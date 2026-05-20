Из плацкарта в комфорт уединения: как капсульные вагоны РЖД изменят поездки к 2028 году

Российские железные дороги готовят транспортную революцию: классический плацкарт уступает место персональным капсулам. Пассажирам больше не придется выбирать между сомнительной экономией и покупкой всего купе ради уединения.
К 2028 году на рельсы встанут вагоны нового поколения, спроектированные совместно с "Трансмашхолдингом", сообщил замгендиректора ОАО РЖД Иван Колесников. Конструкторы выбрали "шахматную" планировку — это позволит втиснуть 56 индивидуальных модулей в пространство стандартного вагона. Вдохновением послужили азиатские отели-капсулы, где каждый сантиметр работает на автономность.
"Эта концепция кардинально меняет логику пассажирских перевозок, превращая поезд из средства передвижения в пространство для работы и отдыха, сопоставимое по уровню приватности с бизнес-классом авиалиний", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.
В каждом личном "коконе" предусмотрены USB-порты, индивидуальная розетка, откидная столешница для ноутбука или перекуса и ниша для багажа. Плотные шторы изолируют человека не только от чужих взглядов, но и от лишнего шума. Теперь даже хронический стресс от непредсказуемой обстановки в дороге можно будет купировать внутри своей капсулы.
"Капсульный формат — это рывок в сторону нишевого комфорта. Подобные решения решают проблему социальной изоляции внутри вагона, которая пугает современных путешественников", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
|Характеристика
|Обычный плацкарт
|Капсульный вагон
|Тип приватности
|Открытое пространство
|Закрытый модуль
|Количество мест
|54
|56
РЖД вынуждены меняться, реагируя на отток молодежной аудитории. Сейчас молодые люди чаще выбирают новую схему полетов из-за предсказуемости личного пространства. Поездки в "открытом формате" для них — психологический дискомфорт. Капсулы станут альтернативой и для тех, кто сейчас вынужден выкупать целое купе, чтобы избежать общения с соседями.
"Мы наблюдаем запрос на персонализацию сервиса. Успех таких проектов напрямую зависит от того, удастся ли сохранить доступность цены при высокой себестоимости обслуживания новых модулей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Да, каждый модуль рассчитан на полноценное спальное место, соответствующее стандартным габаритам железнодорожной полки.
Компания позиционирует капсулы как доступный сегмент, стремясь удержать стоимость билетов в рамках конкурентных предложений.
Конструкция вагона включает современные системы кондиционирования и притока свежего воздуха для каждого отсека индивидуально.
Модуль закрывается шторой, а внутри предусмотрены отсеки для хранения сумок, что повышает безопасность по сравнению с открытыми полками старого типа.
Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.