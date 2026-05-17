Илья Роденко

Забудьте про холодный приём: в каких странах россияне чувствуют себя по-настоящему желанными гостями

Турпотоки меняют направление, когда привычные хабы теряют лояльность к гостям из России. Путешественники ищут не просто отельный сервис, а искреннее расположение, где ментальная близость важнее рекламных слоганов. Разбираемся, в каких странах радушие к российским туристам не требует купюр в качестве "входного билета".

Сербия: историческая близость

Сербия прочно утвердилась в топах как страна, где русского туриста принимают как родного, а не как кошелек на ножках. Здесь сложилась уникальная культурная матрица, исключающая коммерческий подход к дружбе. Отсутствие визовых барьеров только закрепляет статус одного из самых комфортных направлений Европы для граждан РФ, сообщает "Царьград".

"Сербия для россиян — это не просто маршрут, а пространство, где ценят идентичность. Местные жители видят в нас братьев по духу, поэтому сервис там выстраивается вокруг доверия, а не попыток заработать на каждом шагу", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Филиппины: открытость без навязывания

Филиппинский архипелаг по праву считается эталоном доброжелательности в Азии. В отличие от многих курортов, где уличная торговля превращается в охоту на кошелек, здесь доминирует спокойствие. Местные жители общаются предельно мягко, а специфическое внимание к россиянам часто перерастает в настоящую дружбу прямо на пляже.

Направление Ключевая черта приема
Сербия Братское отношение и полное отсутствие виз
Филиппины Ненавязчивость и искренняя улыбка

Европейский формат: Ирландия и Португалия

Европа — это не всегда снобизм. Ирландия ломает стереотипы своей тягой к прямолинейности и остроумию. Здесь ценят искренность, поэтому "дежурные" улыбки не в почете. Соседняя Португалия, в свою очередь, предлагает идеальный ландшафт для тех, кто ищет умиротворения. Там практически отсутствует холодная дистанция, свойственная крупным мегаполисам.

"Когда гости выбирают направление, они часто смотрят на готовые пакетные туры, забывая про человеческий фактор. В Ирландии или Португалии важно понимать: вас встретят уважительно, если вы сами проявляете такт, здесь не любят показного потребления", — разъяснила турагент Анастасия Крылова.

Таиланд: парадокс массового туризма

Тайцы демонстрируют уникальное умение сохранять лицо и доброту даже в условиях бесконечного потока людей. Россияне для местных жителей — особый сегмент гостей. Их считают менее шумными, спокойными и, что важно, щедрыми. Проблемы с безопасностью на курортах существуют везде, но тайское гостеприимство нивелирует многие бытовые неурядицы.

"Массовость направления не означает, что вас не заметят. В Таиланде научились ценить именно российский рынок за предсказуемость и высокий уровень культуры отдыха, что создает комфортную атмосферу в отелях", — отметил управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Ответы на популярные вопросы о гостеприимстве

Почему в одних странах к россиянам относятся лучше, чем в других?

В основе лежит ментальная близость или отсутствие накопленного за десятилетия негативного политического багажа. Там, где россиян видят как личностей, отношение всегда теплее.

Влияет ли отсутствие оплаты картами на отношение персонала?

Напрямую — нет. Гостеприимство — это культурный код, а не способ проведения транзакции. Однако удобство оплаты через QR-коды делает процесс проживания комфортным для обеих сторон.

Можно ли найти "дружелюбный" сервис в Европе в 2026 году?

Да. Португалия — яркий пример того, что уважение к туристу не зависит от общеевропейских трендов, а базируется на местных традициях спокойного общения.

Чем отличается отношение к туристам из РФ от отношения к гостям из других стран?

Чаще всего — восприятием "спокойного и нетребовательного" гостя, который интересуется культурой страны, а не только пляжной инфраструктурой.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, турагент Анастасия Крылова, управляющий гостиницей Виталий Кузьмин
Автор Илья Роденко
Роденко Илья Константинович — аналитик туристического рынка с 17-летним стажем. Спрос, потоки, цены и структура отрасли.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
