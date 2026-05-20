Максим Ланин

Вода как на Мальдивах, а цены — как в провинции: 5 тайных направлений для идеального отпуска

Планировать отпуск - это финансовое самоубийство и добровольная давка в очередях. Опытные кочевники знают: систему можно взломать. Настоящий штиль наступает в двадцатых числах мая. Цены на отели летят вниз на 40-50%, а морская вода уже прогрета до состояния парного молока (+26…+29 °C). Пока толпа штурмует привычные пляжи, продвинутые путешественники выбирают антитуризм и уединенные локации.

Дананг (Вьетнам): архитектурный взрыв и теплый океан

Дананг — это вьетнамский Сингапур. Здесь нет липкой навязчивости Нячанга, зато есть Мост Дракона, изрыгающий пламя, и бесконечные пустынные пляжи. В конце мая вода в Южно-Китайском море достигает идеальных +29 °C. Это время, когда океан спокоен, как зеркало. Прямые рейсы из Москвы и региональных центров делают логистику элементарной, а отсутствие визовой волокиты на срок до 45 дней — приятный бонус.

"Вьетнам сейчас активно выигрывает конкуренцию у Таиланда за счет цен. В Дананге в конце мая можно жить в пятизвездочном отеле по цене 'трешки' на Пхукете, при этом сервис будет на голову выше", — подчеркнула менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова в беседе с Pravda.Ru.

Фуджейра (ОАЭ): спасение от жары в Индийском океане

Когда Дубай начинает плавиться от зноя, нужно уходить на восток — к Оманскому заливу. В Фуджейре климат мягче, а вода Индийского океана (+28 °C) манит дайверов и снорклингистов. Здесь нет небоскребов, закрывающих солнце, зато есть горы Хаджар и люксовые резорты, которые в мае устраивают настоящий ценопад. Это идеальный момент, чтобы зафиксировать стоимость отдыха, пока курс валют позволяет выгодно бронировать летние и межсезонные туры.

Направление Средний чек на двоих (май)
Дананг (Вьетнам) от 83 000 руб.
Фуджейра (ОАЭ) от 59 900 руб. (на чел.)
Батуми (Грузия) от 45 000 руб. (без перелета)
Самуи (Таиланд) от 95 000 руб.

Пафос (Кипр): бирюза по шенгенским правилам

Май на Кипре — это "золотое окно". Изнуряющее пекло еще не пришло, воздух бодрит (+26°C), а вода (+22°C) уже позволяет совершать заплывы без риска обморожения. Инфраструктура Пафоса заточена под европейцев, но российские туристы находят лазейки через консульства. Новые авиамаршруты через третьи страны делают остров доступнее, а отели, изголодавшиеся по гостям, охотно раздают скидки. Но помните о безопасности питания на шведских столах — в начале сезона персонал может только входить в рабочий ритм.

"Май на Кипре идеален для тех, кто не переносит жару. Цены на проживание в это время на 30% ниже, чем в июле, а отсутствие толп устоев делает отдых премиальным по ощущениям", — объяснил эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев в беседе с Pravda.Ru.

Батуми (Грузия): альтернатива переполненному югу

Грузинский Батуми в мае — это аромат свежего хачапури и чистый морской воздух. Пока путешественники убегают из Сочи из-за овербукинга, в Грузии начинается спокойный сезон. Вода еще бодрит (+22°C), но солнце уже жарит по-летнему. Безвизовый режим на год и низкий ценник на жилье (от 4000 руб. за приличный отель) превращают Батуми в главного конкурента российским курортам.

Самуи (Таиланд): когда низкий сезон — это плюс

На Самуи в мае начинается магия. Ажиотаж спадает, цены на виллы с бассейнами рушатся вдвое, а море в Тайском заливе прогревается до рекордных +29°C. Кратковременные ночные дожди только освежают джунгли. Это лучший момент для цифрового детокса. Главное — помнить про жесткие правила поведения в аэропортах и соблюдение визовых формальностей, чтобы не попасть в стоп-лист королевства.

Ответы на популярные вопросы

Когда выгоднее всего покупать туры на конец мая?

Окно самых низких цен открывается за 14-20 дней до вылета, когда туроператоры начинают "горящую" распродажу остатков мест на чартерах.

Где самое теплое море в конце мая?

Лидерами по температуре воды остаются Вьетнам (Дананг) и Таиланд (Самуи), где показатели стабильно держатся на отметке +28…+29 °C.

Нужна ли виза в Грузию и Вьетнам?

Нет, для граждан РФ действует безвизовый режим: во Вьетнаме до 45 дней, в Грузии — до одного года.

Какие риски отдыха в межсезонье?

Основной риск — кратковременные тропические ливни, которые, впрочем, быстро сменяются солнцем и не мешают пляжному отдыху.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев
Автор Максим Ланин
Ланин Максим Игоревич — туроператор с 20-летним стажем. Формирование турпродукта, логистика и управление направлениями.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
