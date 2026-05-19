Анастасия Крылова

Секретная Турция без шведского стола и толп: этот необитаемый остров лишит вас дара речи

Забудьте про аниматоров в костюмах панды и бесконечные очереди за пережаренным картофелем фри. Турция умеет быть дикой, кусачей и ослепительно красивой, если знать, куда свернуть с асфальта. Остров Сулуада — это вызов привычному "олл-инклюзиву". Здесь нет розеток, официантов и даже тени, кроме той, что отбрасывают скалы. Только вулканический камень, бьющий в глаза белый песок и вода, которую AI-фильтры в соцсетях обычно делают менее яркой, чтобы не выглядело фальшивкой.

Фото: Own work by Erturkercin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анатомия острова: Мальдивы на минималках

Сулуада — это полтора километра сурового вулканического происхождения. Остров необитаем, и в этом его главная роскошь. Западный пляж слепит белизной. Это не просто песок, а мелкая крошка, которая в сочетании с лазурью создает эффект тропического рая. Вода здесь настолько прозрачная, что дно просматривается на десятки метров, превращая снорклинг в полет над бездной. Главные хозяева здесь — морские черепахи каретта-каретта. Они выходят к людям, если те умеют вести себя тише воды.

"Этот необитаемый клочок суши с кристально чистой водой называют природным заповедником, скрывающим суровые правила выживания для неподготовленных гостей", — констатировала в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Добраться до этого "турецкого Бали" можно только по морю. Лодки стартуют из поселка Адрасан. Это тридцать минут тряски по волнам, которые отсеивают любителей комфортных автобусов с кондиционерами. Остров остается чистым благодаря своей удаленности, хотя скрытый дикий пляж с лазурной водой постепенно набирает популярность среди тех, кто устал от стандартных экскурсий.

Майский драйв: почему сейчас — идеальное время

Июнь превратит эту локацию в раскаленную сковородку. Май — "золотое окно". Температура воздуха держится в районе +26 °C. Море бодрит — около +21 °C, но именно это спасает от летнего "супа" из туристов. В конце весны природа еще не выжжена солнцем, зелень сочная, а воздух пахнет солью и хвоей, а не солнцезащитным кремом соседа по шезлонгу. Тем более что сейчас отели обрушили цены на начало сезона.

"Май — месяц контрастов: цены на размещение в популярных локациях еще не взлетели, а нагрузка на транспортную инфраструктуру позволяет дышать свободно", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Для тех, кто ищет максимальную выгоду, стоит присмотреться и к другим направлениям. Пока Турция раскачивается, Абхазия продает отдых по ценам, которые кажутся ошибкой в системе бронирования. Однако Сулуада остается уникальным опытом именно из-за своей необитаемости и чистоты воды, которую невозможно найти на материковом побережье.

Гайд по выживанию: как не сгореть и не проголодаться

На Сулуаде вы один на один с природой. Здесь нет ларьков с водой или аренды зонтиков. Ваш рюкзак — ваш залог успеха. Воды нужно брать в два раза больше, чем планируете выпить. Крем с SPF 50 — обязательное условие, иначе вулканический камень и отражение от белого песка превратят вас в стейк прожарки well-done за сорок минут. Планируя такой выход, важно помнить, что сложный маршрут требует подготовки, даже если он кажется прогулкой на катере.

Характеристика Остров Сулуада
Инфраструктура Отсутствует (полная автономия)
Чистота воды Максимальная (видимость до 25 метров)
Тип пляжа Белая крошка, галька, скалы
Живая природа Черепахи, редкие рыбы

"Безопасность на диких пляжах — это личная ответственность. Отсутствие спасателей и связи в бухтах обязывает иметь при себе базовую аптечку и запас пресной воды", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о поездке на Сулуаду

Как добраться до острова дешевле всего?

Лучший вариант — приехать в поселок Адрасан самостоятельно на арендованном авто или долмуше (маршрутке) из Кемера/Антальи и взять место на общем катере прямо в порту. Это обойдется существенно дешевле, чем покупка экскурсии в отеле.

Нужно ли брать специальную обувь?

Да, коралловые тапочки или аквашузы необходимы. Дно местами каменистое, а вулканическая порода скал может быть острой.

Можно ли остаться на острове с ночевкой?

Официально Сулуада — заповедная зона, капитаны забирают всех туристов до заката. Разбивать лагерь и разводить костры запрещено, чтобы не нарушать экосистему и не пугать черепах.

Есть ли на острове пресная вода?

Название Suluada переводится как "водный остров" из-за наличия пресного источника в скалах, но полагаться на него не стоит — он труднодоступен. Всю питьевую воду нужно привозить с собой.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
