Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Соколова

Время песка: почему российские туристы массово отказываются от экскурсий в пользу пляжей летом 2026

Туризм

Летом 2026 года основной поток российских туристов будет направлен на морские курорты Турции, Египта и Вьетнама, при этом интерес к познавательным путешествиям заметно ослабевает. Согласно данным участников рынка, спрос на экскурсионные программы снизился на 10-30% относительно предыдущего года, так как путешественники стремятся к планированию отдыха, ориентированному на максимально спокойное восстановление сил. На фоне меняющейся логистики и нестабильной ситуации вокруг Персидского залива, россияне стали более осмотрительно подходить к выбору направлений и тратам.

Белоснежный песчаный пляж
Фото: Pravda.ru by Анастасия Крылова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белоснежный песчаный пляж

Специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня" подчеркивают, что ключевым трендом текущего сезона стало доминирование пляжного отдыха. В список самых востребованных мест включены российские курорты Краснодарского края и Крыма, а также столичные регионы. Нестабильность в регионе Персидского залива привела к временному исключению ОАЭ из активной продажи, что отразилось на темпах принятия решений у путешественников.

На сегодняшний день в топ зарубежных направлений входят Турция, Египет и успешно конкурирующий с ними Вьетнам, где активно развиваются новые чартерные программы. В этот список также включены Таиланд и Китай. Эксперты АТОР не исключают возможность рокировки: в случае снятия существующих рекомендаций профильных ведомств, Объединенные Арабские Эмираты могут вернуть свои позиции и составить серьезную конкуренцию Таиланду по количеству принятых гостей.

"Смещение интереса в сторону пакетных предложений типа "все включено" — это защитная реакция на геополитическую неопределенность, когда туристы хотят минимизировать любые риски, связанные с дополнительными расходами или организационными сбоями на месте", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru эксперт Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о планировании летнего отдыха

Какие страны в 2026 году ожидаются наиболее популярными?

Лидирующие позиции занимают Турция и Египет, к которым в текущем году добавился Вьетнам благодаря запуску новых чартеров, а также Таиланд и Китай.

Почему снизился спрос на экскурсионные туры?

Путешественники предпочитают предсказуемый пляжный отдых, что привело к сокращению бронирований экскурсионных программ на 10-30% из-за запроса на минимизацию стресса.

Влияет ли кризис в Персидском заливе на отпуск россиян?

Да, из-за нестабильной работы транспортных хабов в регионе и выпадения ОАЭ из актуальных предложений глубина бронирования туров заметно снизилась.

Возвращение каких направлений возможно в ближайшее время?

В АТОР отмечают, что если профильные министерства снимут действующие рекомендации, Эмираты могут вновь вернуться в перечень самых востребованных летних направлений.

Читайте также

Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм
Новости Все >
Россия и Китай готовят то, что оставит США позади — высадка на Луну ближе, чем кажется
Новую Цыганку Азу представил зрителям Театр Ромэн
Эти китайские бренды обогнали европейцев по безопасности — почти 9 из 10 машин ни разу не бились
Любимую Ниву наконец-то сделали удобной — главный сюрприз АвтоВАЗ пока держат в тайне
Кибератака на Заполярье: МЧС по Мурманской области опровергло фейковые оповещения о радиационной угрозе
Спрос на Китай растет: РЖД рассматривают запуск прямых поездов
Ваш участок в чёрном списке? Спутники уже всё видели — 100 тысяч человек в зоне потери земли
Курс рубля ломает прогнозы — западные аналитики гадают, а россияне видят непривычно крепкую валюту
Глобальный туризм сломался: вместо селфи на фоне фонтанов путешественники выбирают антитуризм
Россия вводит тотальный финансовый контроль — 2,4 миллиона рублей в год станут красной чертой
Сейчас читают
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Наука и техника
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Садоводство, цветоводство
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Садоводство, цветоводство
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Популярное
Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет

Звездчатка средняя способна полностью захватить участок за считаные дни, однако радикальные методы борьбы с этим растением могут серьезно навредить вашему урожаю.

Мокрица боится не тяпки: метод умных дачников, после которого сорняк больше не лезет
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Добавьте 20 капель в ведро воды: копеечное майское средство заставит медведку сбежать с грядок
Козырь в рукаве: совместные маневры Москвы и Минска сделали провокации Запада бессмысленными
Вокруг Прибалтики прозвучал тревожный сигнал: Москва больше не исключает жестких мер
Трамп между угрозами и переговорами: почему Вашингтон снова откладывает решение по Ирану Юрий Бочаров Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Громкий выход из тени: Меркель использует образ Путина для возвращения в большую политику
В Киеве признали опасный перелом на фронте: российские дроны начали работать иначе
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Капитан полиции раскрыл изнанку дорожного допроса: водители ведутся на дежурную фразу
Последние материалы
Ваш участок в чёрном списке? Спутники уже всё видели — 100 тысяч человек в зоне потери земли
Климатологи ошиблись в прогнозах: скрытая катастрофа в Атлантике идет на 60% быстрее
Рекордный доход: с 1 августа накопительные пенсии в России проиндексируют на 17,3 процента
Курс рубля ломает прогнозы — западные аналитики гадают, а россияне видят непривычно крепкую валюту
Глобальный туризм сломался: вместо селфи на фоне фонтанов путешественники выбирают антитуризм
Кровь раскрывает тайны: как гены меняют химию вашего тела
Россия вводит тотальный финансовый контроль — 2,4 миллиона рублей в год станут красной чертой
Рак теперь лечат не только химией, но и психологом — Минздрав пересмотрел маршруты пациентов
Популярные ноутбуки и процессоры под угрозой исчезновения — новые правила ввоза рубят рынок
Путин и Си Цзиньпин зафиксировали новые основы российско-китайского партнерства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.