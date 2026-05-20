Время песка: почему российские туристы массово отказываются от экскурсий в пользу пляжей летом 2026

Летом 2026 года основной поток российских туристов будет направлен на морские курорты Турции, Египта и Вьетнама, при этом интерес к познавательным путешествиям заметно ослабевает. Согласно данным участников рынка, спрос на экскурсионные программы снизился на 10-30% относительно предыдущего года, так как путешественники стремятся к планированию отдыха, ориентированному на максимально спокойное восстановление сил. На фоне меняющейся логистики и нестабильной ситуации вокруг Персидского залива, россияне стали более осмотрительно подходить к выбору направлений и тратам.

Фото: Pravda.ru by Анастасия Крылова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белоснежный песчаный пляж

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" подчеркивают, что ключевым трендом текущего сезона стало доминирование пляжного отдыха. В список самых востребованных мест включены российские курорты Краснодарского края и Крыма, а также столичные регионы. Нестабильность в регионе Персидского залива привела к временному исключению ОАЭ из активной продажи, что отразилось на темпах принятия решений у путешественников.

На сегодняшний день в топ зарубежных направлений входят Турция, Египет и успешно конкурирующий с ними Вьетнам, где активно развиваются новые чартерные программы. В этот список также включены Таиланд и Китай. Эксперты АТОР не исключают возможность рокировки: в случае снятия существующих рекомендаций профильных ведомств, Объединенные Арабские Эмираты могут вернуть свои позиции и составить серьезную конкуренцию Таиланду по количеству принятых гостей.

"Смещение интереса в сторону пакетных предложений типа "все включено" — это защитная реакция на геополитическую неопределенность, когда туристы хотят минимизировать любые риски, связанные с дополнительными расходами или организационными сбоями на месте", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о планировании летнего отдыха

Какие страны в 2026 году ожидаются наиболее популярными?

Лидирующие позиции занимают Турция и Египет, к которым в текущем году добавился Вьетнам благодаря запуску новых чартеров, а также Таиланд и Китай.

Почему снизился спрос на экскурсионные туры?

Путешественники предпочитают предсказуемый пляжный отдых, что привело к сокращению бронирований экскурсионных программ на 10-30% из-за запроса на минимизацию стресса.

Влияет ли кризис в Персидском заливе на отпуск россиян?

Да, из-за нестабильной работы транспортных хабов в регионе и выпадения ОАЭ из актуальных предложений глубина бронирования туров заметно снизилась.

Возвращение каких направлений возможно в ближайшее время?

В АТОР отмечают, что если профильные министерства снимут действующие рекомендации, Эмираты могут вновь вернуться в перечень самых востребованных летних направлений.

Читайте также