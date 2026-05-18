Туроператоры готовятся к взрыву спроса: ОАЭ могут стать главным направлением осени

Рынок Ближнего Востока готовится к большой перезагрузке. Минэкономразвития РФ анонсировало скорое снятие ограничений на продажу пакетных туров в ОАЭ. После периода неопределенности и закрытого неба профильное ведомство фиксирует положительную динамику в переговорах.

Фото: commons.wikimedia.org by Vincent Eisfeld, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Рас-эль-Хайма

Туроператоры уже "греют моторы", ожидая, что привычный ритм полетов в Дубай и Шарджу восстановится к началу высокого осеннего сезона. Однако путь к возвращению былого величия будет поэтапным: от осторожной "разведки" первых туристов до массового десанта в отели "все включено".

Прогнозы: когда вернется массовый турист

Возвращение Эмиратов в витрины турагентств не вызовет мгновенного цунами бронирований. Эксперты прогнозируют плавный подъем. В первый месяц после официальной отметки "разрешено" поток составит лишь треть от прошлых показателей.

Психологический фактор и летний зной сдерживают отказ от других туров в пользу ОАЭ. Но к сентябрю отрасль рассчитывает выйти на 80% мощности. Отложенный спрос копится в почтовых ящиках менеджеров в виде предзапросов на новогодние праздники.

"Направление популярное, альтернатив мало. Сейчас есть период раскачки: люди смотрят, как пройдут первые рейсы. Но взрывной интерес к осени неизбежен", — объяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Интерес подогревается тем, что паспортный контроль ОАЭ остается одним из самых лояльных для россиян. В условиях, когда список альтернатив Турции сужается, Эмираты превращаются из премиальной экзотики в базовую потребность организованного туриста. Главное — преодолеть страх перед возможными логистическими сбоями, который закрепился в памяти после недавних кризисов.

Экономика песка: самолеты, курсы и отели

Сейчас авиаперевозка — это ахиллесова пята направления. Вместо привычных сотен тысяч кресел в наличии лишь малая часть. Объем провозных мощностей упал более чем наполовину. Туроператоры ждут возвращения крыльев flydubai и Air Arabia в регионы.

Без массовых чартеров цена турпакета может вести себя непредсказуемо, превращая ОАЭ в апреле или мае в лотерею для кошелька. Курс рубля пока играет на стороне путешественника, делая наземное обслуживание в отелях вполне конкурентоспособным.

Показатель Текущий статус / Прогноз Объем авиаперевозки На 60% ниже уровня июня 2025 года Восстановление потока 70-80% от нормы к сентябрю 2026 Цены на отели Умеренно снижены для привлечения россиян

Многие туристы, которые рассматривали возвращение из Дубая как рискованное приключение, теперь внимательно следят за табло вылетов. Рыночный механизм прост: больше самолетов — ниже цена. Операторы готовы брать блоки мест, как только регулятор даст зеленый свет. Это позволит стабилизировать рынок и избежать дефицита путевок в пиковые даты.

"Дисбаланс очевиден: билеты купить можно, отель забронировать можно, а получить готовый тур — нет. Снятие запретов вернет на рынок здоровую конкуренцию", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Инфраструктурный барьер

Восстановление инфраструктуры в ОАЭ идет параллельно с политическими решениями. Не секрет, что часть туробъектов работала в ограниченном режиме из-за дефицита групп.

Наращивание турпотока позволит отельерам Дубая и Абу-Даби вернуть полный сервис. Те, кто искал замену Дубаю в Египте или Таиланде, скоро смогут вернуться к любимым небоскребам. Главным козырем Эмиратов остается возможность оперативного маневра: от бюджетных городских апартаментов до люксовых пляжных дворцов.

"Лето в Эмиратах — не пиковый сезон. О каком-то буме до августа говорить сложно, но для тех, кто ищет низкие цены и не боится жары, это идеальное окно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы об отдыхе в ОАЭ

Когда откроют полноценные продажи туров?

Минэкономразвития ожидает принятия решения в ближайшее время. Туроператоры технически готовы запустить продажи мгновенно после официального приказа.

Будут ли цены ниже из-за падения спроса?

Отели сейчас держат сниженные тарифы, но стоимость перелета остается высокой из-за дефицита рейсов. С расширением полетных программ общая стоимость тура должна стабилизироваться.

Безопасно ли лететь на Ближний Восток сейчас?

Ситуация мониторится на государственном уровне. Снятие ограничений означает, что риски признаны минимальными для организованного туризма.

Читайте также