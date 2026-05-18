Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Соколова

Белый песок и бирюзовая вода: секретный остров Турции, куда не пускают машины

Туризм

Турция для большинства — это конвейер отелей "все включено", где личное пространство измеряется шириной шезлонга. Но стоит сойти с проторенной тропы, и привычный глянец сменяется диким драйвом необитаемых территорий.

Турция, Средиземное море
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Турция, Средиземное море

Остров Сулуада — это турецкий ответ Мальдивам, спрятанный в лазурных складках Антальи, где вместо аниматоров — морские черепахи, а вместо хлорированных бассейнов — кристальная вода, пробивающая дно лодки своим цветом.

Пейзаж Сулуады: почему это не Турция в привычном понимании

Сулуада — это геологический артефакт. Скалистый массив длиной всего полтора километра "вырезан" из береговой линии так, что добраться сюда можно только по морю. Здесь нет асфальта, отелей и Wi-Fi.

Западный пляж острова слепит белизной песка, который в лучах солнца конкурирует с лучшими российскими пляжами по чистоте и эстетике. Бирюза воды здесь настолько прозрачная, что катера будто парят в воздухе.

"Главная фишка Сулуады — полное отсутствие инфраструктуры. Это заповедник, где человек лишь гость на пару часов. Если сравнивать с популярными направлениями, то готовые туры на море редко включают такие локации в стандартный пакет, это всегда эксклюзив", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Ранним утром к берегу подплывают черепахи каретта-каретта. Они не боятся людей, но требуют уважения к своему пространству. Это не зоопарк, а живая экосистема, где важно помнить о правилах поведения в океане и море. Гроты и скалы острова скрывают подводные пещеры, которые манят ныряльщиков своей первозданной тишиной.

Логистика рая: как добраться до диких берегов

Путь на "Турецкие Мальдивы" начинается в поселке Адрасан. Это тихая гавань в 30 минутах от шумного Кемера. Каждое утро от причала отшвартовываются яхты и катера.

Морской переход занимает около получаса. Пока судно разрезает волны, перед туристами разворачивается панорама диких скал, которые выглядят монументальнее, чем любые этнографические находки в глубинке материка.

Параметр Остров Сулуада (Турция)
Инфраструктура Полное отсутствие (дикая природа)
Транспорт Только лодки/яхты из Адрасана
Главная фишка Белый песок и морские черепахи

"Май — идеальное время для посещения. Вода уже прогрелась, но изнуряющей жары еще нет. В отличие от популярных направлений, где короткий отпуск превращается в битву за место у бассейна, на Сулуаде вы почувствуете масштаб природы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Руководство по выживанию: что взять с собой в дикую зону

Остров необитаем — это значит, что магазинов нет. Все нужно нести на себе. Основной набор: полтора литра воды на человека, SPF-защита и еда. Тень на острове — дефицит, скалы дают прохладу лишь в узких нишах. Если вы привыкли к сервису, где за бюджетные деньги вам предложат шезлонг, то Сулуада вас разочарует. Тут выигрывает тот, кто ценит автономность.

"На таких островах важно иметь при себе коралловые тапочки. Берег местами каменистый, и без спецобуви можно травмироваться. Это база для любого экзотического острова с нетронутой природой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о поездке на Сулуаду

Сколько длится поездка на остров?

Обычно это тур на весь день. Лодки выходят в 10 утра и возвращаются к 17:00-18:00 часам. Время в пути по воде — около 30-40 минут в одну сторону.

Нужно ли бронировать лодку заранее?

Да, особенно в туристический сезон. Количество мест на катерах ограничено, а из-за популярности локации лодки заполняются быстро.

Можно ли остаться на острове с палаткой?

Официально остров является заповедной зоной, и массовый кемпинг там запрещен. Большинство туристов покидают территорию до заката.

Читайте также

Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы турция отдых в турции средиземное море
Новости Все >
Очередной виток противостояния: почему Меган Маркл вновь обвиняют в подражании Кейт Миддлтон
Цифровой закат эпохи кино: Владимир Машков предсказал будущее актёров в эпоху искусственного интеллекта
Экономия или капкан: почему россияне массово скупают арестованные автомобили
ВСУ применили в столичном регионе новые реактивные аппараты дальнего радиуса
Клейкая масса вместо ужина: почему современные макароны теряют форму при варке
Беречь каждый грамм: почему правительство жестко ограничило экспорт драгметаллов
Бизнес в ответе за здоровье: работодателям упростили медосмотры персонала
Битва за звук: почему аналоговый винил начал вытеснять цифровой стриминг
Минздрав РФ рассматривает возможность продления возраста молодежи до 39 лет
Ядовитая пыль под ногами: как привычка курить на даче открывает путь опасной инфекции
Сейчас читают
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Здоровье
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Новости спорта
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Недвижимость
Забудьте о выгребной яме: 5 видов дачных туалетов без запаха и откачки, которые можно сделать самому
Популярное
Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди

Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.

Прибавляет до 80 см за сезон: топ-3 быстрорастущих кустарника для живой изгороди
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Теория подтвердилась: Черное море за 300 дней уничтожило древнюю цивилизацию и породило миф о Потопе
Белый халат — не броня: простой способ осадить врача, который перешёл границы
Секретный отчет Витязя: что на самом деле раскопали на дне Атлантики в 400 км от Гибралтара
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Наносить воду строго запрещено: как правильно мыть слегка пыльный автомобиль, чтобы не испортить кузов
Земля превратилась в бетон после майских дождей: роковая ошибка, которой дачники добивают грядки
Земля превратилась в бетон после майских дождей: роковая ошибка, которой дачники добивают грядки
Последние материалы
Конец эпохи "авось": как новые стандарты изменят правила детских поездок
Виктор Плотников: С ИИ рынок недвижимости становится более предсказуемым для инвестирования
Сначала вы её едите, потом она вас ест: почему медики советуют отказаться от варёной колбасы
Очередной виток противостояния: почему Меган Маркл вновь обвиняют в подражании Кейт Миддлтон
Цифровой закат эпохи кино: Владимир Машков предсказал будущее актёров в эпоху искусственного интеллекта
Хищницы приплыли: почему власти Египта вынуждены усиливать меры безопасности на курортах
Экономия или капкан: почему россияне массово скупают арестованные автомобили
Лаборатория чистоты дома: как отбелить кроссовки без дорогой химчистки своими руками
ВСУ применили в столичном регионе новые реактивные аппараты дальнего радиуса
Заменит целый казан жаркое: что сытного и дешевого приготовить из простой картошки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.