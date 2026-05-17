Вместо Бали и Таиланда: зачем лететь в Лаос и сколько стоят туры для россиян

Вместо привычных пляжей Таиланда и Вьетнама путешественники выбирают Лаос — страну мега-храмов, диких водопадов и буддийского спокойствия. Из-за отсутствия моря здесь сохраняется аутентичный ритм жизни, а цены на проживание и услуги остаются ниже, чем на популярных курортах-соседях.

Логистика через соседние страны

Прямое авиасообщение между Россией и Лаосом в 2026 году отсутствует. Основной поток туристов идет через авиахабы Вьетнама, Китая или Таиланда. Наиболее бюджетные варианты перелета из Москвы во Вьентьян предполагают стыковку в Хайкоу или Чэнду. Стоимость такого билета с багажом начинается от 65,9 тысячи рублей, если бронировать готовые туры на море или стыковочные рейсы заранее.

"Лаос часто используют как дополнение к Таиланду. Из Бангкока во Вьентьян лететь чуть больше часа, цена вопроса — около 19 тысяч рублей в оба конца. Это удобнее самолета из Москвы", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Для любителей сухопутных путешествий работает ночной поезд из столицы Таиланда. Путь до границы занимает 12 часов, а билет стоит всего 15 долларов США. Такая логистика позволяет туристам увидеть Индокитай без лишних затрат, особенно когда популярная Анталья становится неоправданно дорогой забавой.

Маркеры маршрута: от ступ до пещер

Лаос привлекает тех, кто устал от шума мегаполисов. Луанг Прабанг, включенный в список наследия ЮНЕСКО, сохранил атмосферу французской колонии с золотыми шпилями пагод. В списке обязательных локаций — Пха Тхат Луанг, изображенная на национальном гербе, и загадочная Долина кувшинов, где древние каменные сосуды хаотично разбросаны под открытым небом. Здесь не нужно опасаться хищников, как требует безопасность в океане, но стоит уважать местные традиции.

"В Лаос едут не за комфортом, а за атмосферой. Пещеры Пак Оу с тысячами статуэток Будды на берегу Меконга — это визуальный шок даже для опытных фанатов Азии", — отметил эксперт Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Ванг Вьенг стал центром активного отдыха для молодежи. Город зажат между известняковыми скалами на реке Нам Сонг. Сюда заезжают ради каякинга и купания в голубых лагунах. На юге страны туристов ждет плато Болавен с кофейными плантациями, где выращивают лучшие сорта лаосского кофе. Это достойная альтернатива, если вы ищете райские острова без наценки в глубине материка.

Экономика поездки: отели и пакеты

Объект размещения (Май 2026) Цена за сутки (2 чел.) La Seine Boutique Hotel 5 звезд (Вьентьян) 5,1 тыс. руб. Sunrise Mountain View 4 звезды (Ванг Вьенг) 6,3 тыс. руб. Burasari Heritage 5 звезд (Луанг Прабанг) 6,9 тыс. руб.

Организованный туризм только набирает обороты. Недельный тур по ключевым местам силы — Вьентьян и Луанг Прабанг — обойдется в 211,9 тысячи рублей без учета перелета. Масштабные индокитайские вояжи, объединяющие Вьетнам, Лаос и Камбоджу, стоят от 348 тысяч рублей. Рынок Лаоса остается нишевым, но динамика спроса показывает готовность туристов платить за отсутствие толп.

"Для россиян Лаос пока остается сложным конструктором. Однако стоимость пятизвездочного отеля во Вьентьяне за пять тысяч рублей — это аргумент, который перевешивает отсутствие моря", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о Лаосе

Нужна ли виза в Лаос для граждан России?

Для туристических поездок сроком до 30 дней виза гражданам РФ не требуется. Достаточно загранпаспорта, срок действия которого составляет не менее шести месяцев на дату въезда.

Какую валюту лучше брать с собой?

Национальная валюта — лаосский кип. В крупных городах охотно принимают доллары США и тайские баты, но сдачу часто выдают в кипах по не самому выгодному курсу. Рекомендуется иметь запас наличных долларов.

Безопасно ли передвигаться по стране самостоятельно?

Лаос считается одной из самых безопасных стран ЮВА в плане криминала. Основные риски связаны с качеством дорог в горных районах. Лучше использовать организованный транспорт или внутренние перелеты.

