Забудьте про дорогие Кипр и Турцию: почему Тунис стал главным безвизовым хитом лета 2026 года

Европа закрывает двери высокими ценниками и визовыми барьерами. Греция и Кипр превратились в аттракцион для миллионеров, где за обычный ночлег просят состояние. Тунис в 2026 году — это дерзкий ответ Средиземноморья. Здесь арабский колорит смешали с французским лоском, сдобрили системой "все включено" и выставили ценник, который не вызывает инфаркт у семейного бюджета.

Фото: commons.wikimedia.org by Habib M'henni, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Тунис

Экономика песка: почему Тунис бьет рекорды выгоды

Финансовая математика проста. В Греции ваш бюджет "сгорит" на скромный гестхаус и скудные завтраки. В Тунисе те же деньги превращаются в полноценный All Inclusive. Вы получаете не просто койку, а огромную территорию, трехразовый рацион и безлимитный доступ к бару. Часто готовые туры на море стали дешевле, чем простая попытка собрать поездку самостоятельно через агрегаторы.

"Тунис сегодня — это спасательный круг для тех, кто привык к сервису, но не готов платить за турецкую инфляцию. Местная валюта слаба, а для россиян сохраняется безвизовый режим до 90 дней, что сразу экономит около 100 евро на человека только на сборах", — констатировала менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Вне отельных стен кошелек тоже отдыхает. Обед в городском ресторане с морепродуктами обойдется вдвое дешевле, чем в европейской таверне. Это особенно актуально на фоне того, как инфляция превратила привычную Анталью в испытание на прочность. Тунис держит оборону, предлагая туристам не только пляжи, но и доступную талассотерапию на мировом уровне.

Приоритет Локация в Тунисе Семейный отдых Остров Джерба (мелкое море, белый песок) Тусовки и драйв Сусс (клубы, бары, активная молодежь) Шик и релакс Хаммамет (яхты, сады, талассо-центры)

От Карфагена до Джербы: анатомия курортов

Тунис — это не только ленивое валяние у бассейна. Страна пропитана историей так глубоко, что руины Карфагена кажутся декорациями к фильму. Для тех, кто ищет эстетику Instagram, есть Сиди-Бу-Саид. Белые стены и голубые ставни копируют облик Санторини, но без толп китайских туристов и заоблачных счетов за кофе.

"Если планируете поездку на Джербу, выбирайте отели с собственными пляжными лагунами. Там море прогревается быстрее и всегда спокойнее во время ветров", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.

Для фанатов экзотики работает Сахара. Ночь в палатке под звездами, которые в пустыне кажутся размером с кулак — это опыт, который не купишь ни на одном европейском курорте. Это настоящий портал в другое измерение, сравнимый с тем, как башкирское село сохраняет уклад доцифровой эпохи. Контраст между роскошью Хаммамета и тишиной дюн создает объем впечатлений.

Подводные камни: штормы и языковой барьер

Не верьте глянцевым картинкам на 100%. Сервис в бюджетных "четверках" Туниса иногда заставляет ностальгировать по Турции. Персонал вышколен под французов и немцев, поэтому русский язык здесь — редкий гость. Учите базовый английский или освежите школьный французский. И следите за календарем: август может "порадовать" медузами и штормами.

"Безопасность в Тунисе на высоком уровне, но базовые правила игнорировать нельзя. Всегда имейте страховку, которая покрывает специфические случаи, чтобы не оказаться в сложной ситуации в чужой стране", — резюмировала специалист по страхованию Ольга Волкова.

Ищите альтернативу? Если Средиземноморье пугает непредсказуемостью, всегда можно найти курорт вместо приевшегося Египта или отправиться на Дальний Восток. Но для тех, кто хочет именно европейский вайб за адекватные деньги, Тунис остается лидером гонки 2026 года.

Ответы на популярные вопросы о Тунисе

Нужна ли виза в Тунис в 2026 году?

Нет, граждане РФ могут находиться в стране без визы до 90 дней. Нужен только загранпаспорт, действительный еще 3 месяца после возвращения.

Когда лучше всего ехать отдыхать?

Идеальное время — с конца мая по июнь и сентябрь-октябрь. В июле и августе жара может достигать +40°С, а риск встретить медуз в море возрастает.

Какую валюту брать с собой?

Лучше брать доллары или евро. Менять их на тунисские динары нужно в банках или на ресепшн. Обратный обмен возможен только при наличии квитанции.

Безопасно ли выходить за пределы отеля?

Вполне, Тунис — светская страна. Однако стоит придерживаться разумного дресс-кода вне туристических зон и следить за личными вещами в местах скопления людей.

