Анастасия Крылова

Отели обрушили цены до 70%: куда в мае запустили новые прямые рейсы без виз

Май 2026 года перекроил карту прямых перелетов. Три направления открыли двери для россиян без визовой волокиты. Температура воды в этих локациях достигла отметки 29 градусов. Это прямой вызов переполненным берегам Турции и Египта, чей сервис давно не соответствует запрашиваемым суммам.

Дананг: вьетнамский Сингапур

Вьетнам перестал быть направлением исключительно для долгого отпуска. Город Дананг в центральной части страны стал доступнее благодаря новым рейсам. С 21 мая самолеты из Москвы вылетают трижды в неделю. Жители Сибири и Поволжья также получили воздушный коридор: рейсы из Новосибирска и Казани теперь выполняются каждые 10 дней. Дананг привлекает широкими набережными и отсутствием навязчивых торговцев. Здесь можно найти качественное жилье за половину стоимости аналогичных номеров в Таиланде. Море прогрето до идеальных температур, а безвизовый режим на 45 дней позволяет забыть о бюрократии. Вьетнамский Фукуок и Дананг сегодня формируют новый стандарт азиатского комфорта.

"Для более просторного и спокойного отдыха я советую присмотреться к Вьетнаму. Инфраструктура там растет быстро, но ажиотаж еще не достиг критических отметок", — рассказала в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Низкие цены на стрит-фуд и внутренние услуги делают регион фаворитом сезона. Здесь нет шума Паттайи, зато есть Мост Дракона и Мраморные горы.

Мальдивы: ценовой демпинг в раю

Элитный статус Мальдивских островов пошатнулся под давлением низкого спроса со стороны Европы. Отели пошли на беспрецедентный демпинг, снижая стоимость проживания до 70 процентов. Аэрофлот оперативно отреагировал на ситуацию, введя дополнительные ежедневные рейсы из Шереметьево. Перелет в обе стороны теперь стоит от 121 тысячи рублей. В мае океан прогрет до 28 градусов. Июнь и июль считаются сезоном дождей, но на практике это означает лишь кратковременные тропические ливни. Отельеры предлагают внушительные пакеты бонусов: от бесплатного проживания детей до свадебных церемоний при бронировании от пяти ночей.

Параметр отдыха Условия на Мальдивах
Температура воды +28-29 градусов
Тип перелета Прямой из Москвы
Виза Не требуется

"Рынок Мальдив сейчас максимально гибок. Глубина бронирования на виллы достигла пяти месяцев. Это окно возможностей захлопнется к концу лета", — отметил специально для Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Для тех, кто ищет эстетику белого песка, но пока не готов к дальним перелетам, существуют альтернативы. Можно изучить Серпуховские Мальдивы — обустроенный пляж неподалеку от столицы.

Саудовская Аравия: новая экзотика

Самым громким событием мая стала фактическая отмена виз для граждан РФ в Саудовскую Аравию. Королевство стремительно развивает туристический кластер на Красном море. Прямое авиасообщение между Москвой и Эр-Риядом запускается с 29 мая. Стоимость билета начинается от 25 тысяч рублей. Саудовская Аравия предлагает люксовый сегмент отдыха. Пляжи здесь чисты, а инфраструктура абсолютно новая. Помимо пляжного релакса, туристам доступны наскальные гробницы Алулы и футуристическая Джидда. Несмотря на либерализацию, Минэкономразвития сохраняет умеренные рекомендации, поэтому организованный туризм пока уступает место самостоятельным поездкам.

"Направление новое и требует подготовки. Здесь важно страхование, так как медицина для иностранцев очень дорогая", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по безопасности Роман Ларин.

Для любителей радикальной смены обстановки существуют и другие форматы. Например, тюремный туризм в Индии позволяет полностью перезагрузить психику через отказ от комфорта. Однако Красное море в Саудовской Аравии остается более традиционным и приятным способом детокса.

Ответы на популярные вопросы

Какие документы нужны во Вьетнам?

Для граждан России действует безвизовый въезд на срок до 45 дней. Требуется загранпаспорт, действительный не менее шести месяцев на момент въезда.

Сколько стоит питание в Дананге?

Питание в локальных кафе обойдется в 1.5–2 раза дешевле, чем на аналогичных курортах Таиланда или Бали. Средний чек в ресторане — около 800 рублей на человека.

Безопасно ли в Саудовской Аравии?

Уровень уличной преступности в стране минимален. Туристам рекомендуется соблюдать местный дресс-код в общественных местах вне курортных зон.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, эксперт по безопасности Роман Ларин
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
