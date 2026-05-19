Анастасия Крылова

Ловушка вечного отпуска: как неопределенность на отдыхе ведёт к тревожности

Постоянный отпуск — не панацея от выгорания, а ловушка для психики. Исследования показывают, что мозг теряет остроту восприятия удовольствия, когда стирается грань между трудом и отдыхом. Рассмотрим, почему тотальное расслабление может обернуться хронической тревогой и как правильно "перезаряжать батарейки".

отдых на бирюзовом пляже

Биохимия контраста: почему мы устаем от праздности

Мозг требует амплитуды. Психологическая модель "напряжение — расслабление" работает подобно физической тренировке. Без фазы полноценного усилия нейронные связи, отвечающие за дофаминовый отклик, притупляются. Постоянный комфорт лишает психику привычного биологического ритма, рассказала семейный психолог Анастасия Кардиакос в интервью "Радио 1".

"Отдых без работы лишен маркерной точки. Психика не видит контраста, поэтому удовольствие от расслабления угасает. Это как пытаться почувствовать вкус сахара в сиропе — рецепторы перенасыщены", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Работа — это не только офисная рутина, но и механизм самореализации. Реальное достижение целей формирует фундамент для последующей релаксации. Те, кто привык к планированию поездок с семьей, знают: качественный отдых всегда требует предварительного тонуса.

Ловушка спонтанности: кто не выдерживает "свободный" график

Спонтанность — враг для людей с высокой потребностью в контроле. Непредсказуемость маршрута и отсутствие четких таймингов для таких личностей превращаются в источник кортизола. Вместо восстановления они получают мощный стрессовый апгрейд.

"Люди, которым важна предсказуемость, в хаотичном трипе испытывают когнитивный перегруз. Ожидание "легкости" разбивается о бытовую адаптацию к новым условиям, что приводит к истощению", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по отельному сервису Елена Гумина.

Не всем подходят радикальные приключения вроде поиска скрытого дикого пляжа без инфраструктуры. Для многих поиск надежного отеля и покупка готового тура — это не "отсутствие духа авантюризма", а забота о своей психике.

Принцип Спонтанный выбор Планируемый подход
Уровень контроля Минимальный Максимальный
Когнитивная нагрузка Экстремальная Низкая

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

Почему отдых без смены деятельности кажется скучным?

Мозг адаптируется к отсутствию задач и снижает выработку дофамина. Без промежуточного усилия результат досуга перестает давать ощущение награды.

Кому противопоказан "дикий" отдых?

Людям с высокой тревожностью и выраженной потребностью в контроле. Им необходима предсказуемая среда для восстановления ресурсов.

Можно ли считать домашний отдых полноценным?

Только если вы меняете вид деятельности. Если вы продолжаете работать или "залипать" в соцсетях без цели, психика не получает качественной паузы.

Как понять, что отдых перестал восстанавливать?

Если после отпуска вы чувствуете апатию, раздражительность или отсутствие желания приступать к рабочим задачам при наличии сил.

Экспертная проверка: эксперт по семейному туризму Мария Дементьева, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы отдых стресс психология путешествия
