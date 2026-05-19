Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Соколова

Больше специй и никаких коктейлей со льдом: как туристу сохранить здоровье в тропиках

Туризм

Тропический рай — это не только рекламные постеры, но и минное поле из невидимых угроз. Пока вы ищете лучший пляжный курорт, ваш организм готовится к битве с чужеродной флорой. Риски начинаются там, где кончается зона стерильности, и для многих они становятся неприятным сюрпризом.

Коктейль мохито
Фото: unsplash.com by Marko Kelecevic is licensed under Free to use under the Unsplash License
Коктейль мохито

Вода: скрытая угроза в стакане

Влага — главный агент передачи инфекций в жарких странах. Врач Александр Эдигер подчеркивает: пренебрежение правилами гигиены в регионах с активными патогенами недопустимо. Даже если вы остановились в люксовом сегменте, водопроводная вода остается потенциальным вектором заболеваний. Обычная чистка зубов водой из-под крана — прямой путь к расстройству кишечника, способному испортить долгожданный отпуск.

"Вода в тропиках требует тотальной фильтрации сознания туриста. Если вы находитесь вне зоны стопроцентного доверия к инфраструктуре, используйте бутилированную воду для всего — от питья до очистки ротовой полости", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Ледяная ловушка элитных отелей

Самая коварная ловушка — лед в коктейлях. Туристы часто совершают ошибку, полагая, что высокий статус отеля гарантирует стерильность ингредиентов. На деле лед часто замораживают из обычной водопроводной воды. Она кишит паразитами и возбудителями инфекций. Высокая температура воздуха не спасает, а лишь ускоряет процессы размножения бактерий в напитке.

Локация Уровень риска при употреблении льда
Уличные палатки Экстремальный
Отели высокого класса Высокий (зависит от водоподготовки)

"Туристы часто забывают про технику безопасности, когда дело касается статистики несчастных случаев и рисков. Лед в отеле — это скрытая переменная, которая часто подводит даже опытных путешественников", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Специи как природный антисептик

Местная кухня не всегда плоха. Наоборот, традиции обильного использования специй в Азии или Африке возникли не ради вкуса, а ради выживания. Пряности обладают антибактериальными свойствами, буквально "обеззараживая" блюда. Александр Эдигер советует присмотреться к привычкам местных жителей — они знают, как свести риск к минимуму.

"Гастрономическая осторожность — это база. Антибактериальный эффект специй, описанный врачами, подтверждается многовековой историей. Не бойтесь острого, бойтесь пресного в сомнительных местах", — пояснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на отдыхе

Почему даже в дорогих отелях вода может быть опасной?

Системы подачи водопроводной воды в отелях часто едины с городскими магистралями. Загрязнение может попасть в систему через изношенные трубы или при смешивании потоков, даже если отель выглядит безупречно.

Действительно ли специи убивают бактерии?

Они не заменяют антибиотики, но создают неблагоприятную среду для роста микроорганизмов. Использование сильно пахнущих пряностей — это исторический фильтр безопасности для пищи, приготовленной в жарких климатических условиях.

Стоит ли полностью отказываться от уличной еды?

Специалисты рекомендуют избегать мест, где пренебрегают тепловой обработкой и качеством воды. Если еду готовят при вас при высокой температуре, риск значительно снижается.

Как распознать опасность в еде "на глаз"?

Подозрительным будет отсутствие популярности заведения у местных, наличие насекомых, неприятный запах от продуктов при высокой влажности воздуха и использование нефильтрованной воды для приготовления напитков.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, эксперт по страхованию путешествий Ольга Волкова, эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков
Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм отпуск питание гигиена здоровье
Новости Все >
Пять месяцев голода: младенец погиб, пока мать искала "разрядку"
Миллионы пациентов под наблюдением: один загрязнитель бьёт по мозгу сильнее остальных — и это не пыль
Столица плавится: метеорологи предвещают рекордную жару
Пенсионный сюрприз: срочные выплаты взлетят на 19,3% с 1 августа
Пять дней тишины: почему школы закроют для учеников раньше срока
Битва за полки: власти готовят ответ на маркетинговые уловки аптечных сетей
Сон о коровах принёс жительнице Карелии выигрыш в лотерею
Колесо против беспилотника: невероятное спасение морпеха во время атаки
Пекин и Брюссель впервые действуют как единый кулак — их спутник готовится к секретной миссии в космосе
Осторожно, яд! В Сингапуре нашли медузу, способную убить за минуты
Сейчас читают
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Недвижимость
Белоснежная ванна без хлора и царапин: домашняя смесь, которая растворяет ржавчину за 30 минут
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Авто
На этих оборотах мотор выжигает нагар: машина словно получает второе дыхание
Популярное
Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет

Как восстановить старую бочку от ржавчины? Пошаговая инструкция по созданию цементного покрытия с молоком от профильных экспертов для вашего сада.

Забудьте про покупку новых емкостей: копеечный способ продлить жизнь старой бочке на 10 лет
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Врач больше не приедет: новые жесткие правила вызова скорой и терапевта на дом по ОМС
Японское море вернуло долг с процентами — на дне у Владивостока нашли пароход с почти царской страховкой
Абсолютная тьма внезапно исчезла: с пугающей аномалией столкнулись ученые на дне Байкала
Бросьте лейку: этот трюк заставит гортензию "Алый вихрь" полыхать до самых морозов Сергей Михеев Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Один надрез на клубне — и куст ломится от картошки: метод, о котором молчат агрономы
Земля превратилась в бетон после майских дождей: роковая ошибка, которой дачники добивают грядки
Земля превратилась в бетон после майских дождей: роковая ошибка, которой дачники добивают грядки
Последние материалы
Пять месяцев голода: младенец погиб, пока мать искала "разрядку"
Миллионы пациентов под наблюдением: один загрязнитель бьёт по мозгу сильнее остальных — и это не пыль
Заставит тело сжигать калории прямо во время еды: хитрый трюк, чтобы экстренно похудеть к лету
Столица плавится: метеорологи предвещают рекордную жару
Пенсионный сюрприз: срочные выплаты взлетят на 19,3% с 1 августа
Больше специй и никаких коктейлей со льдом: как туристу сохранить здоровье в тропиках
Пять дней тишины: почему школы закроют для учеников раньше срока
Битва за полки: власти готовят ответ на маркетинговые уловки аптечных сетей
Сон о коровах принёс жительнице Карелии выигрыш в лотерею
Убийственная красота в вазе: почему весенний букет в спальне может обернуться сердечными проблемами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.