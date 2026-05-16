Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Максим Ланин

Глаза в глаза и строго вертикально: как человеку выжить при встрече с акулой в океане

Туризм

Вопрос безопасности в океане волнует каждого, кто планирует отпуск в тропических широтах. Статистика нападений морских хищников выявляет закономерности, которые могут помочь минимизировать риски при купании в диких водах.

Акула
Фото: Pravda.Ru by Смирнов Павел is licensed under publiс domain
Акула

Статистика и гендерный фактор

Данные австралийского университета Бонда демонстрируют явный перекос: мужчины становятся объектами нападений акул в 9 раз чаще, чем женщины. Биологи связывают этот показатель с поведенческими паттернами. Представители сильного пола чаще практикуют подводную охоту и дайвинг, причем нередко в одиночку, удаляясь от безопасной береговой линии.

"Статистика обусловлена разницей в активности. Мужчины чаще провоцируют хищника, нарушая его пространство в удаленных от берега водах", — объяснил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Что привлекает морского хищника

Расхожее мнение о том, что акул притягивает запах крови, лишь отчасти верно. Куда важнее физика звука. Водная среда проводит колебания гораздо эффективнее воздуха. Плеск раненой рыбы или суматошные движения пловца под поверхностью распространяются на километры, становясь сигналом к атаке.

Фактор риска Почему это опасно
Всплески воды Имитируют сигнал бедствия кормовой базы акулы.
Блестящие украшения Отражают свет, напоминая чешую рыбы.

Помимо звуков, критически важен визуал. Яркие цвета купальников могут восприниматься хищником как вызывающий окрас, а контрастный силуэт в воде — как потенциальная добыча. Не стоит забывать, что даже уникальные отельные бассейны не дают 100% гарантии, если они граничат с открытым океаном.

"Акула атакует из глубины, используя эффект неожиданности. Если вы не контролируете сектор под собой, вы становитесь уязвимы", — подчеркнул эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Алгоритм поведения при встрече

Главный запрет — паническое бегство. Акула функционирует как механизм преследования: любое быстро удаляющееся существо автоматически записывается в ранг добычи. Физические данные пловца не идут ни в какое сравнение со скоростью хищника.

Правильная стратегия — замереть. Вертикальное положение тела ("столбик") дезориентирует животное, так как такая поза нехарактерна для большинства видов морских обитателей. Зрительный контакт обязателен — нужно следить за акулой, разворачиваясь всем корпусом. Это демонстрирует готовность к защите и понимание того, что хищник обнаружен.

"Избегайте плавания в часы рассвета и заката, когда активность морских обитателей максимальна. Также помните об опасностях при длительных путешествиях, требующих акклиматизации", — добавила специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на море

Почему нельзя носить яркие плавки?

Яркие цвета создают сильный контраст с водой, что привлекает любопытных хищников, воспринимающих вспышки цвета как сигнал к исследованию.

Работают ли глаза на досках для серфинга?

Да, рисунки глаз на серф-бордах создают иллюзию присутствия крупного животного, что часто заставляет акулу отказаться от нападения.

Как быстро акула чувствует кровь?

Всплески звука акула улавливает в разы быстрее, чем химические следы крови, поэтому паника и шум в воде опаснее наличия мелких ссадин.

Что делать, если акула кружит вокруг?

Не пытайтесь уплыть. Примите максимально вертикальное положение, не отрывайте от хищника взгляда и совершайте повороты корпусом вместе с траекторией движения рыбы.

Читайте также

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова
Автор Максим Ланин
Ланин Максим Игоревич — туроператор с 20-летним стажем. Формирование турпродукта, логистика и управление направлениями.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Новости Все >
Ожидали помощи, а получили отказ? Причина, по которой выплаты проходят мимо семьи
Хитрый тест на вшивость: как за секунду распознать фальшивый сайт маркетплейса
Жена Олега Меньшикова раскритиковала "Гамлета" с Борисовым: что именно ей не зашло
Тело сказало "хватит": Хилари Дафф столкнулась с серьёзным сбоем во время четвёртой беременности
За гранью киноролей: как 22 дня в полной изоляции изменили мировоззрение Мэттью Макконахи
Тень парео: как невестка Валерии годами прятала свою фигуру от окружающих
Военная драма на Netflix: принц Гарри перенесёт на экран реальную историю сражений в Афганистане
Новая глава: Алина Загитова намекнула на серьёзные отношения во время поездки в Шанхай
Сдавать жильё и считать копейки? Найден способ заставить деньги работать в разы активнее
Семь репетиторов в день: Юлия Пересильд раскрыла цену досрочного аттестата дочери
Сейчас читают
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
Садоводство, цветоводство
Пырей больше не вернётся: проверенный кухонный раствор для идеальной чистоты грядок
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
Мир. Новости мира
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Садоводство, цветоводство
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Популярное
Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом

Исследователи недр обнаружили под толщей пресной воды необратимые процессы, которые постепенно меняют саму структуру евразийского материка и ландшафт региона.

Байкал лопнул по швам: Сибирь готовится стать отдельным континентом
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Забудьте о тяпке до осени: способ из СССР, который делает дорожки между грядками идеально чистыми
Марсоход NASA прошёл 42 км по мёртвой пустыне — и наткнулся на то, что скрывали пески Марса
Не гонитесь за лососем: доступная рыба дает организму мощную пользу без переплаты
Трамп хочет завершать войну: Мендель в интервью Карлсону уничтожила Зеленского Любовь Степушова Как Запад украл День Победы: капитуляция в Реймсе против 9 мая Андрей Николаев 17 мгновений: как фестиваль Тихонова в Павловском Посаде вошёл во второе десятилетие Анжела Якубовская
Вернулись спустя 100 лет: в лесах Подмосковья тайно формируется группа опасных хищников
Минус 10 лет без косметологов: 6 стрижек для женщин после 60, которые дарят объем тонким волосам
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
В Пекине произошло то, чего Трамп явно не ожидал: Си резко изменил ход встречи с США
Последние материалы
Примитивный яд обманул века: в нём нашли оружие против главной угрозы человечества
Глаза в глаза и строго вертикально: как человеку выжить при встрече с акулой в океане
Ожидали помощи, а получили отказ? Причина, по которой выплаты проходят мимо семьи
Иллюзия свежести: врачи раскрыли правду о целительной силе морского прибоя для лица
Парниковый эффект и статика: 3 коварные ткани для постельного белья, которые тайно портят сон
Антидот против самокритики: как регулярные выходы на природу снижают стресс и повышают самооценку
Живой против воскового: вся правда о скрытых проблемах абхазского мандарина
Батарея больше не умрет в минус 20: в России решили главную проблему электромобилей
Сладкое без вреда для талии: рецепт ягодной пастилы без сахара, яиц и выпечки
Стена раскололась: из её недр достали пушку, что связывало Китай с далёким Западом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.