Россияне массово выбирают Беларусь: 13 главных мест для поездки на лето 2026 года

Беларусь летом 2026 года остается ключевым направлением для россиян благодаря транспортной доступности и отсутствию визовых барьеров. Поездка по внутреннему паспорту позволяет быстро сменить обстановку, погрузившись в атмосферу замков, заповедных лесов и европейской архитектуры Гродно.
Знакомство с республикой начинается с Минска. Сталинский ампир проспекта Независимости соседствует с уютными улочками Троицкого предместья. Вечером эпицентр жизни смещается на Зыбицкую улицу, где концентрация баров напоминает европейские столицы. Для панорамного обзора города идеально подходит смотровая площадка Национальной библиотеки, выполненной в форме сложного многогранника.
"Беларусь привлекает предсказуемостью сервиса и легкостью логистики. Это редкий случай, когда заграничная поездка по уровню стресса не отличается от выезда в соседний регион РФ", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
В 15 километрах от города расположен музей Озерцо. Это деревня под открытым небом, где собраны аутентичные деревянные церкви и хаты. Летом здесь проводят этнографические фестивали. Такая поездка часто обходится выгоднее, чем готовые туры на море в разгар сезона.
Мирский замок — объект наследия ЮНЕСКО, сочетающий готику, ренессанс и барокко. Его мощные стены из красного кирпича стали визитной карточкой страны. В получасе езды находится Несвижский дворец Радзивиллов. Огромный дворцово-парковый ансамбль хранит легенды о Черной Даме и скрытых сокровищах магнатов. Коссово удивляет неоготическим дворцом Пусловских, который напоминает оборонительное сооружение из фантастических романов.
"Замковый туризм в Беларуси активно развивается. Бронировать номера в отелях при замках на выходные стоит минимум за месяц до даты заезда", — отметил эксперт по отельному сервису Елена Гумина.
Гродно сохранил дух старой Европы. Пешеходная Советская улица, Фарный костел и два замка на высоком берегу Немана создают уникальный ландшафт. Витебск неразрывно связан с Марком Шагалом — его дом-музей привлекает любителей искусства со всего мира. Полоцк, старейший город страны, предлагает посетить Софийский собор, где можно послушать органный концерт в исключительной акустике каменных сводов.
Для тех, кто ищет покой, подойдет Могилев. Прогулки по Днепру и отсутствие толп туристов делают его идеальным местом для семейного отдыха. Если бюджет ограничен, можно рассмотреть бюджетный отдых внутри России, однако белорусские цены остаются конкурентоспособными.
Беловежская пуща — это реликтовый лес, где древние дубы помнят времена королей. Главный аттракцион — встреча с зубрами. Путешественникам доступны велосипедные маршруты и экологические тропы. На юге страны раскинулось Полесье с его центром в Пинске. Город сохранил Иезуитский коллегиум и атмосферу речного порта, где жизнь течет медленно и размеренно.
"Белорусская природа требует вдумчивого подхода. В 2026 году мы видим рост спроса именно на экотропы и отдых в усадьбах, а не на стандартные экскурсии", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.
Безопасность на воде — приоритет любого курорта.
Цены на летний сезон 2026 года стабилизировались. Стоимость зависит от насыщенности программы и комфортабельности автобусов. Самостоятельное планирование позволяет сэкономить, но пакетные предложения часто включают уникальные дегустации и закрытые показы в музеях.
|Длительность тура
|Цена на двоих (руб.)
|2 дня / 1 ночь
|23 000 — 40 000
|3 дня / 2 ночи
|40 000 — 70 000
|5 дней / 4 ночи
|55 000 — 88 000
|7 дней / 6 ночей
|60 000 — 130 000
Логистика в Беларусь остается вне конкуренции для коротких каникул.
Гражданам РФ достаточно внутреннего паспорта. Для детей до 14 лет — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве или загранпаспорт.
Система Мир функционирует стабильно. Вы можете оплачивать покупки в магазинах, отелях и ресторанах, а также снимать наличные в банкоматах большинства местных банков.
Да, для въезда на личном авто необходимо оформить полис Синяя карта. Его можно приобрести заранее онлайн или в пунктах продаж перед границей.
