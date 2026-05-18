Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Соколова

Туроператоры готовятся к взрыву спроса: ОАЭ могут стать главным направлением осени

Туризм

Рынок Ближнего Востока готовится к большой перезагрузке. Минэкономразвития РФ анонсировало скорое снятие ограничений на продажу пакетных туров в ОАЭ. После периода неопределенности и закрытого неба профильное ведомство фиксирует положительную динамику в переговорах.

Рас-эль-Хайма
Фото: commons.wikimedia.org by Vincent Eisfeld, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Рас-эль-Хайма

Туроператоры уже "греют моторы", ожидая, что привычный ритм полетов в Дубай и Шарджу восстановится к началу высокого осеннего сезона. Однако путь к возвращению былого величия будет поэтапным: от осторожной "разведки" первых туристов до массового десанта в отели "все включено".

Прогнозы: когда вернется массовый турист

Возвращение Эмиратов в витрины турагентств не вызовет мгновенного цунами бронирований. Эксперты прогнозируют плавный подъем. В первый месяц после официальной отметки "разрешено" поток составит лишь треть от прошлых показателей.

Психологический фактор и летний зной сдерживают отказ от других туров в пользу ОАЭ. Но к сентябрю отрасль рассчитывает выйти на 80% мощности. Отложенный спрос копится в почтовых ящиках менеджеров в виде предзапросов на новогодние праздники.

"Направление популярное, альтернатив мало. Сейчас есть период раскачки: люди смотрят, как пройдут первые рейсы. Но взрывной интерес к осени неизбежен", — объяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Интерес подогревается тем, что паспортный контроль ОАЭ остается одним из самых лояльных для россиян. В условиях, когда список альтернатив Турции сужается, Эмираты превращаются из премиальной экзотики в базовую потребность организованного туриста. Главное — преодолеть страх перед возможными логистическими сбоями, который закрепился в памяти после недавних кризисов.

Экономика песка: самолеты, курсы и отели

Сейчас авиаперевозка — это ахиллесова пята направления. Вместо привычных сотен тысяч кресел в наличии лишь малая часть. Объем провозных мощностей упал более чем наполовину. Туроператоры ждут возвращения крыльев flydubai и Air Arabia в регионы.

Без массовых чартеров цена турпакета может вести себя непредсказуемо, превращая ОАЭ в апреле или мае в лотерею для кошелька. Курс рубля пока играет на стороне путешественника, делая наземное обслуживание в отелях вполне конкурентоспособным.

Показатель Текущий статус / Прогноз
Объем авиаперевозки На 60% ниже уровня июня 2025 года
Восстановление потока 70-80% от нормы к сентябрю 2026
Цены на отели Умеренно снижены для привлечения россиян

Многие туристы, которые рассматривали возвращение из Дубая как рискованное приключение, теперь внимательно следят за табло вылетов. Рыночный механизм прост: больше самолетов — ниже цена. Операторы готовы брать блоки мест, как только регулятор даст зеленый свет. Это позволит стабилизировать рынок и избежать дефицита путевок в пиковые даты.

"Дисбаланс очевиден: билеты купить можно, отель забронировать можно, а получить готовый тур — нет. Снятие запретов вернет на рынок здоровую конкуренцию", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Инфраструктурный барьер

Восстановление инфраструктуры в ОАЭ идет параллельно с политическими решениями. Не секрет, что часть туробъектов работала в ограниченном режиме из-за дефицита групп.

Наращивание турпотока позволит отельерам Дубая и Абу-Даби вернуть полный сервис. Те, кто искал замену Дубаю в Египте или Таиланде, скоро смогут вернуться к любимым небоскребам. Главным козырем Эмиратов остается возможность оперативного маневра: от бюджетных городских апартаментов до люксовых пляжных дворцов.

"Лето в Эмиратах — не пиковый сезон. О каком-то буме до августа говорить сложно, но для тех, кто ищет низкие цены и не боится жары, это идеальное окно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы об отдыхе в ОАЭ

Когда откроют полноценные продажи туров?

Минэкономразвития ожидает принятия решения в ближайшее время. Туроператоры технически готовы запустить продажи мгновенно после официального приказа.

Будут ли цены ниже из-за падения спроса?

Отели сейчас держат сниженные тарифы, но стоимость перелета остается высокой из-за дефицита рейсов. С расширением полетных программ общая стоимость тура должна стабилизироваться.

Безопасно ли лететь на Ближний Восток сейчас?

Ситуация мониторится на государственном уровне. Снятие ограничений означает, что риски признаны минимальными для организованного туризма.

Читайте также

Экспертная проверка: турагент Анастасия Крылова, туроператор Максим Ланин, эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев
Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы оаэ дубай туризм авиасообщение минэкономразвития
Новости Все >
Вскрылся европейский след: Киев применил при атаке на Москву 17 мая дроны, которые спонсирует Германия
Официально миллионер, а залог — 140 млн: Ермак вышел на свободу. Кто на самом деле оплатил билет из СИЗО?
Конец эпохи "авось": как новые стандарты изменят правила детских поездок
Очередной виток противостояния: почему Меган Маркл вновь обвиняют в подражании Кейт Миддлтон
Цифровой закат эпохи кино: Владимир Машков предсказал будущее актёров в эпоху искусственного интеллекта
Экономия или капкан: почему россияне массово скупают арестованные автомобили
ВСУ применили в столичном регионе новые реактивные аппараты дальнего радиуса
Клейкая масса вместо ужина: почему современные макароны теряют форму при варке
Беречь каждый грамм: почему правительство жестко ограничило экспорт драгметаллов
Бизнес в ответе за здоровье: работодателям упростили медосмотры персонала
Сейчас читают
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Новости спорта
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Овощи
Секретный биохакинг для рассады: как китайский метод помогает вырастить мощные корни у томатов
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Секретный отчет Витязя: что на самом деле раскопали на дне Атлантики в 400 км от Гибралтара
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Наносить воду строго запрещено: как правильно мыть слегка пыльный автомобиль, чтобы не испортить кузов
Земля превратилась в бетон после майских дождей: роковая ошибка, которой дачники добивают грядки
Земля превратилась в бетон после майских дождей: роковая ошибка, которой дачники добивают грядки
Последние материалы
Конец эпохи "авось": как новые стандарты изменят правила детских поездок
Виктор Плотников: С ИИ рынок недвижимости становится более предсказуемым для инвестирования
Сначала вы её едите, потом она вас ест: почему медики советуют отказаться от варёной колбасы
Очередной виток противостояния: почему Меган Маркл вновь обвиняют в подражании Кейт Миддлтон
Цифровой закат эпохи кино: Владимир Машков предсказал будущее актёров в эпоху искусственного интеллекта
Хищницы приплыли: почему власти Египта вынуждены усиливать меры безопасности на курортах
Экономия или капкан: почему россияне массово скупают арестованные автомобили
Лаборатория чистоты дома: как отбелить кроссовки без дорогой химчистки своими руками
ВСУ применили в столичном регионе новые реактивные аппараты дальнего радиуса
Заменит целый казан жаркое: что сытного и дешевого приготовить из простой картошки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.