Туроператоры готовятся к взрыву спроса: ОАЭ могут стать главным направлением осени

Рынок Ближнего Востока готовится к большой перезагрузке. Минэкономразвития РФ анонсировало скорое снятие ограничений на продажу пакетных туров в ОАЭ. После периода неопределенности и закрытого неба профильное ведомство фиксирует положительную динамику в переговорах.
Туроператоры уже "греют моторы", ожидая, что привычный ритм полетов в Дубай и Шарджу восстановится к началу высокого осеннего сезона. Однако путь к возвращению былого величия будет поэтапным: от осторожной "разведки" первых туристов до массового десанта в отели "все включено".
Возвращение Эмиратов в витрины турагентств не вызовет мгновенного цунами бронирований. Эксперты прогнозируют плавный подъем. В первый месяц после официальной отметки "разрешено" поток составит лишь треть от прошлых показателей.
Психологический фактор и летний зной сдерживают отказ от других туров в пользу ОАЭ. Но к сентябрю отрасль рассчитывает выйти на 80% мощности. Отложенный спрос копится в почтовых ящиках менеджеров в виде предзапросов на новогодние праздники.
"Направление популярное, альтернатив мало. Сейчас есть период раскачки: люди смотрят, как пройдут первые рейсы. Но взрывной интерес к осени неизбежен", — объяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.
Интерес подогревается тем, что паспортный контроль ОАЭ остается одним из самых лояльных для россиян. В условиях, когда список альтернатив Турции сужается, Эмираты превращаются из премиальной экзотики в базовую потребность организованного туриста. Главное — преодолеть страх перед возможными логистическими сбоями, который закрепился в памяти после недавних кризисов.
Сейчас авиаперевозка — это ахиллесова пята направления. Вместо привычных сотен тысяч кресел в наличии лишь малая часть. Объем провозных мощностей упал более чем наполовину. Туроператоры ждут возвращения крыльев flydubai и Air Arabia в регионы.
Без массовых чартеров цена турпакета может вести себя непредсказуемо, превращая ОАЭ в апреле или мае в лотерею для кошелька. Курс рубля пока играет на стороне путешественника, делая наземное обслуживание в отелях вполне конкурентоспособным.
|Показатель
|Текущий статус / Прогноз
|Объем авиаперевозки
|На 60% ниже уровня июня 2025 года
|Восстановление потока
|70-80% от нормы к сентябрю 2026
|Цены на отели
|Умеренно снижены для привлечения россиян
Многие туристы, которые рассматривали возвращение из Дубая как рискованное приключение, теперь внимательно следят за табло вылетов. Рыночный механизм прост: больше самолетов — ниже цена. Операторы готовы брать блоки мест, как только регулятор даст зеленый свет. Это позволит стабилизировать рынок и избежать дефицита путевок в пиковые даты.
"Дисбаланс очевиден: билеты купить можно, отель забронировать можно, а получить готовый тур — нет. Снятие запретов вернет на рынок здоровую конкуренцию", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
Восстановление инфраструктуры в ОАЭ идет параллельно с политическими решениями. Не секрет, что часть туробъектов работала в ограниченном режиме из-за дефицита групп.
Наращивание турпотока позволит отельерам Дубая и Абу-Даби вернуть полный сервис. Те, кто искал замену Дубаю в Египте или Таиланде, скоро смогут вернуться к любимым небоскребам. Главным козырем Эмиратов остается возможность оперативного маневра: от бюджетных городских апартаментов до люксовых пляжных дворцов.
"Лето в Эмиратах — не пиковый сезон. О каком-то буме до августа говорить сложно, но для тех, кто ищет низкие цены и не боится жары, это идеальное окно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.
Минэкономразвития ожидает принятия решения в ближайшее время. Туроператоры технически готовы запустить продажи мгновенно после официального приказа.
Отели сейчас держат сниженные тарифы, но стоимость перелета остается высокой из-за дефицита рейсов. С расширением полетных программ общая стоимость тура должна стабилизироваться.
Ситуация мониторится на государственном уровне. Снятие ограничений означает, что риски признаны минимальными для организованного туризма.
