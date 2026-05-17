Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Крылова

Забудьте про дорогие Кипр и Турцию: почему Тунис стал главным безвизовым хитом лета 2026 года

Туризм

Европа закрывает двери высокими ценниками и визовыми барьерами. Греция и Кипр превратились в аттракцион для миллионеров, где за обычный ночлег просят состояние. Тунис в 2026 году — это дерзкий ответ Средиземноморья. Здесь арабский колорит смешали с французским лоском, сдобрили системой "все включено" и выставили ценник, который не вызывает инфаркт у семейного бюджета.

Тунис
Фото: commons.wikimedia.org by Habib M'henni, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Тунис

Экономика песка: почему Тунис бьет рекорды выгоды

Финансовая математика проста. В Греции ваш бюджет "сгорит" на скромный гестхаус и скудные завтраки. В Тунисе те же деньги превращаются в полноценный All Inclusive. Вы получаете не просто койку, а огромную территорию, трехразовый рацион и безлимитный доступ к бару. Часто готовые туры на море стали дешевле, чем простая попытка собрать поездку самостоятельно через агрегаторы.

"Тунис сегодня — это спасательный круг для тех, кто привык к сервису, но не готов платить за турецкую инфляцию. Местная валюта слаба, а для россиян сохраняется безвизовый режим до 90 дней, что сразу экономит около 100 евро на человека только на сборах", — констатировала менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Вне отельных стен кошелек тоже отдыхает. Обед в городском ресторане с морепродуктами обойдется вдвое дешевле, чем в европейской таверне. Это особенно актуально на фоне того, как инфляция превратила привычную Анталью в испытание на прочность. Тунис держит оборону, предлагая туристам не только пляжи, но и доступную талассотерапию на мировом уровне.

Приоритет Локация в Тунисе
Семейный отдых Остров Джерба (мелкое море, белый песок)
Тусовки и драйв Сусс (клубы, бары, активная молодежь)
Шик и релакс Хаммамет (яхты, сады, талассо-центры)

От Карфагена до Джербы: анатомия курортов

Тунис — это не только ленивое валяние у бассейна. Страна пропитана историей так глубоко, что руины Карфагена кажутся декорациями к фильму. Для тех, кто ищет эстетику Instagram, есть Сиди-Бу-Саид. Белые стены и голубые ставни копируют облик Санторини, но без толп китайских туристов и заоблачных счетов за кофе.

"Если планируете поездку на Джербу, выбирайте отели с собственными пляжными лагунами. Там море прогревается быстрее и всегда спокойнее во время ветров", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.

Для фанатов экзотики работает Сахара. Ночь в палатке под звездами, которые в пустыне кажутся размером с кулак — это опыт, который не купишь ни на одном европейском курорте. Это настоящий портал в другое измерение, сравнимый с тем, как башкирское село сохраняет уклад доцифровой эпохи. Контраст между роскошью Хаммамета и тишиной дюн создает объем впечатлений.

Подводные камни: штормы и языковой барьер

Не верьте глянцевым картинкам на 100%. Сервис в бюджетных "четверках" Туниса иногда заставляет ностальгировать по Турции. Персонал вышколен под французов и немцев, поэтому русский язык здесь — редкий гость. Учите базовый английский или освежите школьный французский. И следите за календарем: август может "порадовать" медузами и штормами.

"Безопасность в Тунисе на высоком уровне, но базовые правила игнорировать нельзя. Всегда имейте страховку, которая покрывает специфические случаи, чтобы не оказаться в сложной ситуации в чужой стране", — резюмировала специалист по страхованию Ольга Волкова.

Ищите альтернативу? Если Средиземноморье пугает непредсказуемостью, всегда можно найти курорт вместо приевшегося Египта или отправиться на Дальний Восток. Но для тех, кто хочет именно европейский вайб за адекватные деньги, Тунис остается лидером гонки 2026 года.

Ответы на популярные вопросы о Тунисе

Нужна ли виза в Тунис в 2026 году?

Нет, граждане РФ могут находиться в стране без визы до 90 дней. Нужен только загранпаспорт, действительный еще 3 месяца после возвращения.

Когда лучше всего ехать отдыхать?

Идеальное время — с конца мая по июнь и сентябрь-октябрь. В июле и августе жара может достигать +40°С, а риск встретить медуз в море возрастает.

Какую валюту брать с собой?

Лучше брать доллары или евро. Менять их на тунисские динары нужно в банках или на ресепшн. Обратный обмен возможен только при наличии квитанции.

Безопасно ли выходить за пределы отеля?

Вполне, Тунис — светская страна. Однако стоит придерживаться разумного дресс-кода вне туристических зон и следить за личными вещами в местах скопления людей.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, специалист по страхованию Ольга Волкова
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы отдых тунис туризм отпуск курорт курорты путешествия советы туристам
Новости Все >
В российских больницах появятся зоны для намаза и халяльное меню
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
Темная кожа не броня: эксперты предупредили о риске рака и фотостарения от солнца
Пальмы вместо берез: как меняется климат Москвы
Платная защита от клещей: что обязаны сделать жильцы, чтобы УК начала обработку двора
Схватка за жизнь: россиянин выжил после нападения хищника в лесах Токио
Талия больше 80 см? Врачи предупредили о смертельно опасных последствиях лишнего веса
Российская ПВО отразила рекордную атаку тысячи дронов
Белковая ловушка: чем грозит ежедневное употребление протеиновых батончиков на самом деле
Деньги за детей: как получить до 189 тысяч рублей через налоговый возврат
Сейчас читают
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Туризм
Замена Таиланду и Сочи: запущен прямой рейс на курорт, где вода +29 и не нужна виза
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Новости спорта
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Еда и рецепты
Окрошка больше не нужна: рецепт холодного супа за 10 минут, который освежает лучше
Популярное
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории

Под землей нашли сеть тоннелей с оплавленными стенами и четкой геометрией. Похоже, их создали по технологиям, которые мы осваиваем только сейчас.

Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Учебники истории врут: какую пугающую правду о Великом потопе раскопали в Месопотамии
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Никакого кефира и минералки: маринуем шашлык по советскому ГОСТу, чтобы сок тек по рукам
Никакого кефира и минералки: маринуем шашлык по советскому ГОСТу, чтобы сок тек по рукам
Последние материалы
Война в темноте: оружие, которое сделало советский спецназ неуловимым в Афганистане
Неожиданно вернулись в моду: какая культовая вещь из 2000-х снова стала главным хитом лета 2026
Баня по-русски или по-украински: почему традиции мытья оказались такими разными
Забудьте про дорогие Кипр и Турцию: почему Тунис стал главным безвизовым хитом лета 2026 года
Тайное место, о котором все забывают: где на самом деле прячется источник запаха в холодильнике
Классические скручивания больше не работают: эти три простых движения сделают талию визуально тоньше
Лесная прогулка может обернуться ловушкой: почему конфеты спасают грибников и туристов
Запах исчезнет навсегда: что нужно добавить в воду для мытья полов, чтобы питомцы перестали метить
В российских больницах появятся зоны для намаза и халяльное меню
Революция в лечении гипертензии: генетика против проб и ошибок
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.