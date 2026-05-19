Максим Ланин

Туристы едут сюда ради тишины: что делает Сулуаду самым необычным местом Турции

Турция для массового потребителя — это конвейер шведских столов и анимационный шум, но за пределами бетонных отелей скрывается иная текстура. Остров Сулуада в провинции Анталья режет палитру привычного отдыха ярко-бирюзовым лезвием, предлагая эстетику необитаемых пространств.

Фото: Pravda.Ru by Максим Ланин is licensed under Free for commercial use
Этот скалистый выступ длиной в полтора километра антропологически чист: здесь нет коммуникаций, отелей и Wi-Fi, только сахарно-белый песок и тишина, которую нарушают лишь всплески воды и дыхание морских черепах.

Май — детонатор идеального сезона

Весна на южном побережье — это физиологический комфорт. Воздух в мае держит планку +25...+27 °C, позволяя коже не плавиться под ультрафиолетом. Вода к концу месяца прогревается до бодрящих +22 °C.

Это идеальный баланс для тех, кто ищет секретный остров Турции без толп туристов, которые захлестнут локацию в июне. В это время природа максимально агрессивна в своей красоте: зелень еще не выжжена солнцем, а прозрачность воды достигает своего пика.

"Май — стратегическое окно. Цены на отдых в Анталье еще не взлетели до пиковых значений, а комфорт перемещений выше в разы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Остров имеет вулканическое происхождение, что объясняет наличие пресноводных источников, бьющих из камней прямо в море. Если прийти к западному пляжу на рассвете, можно застать черепах Каретта-Каретта.

Они выходят к берегу в естественной среде обитания, игнорируя присутствие человека. Здесь нет места массовому отпуску за копейки — логистика отсеивает ленивых.

Логистика выживания: путь в Адрасан

Сулуада — это не про трансфер от подъезда. Точкой старта служит поселок Адрасан, спрятанный в 40 минутах езды от Кемера. Отсюда отходят катера и небольшие яхты.

Путь по морю занимает около 30 минут, но это переход в другую реальность. На острове полностью отсутствует инфраструктура: нет ни шезлонгов, ни кафе, ни зонтов. Это территория дикой природы, где человек — временный гость.

Параметр Характеристика Сулуады
Доступность Только водный транспорт (катер из Адрасана)
Сервис Полное отсутствие (необитаемая территория)
Главная ценность Белый минеральный песок и черепахи

"Направление не пакетное. Турция здесь раскрывается через индивидуальный подход. Важно бронировать лодку заранее, так как лимиты на посещение могут регулироваться местными властями", — объяснила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Биохимия отдыха: что взять с собой

Поездка на остров Сулуада — это проверка на готовность к автономии. Минерализованный песок и скалы отражают солнце с утроенной силой, поэтому SPF 50+ — не рекомендация, а условие выживания.

Маска и трубка здесь обязательны: подводный ландшафт с гротами и подводными пещерами заменяет любые развлекательные шоу. Для оплаты в прибрежных деревнях перед выходом в море можно использовать QR-платежи через СБП, но на самом острове деньги теряют смысл.

"Туристы часто забывают про коралловые тапочки. Берег скалистый, и одно неудачное движение может испортить весь отдых. Безопасность на диких пляжах — ответственность самого туриста", — отметил эксперт по безопасности Роман Ларин.

Для тех, кто ищет более бюджетные альтернативы, рынок предлагает другие направления, но Сулуада остается эксклюзивом за счет своей труднодоступности. Пока Абхазия продает отдых по дисконтным ценам, турецкие острова удерживают планку за счет природной изоляции и уникальной экосистемы.

Ответы на популярные вопросы о Сулуаде

Можно ли остаться на острове с палаткой?

Официально Сулуада — заповедная зона. Установка палаток и разведение костров запрещены для сохранения экосистемы и мест гнездования черепах.

Есть ли на острове пресная вода?

Там есть природные источники, бьющие из скал, но для питья рекомендуется брать с собой достаточный запас бутилированной воды.

Когда лучше всего смотреть черепах?

Лучшее время — раннее утро, до 9:00, когда к берегу еще не причалили туристические катера из соседних городов.

Экспертная проверка: аналитик рынка Илья Роденко, специалист по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по безопасности Роман Ларин
Автор Максим Ланин
Ланин Максим Игоревич — туроператор с 20-летним стажем. Формирование турпродукта, логистика и управление направлениями.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
