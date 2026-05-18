Белый песок и бирюзовая вода: секретный остров Турции, куда не пускают машины

Турция для большинства — это конвейер отелей "все включено", где личное пространство измеряется шириной шезлонга. Но стоит сойти с проторенной тропы, и привычный глянец сменяется диким драйвом необитаемых территорий.
Остров Сулуада — это турецкий ответ Мальдивам, спрятанный в лазурных складках Антальи, где вместо аниматоров — морские черепахи, а вместо хлорированных бассейнов — кристальная вода, пробивающая дно лодки своим цветом.
Сулуада — это геологический артефакт. Скалистый массив длиной всего полтора километра "вырезан" из береговой линии так, что добраться сюда можно только по морю. Здесь нет асфальта, отелей и Wi-Fi.
Западный пляж острова слепит белизной песка, который в лучах солнца конкурирует с лучшими российскими пляжами по чистоте и эстетике. Бирюза воды здесь настолько прозрачная, что катера будто парят в воздухе.
"Главная фишка Сулуады — полное отсутствие инфраструктуры. Это заповедник, где человек лишь гость на пару часов. Если сравнивать с популярными направлениями, то готовые туры на море редко включают такие локации в стандартный пакет, это всегда эксклюзив", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
Ранним утром к берегу подплывают черепахи каретта-каретта. Они не боятся людей, но требуют уважения к своему пространству. Это не зоопарк, а живая экосистема, где важно помнить о правилах поведения в океане и море. Гроты и скалы острова скрывают подводные пещеры, которые манят ныряльщиков своей первозданной тишиной.
Путь на "Турецкие Мальдивы" начинается в поселке Адрасан. Это тихая гавань в 30 минутах от шумного Кемера. Каждое утро от причала отшвартовываются яхты и катера.
Морской переход занимает около получаса. Пока судно разрезает волны, перед туристами разворачивается панорама диких скал, которые выглядят монументальнее, чем любые этнографические находки в глубинке материка.
|Параметр
|Остров Сулуада (Турция)
|Инфраструктура
|Полное отсутствие (дикая природа)
|Транспорт
|Только лодки/яхты из Адрасана
|Главная фишка
|Белый песок и морские черепахи
"Май — идеальное время для посещения. Вода уже прогрелась, но изнуряющей жары еще нет. В отличие от популярных направлений, где короткий отпуск превращается в битву за место у бассейна, на Сулуаде вы почувствуете масштаб природы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.
Остров необитаем — это значит, что магазинов нет. Все нужно нести на себе. Основной набор: полтора литра воды на человека, SPF-защита и еда. Тень на острове — дефицит, скалы дают прохладу лишь в узких нишах. Если вы привыкли к сервису, где за бюджетные деньги вам предложат шезлонг, то Сулуада вас разочарует. Тут выигрывает тот, кто ценит автономность.
"На таких островах важно иметь при себе коралловые тапочки. Берег местами каменистый, и без спецобуви можно травмироваться. Это база для любого экзотического острова с нетронутой природой", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Обычно это тур на весь день. Лодки выходят в 10 утра и возвращаются к 17:00-18:00 часам. Время в пути по воде — около 30-40 минут в одну сторону.
Да, особенно в туристический сезон. Количество мест на катерах ограничено, а из-за популярности локации лодки заполняются быстро.
Официально остров является заповедной зоной, и массовый кемпинг там запрещен. Большинство туристов покидают территорию до заката.
Выбор правильных видов кустарников позволяет в кратчайшие сроки создать плотный барьер, который не только украсит сад, но и обеспечит приватность.