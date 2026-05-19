Зимовщики не любят новые правила Бангкока: Таиланд экстренно сократил срок пребывания

Таиланд меняет правила: конец эпохи длинных каникул

Влажный воздух Пхукета пахнет солью и жгучим чили. Еще вчера здесь можно было осесть на два месяца, просто поставив штамп в паспорте. Сегодня правила игры ужесточаются. Правительство королевства решило урезать безвизовый срок вдвое — до 30 дней.

Фото: openverse by Xiengyod, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Флаг Таиланда

Власти обеспокоены тем, что формат «длинных каникул» стал прикрытием для тех, кто не планировал отдыхать. Злоупотребления визовым режимом заставили МИД Таиланда пересмотреть стратегию. Теперь Таиланд сокращает безвизовый срок для россиян, вынуждая туристов планировать график поездки с точностью до дня.

"Мы не дискриминируем кого-либо по государственной принадлежности. Однако мы должны быть строги к тем, кто занимается нежелательной деятельностью, особенно это касается вопросов безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru вице-премьер Таиланда Сихасак Пхуангкеткеу.

Забыть про спонтанность поможет безопасность в отпуске: планируйте бюджетные траты заранее и не надейтесь на «лишний месяц» в тропиках. В аэропортах учащают проверки документов. Цель въезда должна строго соответствовать заявленному статусу.

"Туристы часто путают отпуск с перманентным проживанием. Новые правила — это сигнал к профессионализации туризма, где каждый въезд верифицируется через сертифицированного туроператора", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Максим Ланин.

Медицина как пропуск в королевство

Полис страхования превращается из формальности в обязательный документ. Отсутствие страховки — повод для разворота на границе. Таиланд закрывает лазейки для тех, кто готов рисковать своим здоровьем за счет системы здравоохранения страны.

Характеристика Старые и новые правила Безвизовый период 60 дней против 30 дней Медстраховка Желательная против обязательной

"Страховой полис — самый дешевый способ защититься от колоссальных счетов. В госпиталях Таиланда цены для иностранцев растут, и без страховки одна госпитализация может обнулить годовой бюджет путешествий", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию Ольга Волкова.

Ответы на популярные вопросы о поездках в Таиланд

Могу ли я продлить 30-дневное пребывание на месте?

Новые правила направлены на сокращение пребывания, поэтому возможности продления станут жестче и будут рассматриваться индивидуально иммиграционной службой.

Нужно ли показывать страховку при покупке билетов?

Полис будут спрашивать на паспортном контроле. Без него въезд станет формально невозможен.

Коснутся ли изменения транзитных пассажиров?

Транзитные правила остаются прежними, так как путешественник не пересекает границу королевства.

Почему власти решили внезапно поменять правила?

Это не внезапность, а итог многомесячного анализа визовых потоков и борьбы с нелегальной трудовой деятельностью под видом «долгих путешествий».

Читайте также