Илья Роденко

Перелет и отель отдают за бесценок: готовые туры на море стали дешевле авиабилетов

Мониторинг рынка выявил удивительную аномалию: готовые путевки на популярные морские курорты с перелетом и проживанием стали стоить дешевле регулярных авиабилетов. Продажи пакетных туров в Египет, Турцию и страны Азии на двоих стартуют от рекордных 90 тысяч рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by Tanya Dedyukhina, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Египет и Турция: бюджетный барьер

Египет удерживает статус самого доступного направления. Минимальный порог входа для двоих взрослых составляет 90 тысяч рублей. В эту сумму входит прямой перелет из Москвы в Шарм-эль-Шейх и проживание в четырехзвездочном отеле. Если приобретать авиабилеты отдельно, их стоимость в те же даты составит около 87 тысяч рублей, что делает проживание по системе "все включено" практически бесплатным дополнением к перелету.

"Такие ценовые аномалии объясняются жесткими контрактами туроператоров на блоки мест. Самолет должен лететь полным, поэтому в низкие даты мая туры сливают по себестоимости полетной программы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

В Турции ситуация сложнее. Отели среднего сегмента в Аланье и Кемере просят от 98 тысяч рублей за девять ночей. Однако эксперты предупреждают, что качественный сервис начинается от планки в 130 тысяч. Те, кто ищет комфорт без лишних трат, часто рассматривают отдых в Абхазии как альтернативу из-за упрощенной логистики и понятных правил въезда. Для оплаты в Турции российские туристы все чаще используют платежи через СБП по QR-кодам, что снижает потери на конвертации валюты.

Азиатский демпинг и Хайнань

Таиланд и Вьетнам в этом сезоне идут в одной ценовой группе. Пакет в Паттайю на неделю стоит от 116 тысяч рублей. Билеты на регулярные рейсы "Аэрофлота" из Москвы в Бангкок на аналогичный период обойдутся в 118,7 тысяч. Это классический пример, когда туроператорская оптовая закупка делает розничную покупку билета бессмысленной. Во Вьетнаме разрыв еще существеннее: тур стоит 117 тысяч, а прямые билеты — 160 тысяч рублей.

"Май для Вьетнама — это переходный период. Вода уже прогрета до идеальных значений, а массовый наплыв туристов еще не случился. Это лучшее время для тех, кого утомляет шум больших курортов", — подчеркнула менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова специально для Pravda.Ru.

Китайский остров Хайнань замыкает список доступных направлений. Тур с прямым перелетом до Хайкоу или Саньи обойдется в 120 тысяч рублей на двоих. На фоне того, как курорты России фиксируют снижение спроса из-за роста цен, безвизовый Китай становится конкурентным преимуществом для жителей Дальнего Востока и центральных регионов. Многие путешественники выбирают безвизовую экзотику за возможность получить высокий уровень сервиса при предсказуемых затратах.

Сравнение стоимости туров и билетов

Ниже представлены данные мониторинга цен на вторую половину мая 2026 года для двух взрослых пассажиров при вылете из Москвы.

Направление Цена тура (отель 4*)
Египет (Шарм-эль-Шейх) от 90 000 руб.
Турция (Аланья) от 98 000 руб.
Таиланд (Паттайя) от 116 000 руб.
Вьетнам (Фантьет) от 117 000 руб.
Китай (Хайнань) от 120 000 руб.

"Майский отдых требует внимательного подбора страховки. Активное солнце и смена рациона часто приводят к обращениям по полису, поэтому экономить на медицине в туре нельзя", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Почему тур стоит дешевле, чем авиабилет?

Туроператоры фрахтуют целые самолеты или выкупают блоки мест по специальным тарифам. Эти цены недоступны обычным пассажирам в поиске. Если спрос на даты падает, оператор снижает цену тура ниже стоимости билета, чтобы минимизировать убытки от пустых кресел.

Безопасно ли покупать самые дешевые туры в Египет?

Низкая цена часто означает отель на второй или третьей береговой линии и базовый сервис. Однако перелет и страховка остаются стандартными. Важно проверять отзывы о конкретном отеле непосредственно перед бронированием.

Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова
Автор Илья Роденко
Роденко Илья Константинович — аналитик туристического рынка с 17-летним стажем. Спрос, потоки, цены и структура отрасли.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
