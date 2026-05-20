Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Татьяна Ковалева

Из плацкарта в комфорт уединения: как капсульные вагоны РЖД изменят поездки к 2028 году

Туризм

Российские железные дороги готовят транспортную революцию: классический плацкарт уступает место персональным капсулам. Пассажирам больше не придется выбирать между сомнительной экономией и покупкой всего купе ради уединения.

Капсула
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Капсула

Эволюция комфорта: что внутри капсулы

К 2028 году на рельсы встанут вагоны нового поколения, спроектированные совместно с "Трансмашхолдингом", сообщил замгендиректора ОАО РЖД Иван Колесников. Конструкторы выбрали "шахматную" планировку — это позволит втиснуть 56 индивидуальных модулей в пространство стандартного вагона. Вдохновением послужили азиатские отели-капсулы, где каждый сантиметр работает на автономность.

"Эта концепция кардинально меняет логику пассажирских перевозок, превращая поезд из средства передвижения в пространство для работы и отдыха, сопоставимое по уровню приватности с бизнес-классом авиалиний", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

В каждом личном "коконе" предусмотрены USB-порты, индивидуальная розетка, откидная столешница для ноутбука или перекуса и ниша для багажа. Плотные шторы изолируют человека не только от чужих взглядов, но и от лишнего шума. Теперь даже хронический стресс от непредсказуемой обстановки в дороге можно будет купировать внутри своей капсулы.

"Капсульный формат — это рывок в сторону нишевого комфорта. Подобные решения решают проблему социальной изоляции внутри вагона, которая пугает современных путешественников", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Характеристика Обычный плацкарт Капсульный вагон
Тип приватности Открытое пространство Закрытый модуль
Количество мест 54 56

Причины перемен: борьба за пассажира

РЖД вынуждены меняться, реагируя на отток молодежной аудитории. Сейчас молодые люди чаще выбирают новую схему полетов из-за предсказуемости личного пространства. Поездки в "открытом формате" для них — психологический дискомфорт. Капсулы станут альтернативой и для тех, кто сейчас вынужден выкупать целое купе, чтобы избежать общения с соседями.

"Мы наблюдаем запрос на персонализацию сервиса. Успех таких проектов напрямую зависит от того, удастся ли сохранить доступность цены при высокой себестоимости обслуживания новых модулей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ответы на популярные вопросы о капсульных вагонах

Будет ли в капсуле полноценная кровать?

Да, каждый модуль рассчитан на полноценное спальное место, соответствующее стандартным габаритам железнодорожной полки.

Насколько это будет дороже обычного плацкарта?

Компания позиционирует капсулы как доступный сегмент, стремясь удержать стоимость билетов в рамках конкурентных предложений.

Будет ли принудительная вентиляция внутри модуля?

Конструкция вагона включает современные системы кондиционирования и притока свежего воздуха для каждого отсека индивидуально.

Безопасно ли оставлять в капсуле личные вещи?

Модуль закрывается шторой, а внутри предусмотрены отсеки для хранения сумок, что повышает безопасность по сравнению с открытыми полками старого типа.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Татьяна Ковалева
Ковалева Татьяна Сергеевна — эксперт по железнодорожным поездкам, проводник пассажирских вагонов с 19-летним стажем.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы ржд туризм транспорт технологии
Новости Все >
Курс рубля пошел против ожиданий: апокалипсис для бюджета снова откладывается
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Вашингтон теряет лицо на глазах у всего мира: конгресс начал тормозить военную машину США
JAC M3 против Chevrolet Damas: как новый завод повлияет на конкуренцию на рынке минивэнов
Серое вещество требует сладкого: как хитрый мозг оправдывает покупку очередного торта
Туристы побежали из Сочи и Геленджика — теперь отдыхают там, где ещё недавно никто не бронировал
Нечестные цены: как исправить ситуацию на фармацевтическом рынке?
Театр превращает вечер в праздник для семей: бесплатная премьера Горе от ума для многодетных в Москве
Россия и Китай готовят то, что оставит США позади — высадка на Луну ближе, чем кажется
Новую Цыганку Азу представил зрителям Театр Ромэн
Сейчас читают
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Мир. Новости мира
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Садоводство, цветоводство
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Последние материалы
Финал затянувшейся пьесы: Россия видит реальный шанс на полную капитуляцию Киева
Обычная жидкость из кухонного шкафа убивает бактерии в туалете — достаточно 15 минут, и запаха нет
Вашингтон теряет лицо на глазах у всего мира: конгресс начал тормозить военную машину США
Из плацкарта в комфорт уединения: как капсульные вагоны РЖД изменят поездки к 2028 году
JAC M3 против Chevrolet Damas: как новый завод повлияет на конкуренцию на рынке минивэнов
Серое вещество требует сладкого: как хитрый мозг оправдывает покупку очередного торта
Туристы побежали из Сочи и Геленджика — теперь отдыхают там, где ещё недавно никто не бронировал
Гексакоптер-убийца: Индия создала ракету для дронов
Неожиданный ингредиент для десерта родом из СССР: как пиво меняет вкус классического теста
Нечестные цены: как исправить ситуацию на фармацевтическом рынке?
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.