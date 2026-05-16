Анастасия Крылова

Россияне массово выбирают Беларусь: 13 главных мест для поездки на лето 2026 года

Беларусь летом 2026 года остается ключевым направлением для россиян благодаря транспортной доступности и отсутствию визовых барьеров. Поездка по внутреннему паспорту позволяет быстро сменить обстановку, погрузившись в атмосферу замков, заповедных лесов и европейской архитектуры Гродно.

Замок Несвиж, Беларусь

Минск и столичные окрестности

Знакомство с республикой начинается с Минска. Сталинский ампир проспекта Независимости соседствует с уютными улочками Троицкого предместья. Вечером эпицентр жизни смещается на Зыбицкую улицу, где концентрация баров напоминает европейские столицы. Для панорамного обзора города идеально подходит смотровая площадка Национальной библиотеки, выполненной в форме сложного многогранника.

"Беларусь привлекает предсказуемостью сервиса и легкостью логистики. Это редкий случай, когда заграничная поездка по уровню стресса не отличается от выезда в соседний регион РФ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

В 15 километрах от города расположен музей Озерцо. Это деревня под открытым небом, где собраны аутентичные деревянные церкви и хаты. Летом здесь проводят этнографические фестивали. Такая поездка часто обходится выгоднее, чем готовые туры на море в разгар сезона.

Замковое ожерелье: Мир, Несвиж и Коссово

Мирский замок — объект наследия ЮНЕСКО, сочетающий готику, ренессанс и барокко. Его мощные стены из красного кирпича стали визитной карточкой страны. В получасе езды находится Несвижский дворец Радзивиллов. Огромный дворцово-парковый ансамбль хранит легенды о Черной Даме и скрытых сокровищах магнатов. Коссово удивляет неоготическим дворцом Пусловских, который напоминает оборонительное сооружение из фантастических романов.

"Замковый туризм в Беларуси активно развивается. Бронировать номера в отелях при замках на выходные стоит минимум за месяц до даты заезда", — отметил эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Исторические центры: от Гродно до Витебска

Гродно сохранил дух старой Европы. Пешеходная Советская улица, Фарный костел и два замка на высоком берегу Немана создают уникальный ландшафт. Витебск неразрывно связан с Марком Шагалом — его дом-музей привлекает любителей искусства со всего мира. Полоцк, старейший город страны, предлагает посетить Софийский собор, где можно послушать органный концерт в исключительной акустике каменных сводов.

Для тех, кто ищет покой, подойдет Могилев. Прогулки по Днепру и отсутствие толп туристов делают его идеальным местом для семейного отдыха. Если бюджет ограничен, можно рассмотреть бюджетный отдых внутри России, однако белорусские цены остаются конкурентоспособными.

Природные парки и самобытное Полесье

Беловежская пуща — это реликтовый лес, где древние дубы помнят времена королей. Главный аттракцион — встреча с зубрами. Путешественникам доступны велосипедные маршруты и экологические тропы. На юге страны раскинулось Полесье с его центром в Пинске. Город сохранил Иезуитский коллегиум и атмосферу речного порта, где жизнь течет медленно и размеренно.

"Белорусская природа требует вдумчивого подхода. В 2026 году мы видим рост спроса именно на экотропы и отдых в усадьбах, а не на стандартные экскурсии", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.

Любителям водных активностей стоит помнить, что даже в спокойных озерах важна дисциплина, так же как правила поведения в океане спасают жизни в тропиках. Безопасность на воде — приоритет любого курорта.

Стоимость организованных туров 2026

Цены на летний сезон 2026 года стабилизировались. Стоимость зависит от насыщенности программы и комфортабельности автобусов. Самостоятельное планирование позволяет сэкономить, но пакетные предложения часто включают уникальные дегустации и закрытые показы в музеях.

Длительность тура Цена на двоих (руб.)
2 дня / 1 ночь 23 000 — 40 000
3 дня / 2 ночи 40 000 — 70 000
5 дней / 4 ночи 55 000 — 88 000
7 дней / 6 ночей 60 000 — 130 000

Для тех, кто ищет более экзотические варианты за те же деньги, существуют райские острова, но логистика в Беларусь остается вне конкуренции для коротких каникул.

Ответы на популярные вопросы

Какие документы нужны для въезда из России?

Гражданам РФ достаточно внутреннего паспорта. Для детей до 14 лет — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве или загранпаспорт.

Работают ли в Беларуси российские банковские карты?

Система Мир функционирует стабильно. Вы можете оплачивать покупки в магазинах, отелях и ресторанах, а также снимать наличные в банкоматах большинства местных банков.

Нужна ли страховка для автомобиля?

Да, для въезда на личном авто необходимо оформить полис Синяя карта. Его можно приобрести заранее онлайн или в пунктах продаж перед границей.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, эксперт по отельному сервису Елена Гумина
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
