хаджар и люксовые резорты, которые в мае устраивают настоящий ценопад. Это идеальный момент, чтобы зафиксировать стоимость отдыха, пока курс валют позволяет выгодно бронировать летние и межсезонные туры.
|Направление
|Средний чек на двоих (май)
|Дананг (Вьетнам)
|от 83 000 руб.
|Фуджейра (ОАЭ)
|от 59 900 руб. (на чел.)
|Батуми (Грузия)
|от 45 000 руб. (без перелета)
|Самуи (Таиланд)
|от 95 000 руб.
Май на Кипре — это "золотое окно". Изнуряющее пекло еще не пришло, воздух бодрит (+26°C), а вода (+22°C) уже позволяет совершать заплывы без риска обморожения. Инфраструктура Пафоса заточена под европейцев, но российские туристы находят лазейки через консульства. Новые авиамаршруты через третьи страны делают остров доступнее, а отели, изголодавшиеся по гостям, охотно раздают скидки. Но помните о безопасности питания на шведских столах — в начале сезона персонал может только входить в рабочий ритм.
"Май на Кипре идеален для тех, кто не переносит жару. Цены на проживание в это время на 30% ниже, чем в июле, а отсутствие толп устоев делает отдых премиальным по ощущениям", — объяснил эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев в беседе с Pravda.Ru.
Грузинский Батуми в мае — это аромат свежего хачапури и чистый морской воздух. Пока путешественники убегают из Сочи из-за овербукинга, в Грузии начинается спокойный сезон. Вода еще бодрит (+22°C), но солнце уже жарит по-летнему. Безвизовый режим на год и низкий ценник на жилье (от 4000 руб. за приличный отель) превращают Батуми в главного конкурента российским курортам.
На Самуи в мае начинается магия. Ажиотаж спадает, цены на виллы с бассейнами рушатся вдвое, а море в Тайском заливе прогревается до рекордных +29°C. Кратковременные ночные дожди только освежают джунгли. Это лучший момент для цифрового детокса. Главное — помнить про жесткие правила поведения в аэропортах и соблюдение визовых формальностей, чтобы не попасть в стоп-лист королевства.
Окно самых низких цен открывается за 14-20 дней до вылета, когда туроператоры начинают "горящую" распродажу остатков мест на чартерах.
Лидерами по температуре воды остаются Вьетнам (Дананг) и Таиланд (Самуи), где показатели стабильно держатся на отметке +28…+29 °C.
Нет, для граждан РФ действует безвизовый режим: во Вьетнаме до 45 дней, в Грузии — до одного года.
Основной риск — кратковременные тропические ливни, которые, впрочем, быстро сменяются солнцем и не мешают пляжному отдыху.
