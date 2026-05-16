Ирина Соколова

Ловушка для туриста: как сезон дождей превратил элитные районы Пхукета в охотничьи угодья кобр

Влажный воздух Пхукета с приходом сезона дождей приносит не только долгожданную прохладу, но и незваных гостей. Жилые кварталы элитного Чалонга превращаются в арену для охоты: за одну неделю местные службы извлекли из домов двух ядовитых кобр. Потоки воды вынуждают пресмыкающихся покидать свои норы и искать убежище в сухих помещениях или садах.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
кобра на песчаном фоне

Уровень угрозы: почему змеи выбирают жилые дома

Экзотический отдых в Таиланде требует концентрации. 11 мая в комплексе Chalong Miracle Lakeview была поймана первая особь, а уже 15 мая спасатели выезжали в поселок Ek Andaburi. Оба инцидента произошли в районе Чалонг — сердце туристической инфраструктуры с активными бассейнами и причалами. Власти региона напоминают: моноклевые кобры смертельно опасны, но редко атакуют первыми.

"В период муссонов уровень грунтовых вод поднимается. Змеи дезориентированы и ищут сухое место для выживания. Если вы увидели кобру, главное правило — не пытаться поймать её самостоятельно или фотографировать в упор. Дистанция в три-четыре метра является порогом провокации", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Как минимизировать риски в тропиках

Туристы часто пренебрегают осторожностью, отправляясь на отдых в Таиланде. Однако элементарные правила гигиены территории спасают жизни. Не оставляйте мусор рядом с дверями — он привлекает грызунов, а следом за ними приходят хищники. Эксперты рекомендуют всегда проверять обувь, оставленную на веранде, перед тем как её надеть.

Действие Результат
Закрытие дверей и окон Блокировка доступа змеям
Использование фонаря ночью Обнаружение угрозы на тропе

"Поведение змей в жилой зоне — это классический отклик на изменение гидрологического режима почвы. При встрече с рептилией необходимо плавно отступить, не совершая резких движений. Кобра воспринимает рывок как атаку", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности на Пхукете

К кому звонить, если змея оказалась в отеле?

На Пхукете действуют специализированные службы при Департаменте по ликвидации последствий стихийных бедствий и фонде Kusoldharm Foundation. Номера экстренной помощи указаны на рецепции любого отеля.

Все ли змеи на острове ядовиты?

Нет, но в условиях стресса или плохого освещения определить вид невозможно. Любую змею следует воспринимать как потенциально опасную.

Может ли страховка покрыть лечение после укуса?

Стандартный полис часто ограничивает выплаты при контакте с дикими животными. Проверьте наличие опции "активный отдых" или "экстремальные ситуации" в своем контракте.

Как понять, что змея готовится к броску?

Приподнятая передняя часть тела, характерный "капюшон" у кобры и шипение — признаки того, что животное напугано и готовится обороняться.

"При планировании поездки важно понимать, что дикая природа Юго-Восточной Азии не прощает беспечности. Страховка должна покрывать эвакуацию и введение антидота, так как стоимость этих услуг в частных клиниках Пхукета может быть крайне высокой", — сообщила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, эксперт по активному отдыху Алексей Трусов, специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова
Автор Ирина Соколова
Соколова Ирина Владимировна — менеджер по зарубежному туризму с 16-летним стажем. Направления, турпродукт и работа с иностранными рынками.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм пхукет таиланд безопасность
