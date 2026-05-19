Ловушка вечного отпуска: как неопределенность на отдыхе ведёт к тревожности

Постоянный отпуск — не панацея от выгорания, а ловушка для психики. Исследования показывают, что мозг теряет остроту восприятия удовольствия, когда стирается грань между трудом и отдыхом. Рассмотрим, почему тотальное расслабление может обернуться хронической тревогой и как правильно "перезаряжать батарейки".
Мозг требует амплитуды. Психологическая модель "напряжение — расслабление" работает подобно физической тренировке. Без фазы полноценного усилия нейронные связи, отвечающие за дофаминовый отклик, притупляются. Постоянный комфорт лишает психику привычного биологического ритма, рассказала семейный психолог Анастасия Кардиакос в интервью "Радио 1".
"Отдых без работы лишен маркерной точки. Психика не видит контраста, поэтому удовольствие от расслабления угасает. Это как пытаться почувствовать вкус сахара в сиропе — рецепторы перенасыщены", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.
Работа — это не только офисная рутина, но и механизм самореализации. Реальное достижение целей формирует фундамент для последующей релаксации. Те, кто привык к планированию поездок с семьей, знают: качественный отдых всегда требует предварительного тонуса.
Спонтанность — враг для людей с высокой потребностью в контроле. Непредсказуемость маршрута и отсутствие четких таймингов для таких личностей превращаются в источник кортизола. Вместо восстановления они получают мощный стрессовый апгрейд.
"Люди, которым важна предсказуемость, в хаотичном трипе испытывают когнитивный перегруз. Ожидание "легкости" разбивается о бытовую адаптацию к новым условиям, что приводит к истощению", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по отельному сервису Елена Гумина.
Не всем подходят радикальные приключения вроде поиска скрытого дикого пляжа без инфраструктуры. Для многих поиск надежного отеля и покупка готового тура — это не "отсутствие духа авантюризма", а забота о своей психике.
|Принцип
|Спонтанный выбор
|Планируемый подход
|Уровень контроля
|Минимальный
|Максимальный
|Когнитивная нагрузка
|Экстремальная
|Низкая
Мозг адаптируется к отсутствию задач и снижает выработку дофамина. Без промежуточного усилия результат досуга перестает давать ощущение награды.
Людям с высокой тревожностью и выраженной потребностью в контроле. Им необходима предсказуемая среда для восстановления ресурсов.
Только если вы меняете вид деятельности. Если вы продолжаете работать или "залипать" в соцсетях без цели, психика не получает качественной паузы.
Если после отпуска вы чувствуете апатию, раздражительность или отсутствие желания приступать к рабочим задачам при наличии сил.
