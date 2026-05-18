Обычные туроператоры туда не везут: скрытый Турецкий дикий пляж с лазурной водой и черепахами

Турецкий остров Сулуада ломает стереотипы об отдыхе в формате все включено. Это необитаемая территория с белым песком и бирюзовой водой, которую называют альтернативой океанским курортам. Поездка сюда в мае позволяет избежать толп и насладиться природой без лишних затрат на люксовые отели.

Фото: Pravda.ru by Анастасия Крылова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белоснежный песчаный пляж на необитаемом острове

Феномен турецких Мальдив

Сулуада — это не просто скала в море, а полноценный заповедник. Белизна берега обусловлена особым минеральным составом камня, который при разрушении превращается в мелкий светлый песок и гальку. Вода здесь пропускает солнечные лучи на глубину в несколько метров, создавая эффект подсвеченного аквариума. В отличие от перегруженного пляжного отдыха на крупных курортах, здесь царит тишина.

"Май — идеальное время для посещения Сулуады, так как температура воды уже позволяет купаться, а изнуряющая жара еще не наступила", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Остров имеет вулканическое происхождение. Его береговая линия изрезана гротами и подводными пещерами. В утренние часы сюда часто заплывают морские черепахи каретта-каретта. Они ищут покой вдали от цивилизации. Весь остров можно обойти за час, но рельеф заставляет выбирать обувь с жесткой подошвой. Острые обломки породы встречаются даже на мягких участках пляжа.

Как добраться до острова

Путь начинается из поселка Адрасан. Это небольшая бухта в часе езды от Кемера. Там швартуются частные лодки и прогулочные катера. Цена за морскую прогулку фиксирована, но можно торговаться, если арендовать судно компанией. Это направление постепенно заменяет привычные бюджетные маршруты для тех, кто ищет эстетику дикой природы.

Параметр Условия на Сулуаде Инфраструктура Полностью отсутствует (нет туалетов и кафе) Транспорт Только лодки из Адрасана Время в пути 30–45 минут по морю

"Туристы часто забывают, что на необитаемых островах нет магазинов. Обязательно берите с собой запас воды и еды на весь день", — объяснила специально для Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Важно учитывать расписание. Большинство катеров уходит в 10 утра и возвращается к 5 вечера. Если вы планируете летнюю поездку, бронируйте место заранее. В мае спрос ниже, но и лодок в море выходит меньше. Зато в этот период вы можете оказаться на пляже в полном одиночестве.

Безопасность и подготовка

Солнце на южном побережье Турции коварно. Отражение лучей от белого песка удваивает нагрузку на кожу. Теневых навесов на Сулуаде нет. Единственное спасение — тени от скал, которые перемещаются в течение дня. Защитные средства обязательны, иначе отдых закончится ожогами в первый же час. Для тех, кто ценит комфорт, Турция остается в списке, где рады туристам, но остров требует автономности.

"На острове нет спасателей и медиков. Любая травма вдали от материка становится проблемой, поэтому не рекомендую забираться на крутые скалы", — подчеркнул эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Возьмите с собой ласты и маску. Прозрачность воды позволяет видеть дно на глубине до 20 метров. Подводные камни скрывают морских ежей. Наступать на них босиком опасно, поэтому купаться лучше в специальных тапочках. Сулуада — это место для перезагрузки, а не для шумных вечеринок.

Ответы на популярные вопросы о посещении Сулуады

Можно ли остаться на острове с ночевкой?

Официально это запрещено, так как остров имеет статус заповедной зоны. К вечеру все туристические суда обязаны покинуть территорию.

Какая средняя стоимость поездки на лодке?

В мае групповой тур обойдется примерно в 25–40 долларов с человека, включая обед на борту катера.

Есть ли на острове пресная вода?

На Сулуаде есть природный источник пресной воды, но он находится в глубине скал, и найти его без проводника сложно. Лучше брать запас с собой.

