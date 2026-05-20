Виза не нужна, лететь 4 часа: где спряталось настоящее лето для тех, кто устал ждать

Майское межсезонье в России часто разочаровывает холодом, но в четырех часах полета температура уже перешагнула отметку комфорта. Ближний Восток и Средиземноморье предлагают прогретую воду и стабильные плюс 27 без визовых барьеров. Разбираем направления, где лето наступило досрочно.

Путешествие к морю

Персидский залив: от Дубая до Дохи

Объединенные Арабские Эмираты в мае закрывают сезон мягкого тепла. Воздух в Дубае и Абу-Даби раскаляется до 35 градусов, но вода остается освежающей — около 28 градусов. Это время считается идеальным для тех, кто ищет баланс между пляжем и развитой городской инфраструктурой. Российским гражданам достаточно заграничного паспорта для получения штампа на месяц пребывания.

Катар выступает альтернативой, предлагая более спокойный ритм. Температурный режим в Дохе идентичен эмиратскому. Прямой перелет из Москвы занимает чуть более четырех часов. Здесь важно учитывать специфику местного сервиса. Стандарты гостеприимства в регионе ориентированы на максимальный комфорт в условиях высокой инсоляции.

"Май в Эмиратах — это крайняя точка перед экстремальной жарой. Туристам важно выбирать отели с охлаждаемыми бассейнами, так как залив начинает напоминать термальный источник", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Красное море: новые правила Саудовской Аравии

Саудовская Аравия становится новым игроком на рынке массового туризма. С 11 мая вступает в силу безвизовый режим для россиян, позволяющий находиться в стране до 90 дней. Побережье Красного моря в Джидде радует температурой воды 26 градусов. Это направление привлекает отсутствием толп и нетронутыми коралловыми рифами, конкурирующими с египетскими локациями.

Египет сохраняет статус лидера благодаря доступности. Шарм-эль-Шейх и Хургада в мае обеспечивают сухой жаркий климат. При этом безопасность питания в отеле остается ключевым фактором при выборе места отдыха. Синайский штамп позволяет отдыхать 15 дней без оплаты визового сбора, что сокращает расходы на этапе пересечения границы.

Направление Температура воды
ОАЭ (Дубай) 28–29 градусов
Египет (Хургада) 24–26 градусов
Турция (Аланья) 21–24 градуса
Саудовская Аравия 25–26 градусов

Средиземноморская классика и бюджет

Турция в регионах Антальи прогревается медленнее, но уже предлагает дневные температуры около 27 градусов. Это оптимальный период для тех, кто плохо переносит субтропическую влажность. Укрепление национальной валюты создало условия, при которых стоимость туров 2024 года стала более предсказуемой для планирования семейного бюджета.

"Сейчас мы наблюдаем коррекцию цен. Турция стала доступнее на 5 процентов по сравнению с прошлым сезоном, что на фоне укрепления рубля возвращает интерес к качественным пятеркам", — отметил специально для Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Важно помнить, что резкая смена климата может спровоцировать ментальное здоровье и вызвать стресс у организма. Помните о необходимости оформления полиса с покрытием солнечных ожогов и аллергических реакций, характерных для активного майского солнца.

"Безвизовый режим с Саудовской Аравией открывает новое окно возможностей, но стоит учитывать строгость местных законов и необходимость специализированной страховки", — объяснил эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Даже на самых спокойных курортах случаются казусы. Например, в Италии нашествие павлинов доставило немало хлопот автомобилистам. В восточных странах риски иного рода: резкие перепады температур между жаркой улицей и кондиционируемыми помещениями часто приводят к простудам в первый же день отдыха.

Ответы на популярные вопросы о пляжном отдыхе

Нужна ли виза в Саудовскую Аравию в мае 2024 года?

С 11 мая вступает в силу соглашение о взаимной отмене виз между Россией и Саудовской Аравией. Граждане РФ смогут находиться в стране без визы до 90 дней.

Где самое теплое море в четырех часах полета от Москвы?

Самая высокая температура воды в мае фиксируется в Персидском заливе (ОАЭ, Катар) — до 29 градусов, и в Красном море (Египет, Саудовская Аравия) — до 26 градусов.

Что такое Синайский штамп?

Это бесплатная отметка в паспорте, которая дает право находиться на территории Синайского полуострова (Шарм-эль-Шейх, Дахаб) до 15 дней без оформления платной египетской визы.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
