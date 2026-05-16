Ирина Соколова

Дороже золота: как инфляция превратила привычную Анталью в проверку кошелька на прочность

Турция стремительно превращается в элитный клуб, входной билет в который стоит от 185 тысяч рублей на двоих. Инфляция и аппетиты отельеров превратили некогда доступный "all inclusive" в проверку кошелька на прочность. Путешественники больше не хотят переплачивать за перегретый бетон Антальи и начинают искать выходы в "серые зоны" мирового туризма, где сервис еще не съеден прайсом.

Фото: commons.wikimedia.org by Bestalex, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ценовое безумие: почему Турция дорожает

Рынок диктует жестокие правила. Турция, привыкшая к доминированию, столкнулась с реальностью: турецкие курорты подскочили в цене на фоне рекордной инфляции внутри страны. Теперь стандартный десятидневный тур обходится семье в целое состояние. Инфраструктура не успевает за ценником — туристы все чаще жалуются на очереди и логистические сбои, когда новые правила в Анталии превращают путь до отеля в квест.

"Турция сейчас — это парадокс. Люди платят за люкс, а получают сервис эконом-класса из-за чрезмерной загрузки. Если бюджет ограничен 200 тысячами, в Анталье вы получите лишь "выжатый" отель на задворках", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Экономика поездки меняется. Если раньше "всё включено" было синонимом экономии, то в 2026 году это — роскошь. Многие переходят на оплату СБП в Турции, чтобы хоть как-то контролировать расходы и не зависеть от грабительских курсов в обменниках аэропортов.

Альтернативный список: куда бежать от счетов

Когда Турция становится неподъемной, взгляд падает на юго-восток. Египет и ОАЭ активно демпингуют, предлагая отпуск за копейки по сравнению с Турецкой Ривьерой. При этом уровень отельной базы в том же Катаре или Бахрейне часто на голову выше уставших турецких "пятерок".

Направление Главное преимущество
Абхазия Минимальный бюджет и отсутствие языкового барьера
Египет Бесконечный "всё включено" и Красное море
ОАЭ / Катар Футуристичный сервис и премиальный комфорт

"Мы видим массовый уход туриста в бюджетный сегмент Абхазии и Батуми. Турция просто не может конкурировать с ними по цене проживания, даже закладывая дешевый авиаперелет", — объяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

География вместо привычки: Катар, Бахрейн и Абхазия

Выбор альтернативы — это всегда компромисс между расстоянием и климатом. В 2026 году безвизовые страны становятся фаворитами. Пока в Турции считают каждый литр бензина для трансфера, в Египте или Бахрейне гостя встречают с восточным размахом, стараясь перекупить лояльность у конкурентов.

Для тех, кто не готов к длительным перелетам, остаются курорты без стресса вроде Абхазии. Здесь нет системы "ультра олл инклюзив", но есть природа, которая не требует оплаты по чеку. Если же важен статус, Катар предложит такие дюны и отели, на фоне которых Анталья покажется провинциальной стройкой.

"Тайланд и Вьетнам летом — это риск по погоде, но выигрыш по деньгам внутри страны. Еда там стоит копейки, а качество морепродуктов на три головы выше турецкого отельного питания", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о летнем отдыхе 2026

Реально ли найти тур в Турцию дешевле 150 тысяч рублей?

Только в формате горящих предложений или в отели 3* на значительном удалении от моря. Хороший сервис теперь начинается от 180 тысяч.

Чем Катар и Бахрейн лучше Турции?

Более новый номерной фонд, отсутствие переполненных пляжей и возможность совместить отдых с масштабным шопингом в современных моллах.

Какие страны сейчас полностью безвизовые для россиян?

Помимо привычной Турции и Египта (виза по прилете), это Таиланд, Мальдивы, Азербайджан и ряд других стран, где достаточно загранпаспорта.

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, турагент Анастасия Крылова, туроператор Максим Ланин
Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
