Из плацкарта в комфорт уединения: как капсульные вагоны РЖД изменят поездки к 2028 году

Российские железные дороги готовят транспортную революцию: классический плацкарт уступает место персональным капсулам. Пассажирам больше не придется выбирать между сомнительной экономией и покупкой всего купе ради уединения.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Капсула

Эволюция комфорта: что внутри капсулы

К 2028 году на рельсы встанут вагоны нового поколения, спроектированные совместно с "Трансмашхолдингом", сообщил замгендиректора ОАО РЖД Иван Колесников. Конструкторы выбрали "шахматную" планировку — это позволит втиснуть 56 индивидуальных модулей в пространство стандартного вагона. Вдохновением послужили азиатские отели-капсулы, где каждый сантиметр работает на автономность.

"Эта концепция кардинально меняет логику пассажирских перевозок, превращая поезд из средства передвижения в пространство для работы и отдыха, сопоставимое по уровню приватности с бизнес-классом авиалиний", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

В каждом личном "коконе" предусмотрены USB-порты, индивидуальная розетка, откидная столешница для ноутбука или перекуса и ниша для багажа. Плотные шторы изолируют человека не только от чужих взглядов, но и от лишнего шума. Теперь даже хронический стресс от непредсказуемой обстановки в дороге можно будет купировать внутри своей капсулы.

"Капсульный формат — это рывок в сторону нишевого комфорта. Подобные решения решают проблему социальной изоляции внутри вагона, которая пугает современных путешественников", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Характеристика Обычный плацкарт Капсульный вагон Тип приватности Открытое пространство Закрытый модуль Количество мест 54 56

Причины перемен: борьба за пассажира

РЖД вынуждены меняться, реагируя на отток молодежной аудитории. Сейчас молодые люди чаще выбирают новую схему полетов из-за предсказуемости личного пространства. Поездки в "открытом формате" для них — психологический дискомфорт. Капсулы станут альтернативой и для тех, кто сейчас вынужден выкупать целое купе, чтобы избежать общения с соседями.

"Мы наблюдаем запрос на персонализацию сервиса. Успех таких проектов напрямую зависит от того, удастся ли сохранить доступность цены при высокой себестоимости обслуживания новых модулей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ответы на популярные вопросы о капсульных вагонах

Будет ли в капсуле полноценная кровать?

Да, каждый модуль рассчитан на полноценное спальное место, соответствующее стандартным габаритам железнодорожной полки.

Насколько это будет дороже обычного плацкарта?

Компания позиционирует капсулы как доступный сегмент, стремясь удержать стоимость билетов в рамках конкурентных предложений.

Будет ли принудительная вентиляция внутри модуля?

Конструкция вагона включает современные системы кондиционирования и притока свежего воздуха для каждого отсека индивидуально.

Безопасно ли оставлять в капсуле личные вещи?

Модуль закрывается шторой, а внутри предусмотрены отсеки для хранения сумок, что повышает безопасность по сравнению с открытыми полками старого типа.

Читайте также