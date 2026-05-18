Обычные туроператоры туда не везут: скрытый Турецкий дикий пляж с лазурной водой и черепахами

Турецкий остров Сулуада ломает стереотипы об отдыхе в формате все включено. Это необитаемая территория с белым песком и бирюзовой водой, которую называют альтернативой океанским курортам. Поездка сюда в мае позволяет избежать толп и насладиться природой без лишних затрат на люксовые отели.
Сулуада — это не просто скала в море, а полноценный заповедник. Белизна берега обусловлена особым минеральным составом камня, который при разрушении превращается в мелкий светлый песок и гальку. Вода здесь пропускает солнечные лучи на глубину в несколько метров, создавая эффект подсвеченного аквариума. В отличие от перегруженного пляжного отдыха на крупных курортах, здесь царит тишина.
"Май — идеальное время для посещения Сулуады, так как температура воды уже позволяет купаться, а изнуряющая жара еще не наступила", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.
Остров имеет вулканическое происхождение. Его береговая линия изрезана гротами и подводными пещерами. В утренние часы сюда часто заплывают морские черепахи каретта-каретта. Они ищут покой вдали от цивилизации. Весь остров можно обойти за час, но рельеф заставляет выбирать обувь с жесткой подошвой. Острые обломки породы встречаются даже на мягких участках пляжа.
Путь начинается из поселка Адрасан. Это небольшая бухта в часе езды от Кемера. Там швартуются частные лодки и прогулочные катера. Цена за морскую прогулку фиксирована, но можно торговаться, если арендовать судно компанией. Это направление постепенно заменяет привычные бюджетные маршруты для тех, кто ищет эстетику дикой природы.
|Параметр
|Условия на Сулуаде
|Инфраструктура
|Полностью отсутствует (нет туалетов и кафе)
|Транспорт
|Только лодки из Адрасана
|Время в пути
|30–45 минут по морю
"Туристы часто забывают, что на необитаемых островах нет магазинов. Обязательно берите с собой запас воды и еды на весь день", — объяснила специально для Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.
Важно учитывать расписание. Большинство катеров уходит в 10 утра и возвращается к 5 вечера. Если вы планируете летнюю поездку, бронируйте место заранее. В мае спрос ниже, но и лодок в море выходит меньше. Зато в этот период вы можете оказаться на пляже в полном одиночестве.
Солнце на южном побережье Турции коварно. Отражение лучей от белого песка удваивает нагрузку на кожу. Теневых навесов на Сулуаде нет. Единственное спасение — тени от скал, которые перемещаются в течение дня. Защитные средства обязательны, иначе отдых закончится ожогами в первый же час. Для тех, кто ценит комфорт, Турция остается в списке, где рады туристам, но остров требует автономности.
"На острове нет спасателей и медиков. Любая травма вдали от материка становится проблемой, поэтому не рекомендую забираться на крутые скалы", — подчеркнул эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Возьмите с собой ласты и маску. Прозрачность воды позволяет видеть дно на глубине до 20 метров. Подводные камни скрывают морских ежей. Наступать на них босиком опасно, поэтому купаться лучше в специальных тапочках. Сулуада — это место для перезагрузки, а не для шумных вечеринок.
Официально это запрещено, так как остров имеет статус заповедной зоны. К вечеру все туристические суда обязаны покинуть территорию.
В мае групповой тур обойдется примерно в 25–40 долларов с человека, включая обед на борту катера.
На Сулуаде есть природный источник пресной воды, но он находится в глубине скал, и найти его без проводника сложно. Лучше брать запас с собой.
Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.