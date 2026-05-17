Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анастасия Крылова

Вместо Бали и Таиланда: зачем лететь в Лаос и сколько стоят туры для россиян

Туризм

Вместо привычных пляжей Таиланда и Вьетнама путешественники выбирают Лаос — страну мега-храмов, диких водопадов и буддийского спокойствия. Из-за отсутствия моря здесь сохраняется аутентичный ритм жизни, а цены на проживание и услуги остаются ниже, чем на популярных курортах-соседях.

Луангпхабанг, Лаос
Фото: commons.wikimedia.org by Balon Greyjoy, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Луангпхабанг, Лаос

Логистика через соседние страны

Прямое авиасообщение между Россией и Лаосом в 2026 году отсутствует. Основной поток туристов идет через авиахабы Вьетнама, Китая или Таиланда. Наиболее бюджетные варианты перелета из Москвы во Вьентьян предполагают стыковку в Хайкоу или Чэнду. Стоимость такого билета с багажом начинается от 65,9 тысячи рублей, если бронировать готовые туры на море или стыковочные рейсы заранее.

"Лаос часто используют как дополнение к Таиланду. Из Бангкока во Вьентьян лететь чуть больше часа, цена вопроса — около 19 тысяч рублей в оба конца. Это удобнее самолета из Москвы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Для любителей сухопутных путешествий работает ночной поезд из столицы Таиланда. Путь до границы занимает 12 часов, а билет стоит всего 15 долларов США. Такая логистика позволяет туристам увидеть Индокитай без лишних затрат, особенно когда популярная Анталья становится неоправданно дорогой забавой.

Маркеры маршрута: от ступ до пещер

Лаос привлекает тех, кто устал от шума мегаполисов. Луанг Прабанг, включенный в список наследия ЮНЕСКО, сохранил атмосферу французской колонии с золотыми шпилями пагод. В списке обязательных локаций — Пха Тхат Луанг, изображенная на национальном гербе, и загадочная Долина кувшинов, где древние каменные сосуды хаотично разбросаны под открытым небом. Здесь не нужно опасаться хищников, как требует безопасность в океане, но стоит уважать местные традиции.

"В Лаос едут не за комфортом, а за атмосферой. Пещеры Пак Оу с тысячами статуэток Будды на берегу Меконга — это визуальный шок даже для опытных фанатов Азии", — отметил эксперт Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Ванг Вьенг стал центром активного отдыха для молодежи. Город зажат между известняковыми скалами на реке Нам Сонг. Сюда заезжают ради каякинга и купания в голубых лагунах. На юге страны туристов ждет плато Болавен с кофейными плантациями, где выращивают лучшие сорта лаосского кофе. Это достойная альтернатива, если вы ищете райские острова без наценки в глубине материка.

Экономика поездки: отели и пакеты

Объект размещения (Май 2026) Цена за сутки (2 чел.)
La Seine Boutique Hotel 5 звезд (Вьентьян) 5,1 тыс. руб.
Sunrise Mountain View 4 звезды (Ванг Вьенг) 6,3 тыс. руб.
Burasari Heritage 5 звезд (Луанг Прабанг) 6,9 тыс. руб.

Организованный туризм только набирает обороты. Недельный тур по ключевым местам силы — Вьентьян и Луанг Прабанг — обойдется в 211,9 тысячи рублей без учета перелета. Масштабные индокитайские вояжи, объединяющие Вьетнам, Лаос и Камбоджу, стоят от 348 тысяч рублей. Рынок Лаоса остается нишевым, но динамика спроса показывает готовность туристов платить за отсутствие толп.

"Для россиян Лаос пока остается сложным конструктором. Однако стоимость пятизвездочного отеля во Вьентьяне за пять тысяч рублей — это аргумент, который перевешивает отсутствие моря", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о Лаосе

Нужна ли виза в Лаос для граждан России?

Для туристических поездок сроком до 30 дней виза гражданам РФ не требуется. Достаточно загранпаспорта, срок действия которого составляет не менее шести месяцев на дату въезда.

Какую валюту лучше брать с собой?

Национальная валюта — лаосский кип. В крупных городах охотно принимают доллары США и тайские баты, но сдачу часто выдают в кипах по не самому выгодному курсу. Рекомендуется иметь запас наличных долларов.

Безопасно ли передвигаться по стране самостоятельно?

Лаос считается одной из самых безопасных стран ЮВА в плане криминала. Основные риски связаны с качеством дорог в горных районах. Лучше использовать организованный транспорт или внутренние перелеты.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы отдых туризм отпуск путешествия советы туристам
Новости Все >
Врачи бьют тревогу: этот скрытый дефицит после 40 стремительно разрушает ваши кости
Риелторы об этом помалкивают: как сдача жилья в аренду высасывают деньги из кошелька
ДТП с роботом за рулем: кто станет виновником аварии в эпоху беспилотников
Врачи и экологи предупреждают: эта привычка с водой может защитить ваши почки и ЖКТ
Рекордный рост ОСАГО: новичкам выставляют счета свыше 25 тысяч рублей за полис ОСАГО
Депозиты против квартир: куда сейчас выгоднее вложить деньги и не потерять капитал
Потратили 7,5 миллиона евро и отпустили даром: звездный футболист объявил об уходе из московского клуба
Опасные БАДы с маркетплейсов: как распознать подделку по номеру СГР быстро и точно
Забытые рецепты предков: как сегодня используют кору осины при хронических недугах
Психологи поддержали шахматы в школе: эффект может превзойти даже уроки математики
Сейчас читают
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Наука и техника
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Наука и техника
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Красота и стиль
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
Популярное
Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории

Под землей нашли сеть тоннелей с оплавленными стенами и четкой геометрией. Похоже, их создали по технологиям, которые мы осваиваем только сейчас.

Тайные архивы под континентами: кто выжег в скалах России бесконечные тоннели до начала истории
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
166 лет лжи во льдах Арктики: анализ ДНК раскрыл жуткие тайны экспедиции Франклина
Учебники истории врут: какую пугающую правду о Великом потопе раскопали в Месопотамии
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Минус сантиметры за месяц: 14 простых упражнений для плоского живота без изнурительных диет
Девять веков молчания: извержение Эльбруса может стереть инфраструктуру и парализовать весь юг России
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Проваливаются в бездну: почему самое мелкое море России стало смертельной ловушкой для кораблей
Последние материалы
Врачи бьют тревогу: этот скрытый дефицит после 40 стремительно разрушает ваши кости
Риелторы об этом помалкивают: как сдача жилья в аренду высасывают деньги из кошелька
Вдвое эффективнее бега: какое домашнее действие мгновенно запускает жиросжигание
Гемоглобин в норме, а сил нет: какой скрытый дефицит заставляет женщин весной засыпать на ходу
Забудьте о пахучих метках: это вещество поможет мягко очистить дом и не спровоцировать стресс у питомца
Вместо Бали и Таиланда: зачем лететь в Лаос и сколько стоят туры для россиян
Превращают в провинциалку: от каких 6 популярных летних вещей нужно немедленно очистить шкаф
ДТП с роботом за рулем: кто станет виновником аварии в эпоху беспилотников
Врачи и экологи предупреждают: эта привычка с водой может защитить ваши почки и ЖКТ
Неожиданное сочетание творога, риса и яблок: как приготовить запеканку, которая тает во рту
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.