Хищницы приплыли: почему власти Египта вынуждены усиливать меры безопасности на курортах

Египетские пляжи превратились в зону повышенной готовности. Открытие сезона совпало с миграцией хищников к береговой линии, что заставило местные власти экстренно пересмотреть протоколы безопасности в отелях Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула в океане

Охота на хищников в туристических локациях

Красное море демонстрирует тревожную активность. Причиной нашествия акул стали косяки рыбы, подошедшие к мелководью вслед за температурными изменениями. Инцидент в Эль-Кусейре стал показательным: пляжи закрыли на карантин, чтобы нейтрализовать двухметровую угрозу, замеченную в зоне отдыха россиян, сообщил Telegram-канал Shot.

"Наблюдаемый всплеск агрессии хищников связан не только с сезонной миграцией, но и с нарушением базовых правил безопасности самими людьми, которые иногда провоцируют животных своим поведением в воде", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Новые правила для отельеров и отдыхающих

Администрации отелей получили жесткие директивы. Теперь каждый курорт обязан содержать квалифицированных спасателей и организовать патрулирование прибрежных вод моторными лодками. Обслуживающий персонал проходит ускоренные тренинги по оказанию первой помощи.

Меры предосторожности Зона ответственности Патрулирование акватории Моторные лодки на дежурстве Экстренное реагирование Персонал с навыками первой помощи

"Туристы часто забывают, что отдых — это не только комфорт, но и ответственность. Если в отеле вводят запрет на купание, его нужно соблюдать неукоснительно, чтобы не стать участником статистики страховых случаев", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Ситуация осложняется глобальными климатическими сдвигами. В США, например, морские биологи связывают нашествие акул с супер-Эль-Ниньо, который аномально прогрел экваториальные воды. Этот же феномен влияет на экосистемы по всему миру, меняя маршруты питания крупнейших хищников океана.

"Логистика отдыха в 2026 году требует от туриста понимания региональных рисков. Если вы планируете поездку туда, где курортная обстановка становится непредсказуемой, всегда имейте план `Б` для смены локации", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности в Египте

Можно ли купаться в море при действующем запрете?

Нет, это смертельно опасно. Запрет вводится при обнаружении хищников, и пренебрежение правилами обнуляет шансы на помощь спасателей.

Как понять, что в воде акула?

Акула часто двигается хаотично, может приближаться к поверхности или преследовать косяки мелкой рыбы. При любой подозрительной активности в воде следует немедленно выйти на берег.

Обязаны ли отели предупреждать об опасности?

Да, согласно новым требованиям властей, отели обязаны информировать гостей об угрозах и обеспечивать дежурство лодок.

Что делать, если увидел акулу вблизи?

Нельзя брызгаться и делать резких движений. Нужно медленно, не поворачиваясь к хищнику спиной, отступать к мелководью или борту судна.

Читайте также