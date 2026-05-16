Елена Гумина

Индустрия гостеприимства на грани: почему курорты России теряют каждого пятого гостя

Майские показатели туристического рынка России оказались далеки от позитивных ожиданий. Данные системы TravelLine фиксируют резкое охлаждение спроса: загрузка гостиниц в Краснодарском крае просела на 20%, а в Крыму — на 22% по сравнению с результатами годичной давности. Индустрия пытается понять, связано ли это с потребительской апатией или глубокими структурными дефектами самих площадок для размещения.

Стойка регистрации в отеле
Кризис профессионализма или рыночная ловушка?

Отельный сектор столкнулся со штормом, где некомпетентность управления встречается с жесткой реальностью конкуренции, сообщает TourDom.ru. Председатель Экспертного совета Ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов указывает на кадровый голод и низкие стандарты сервиса. По его словам, на рынок массово вышли игроки, не владеющие базовыми навыками администрирования.

"Мы столкнулись с очень серьезным кризисом профессионализма в индустрии гостеприимства. В отрасли появилось много людей, которые вообще никогда не учились ни управлению, ни гостиничному бизнесу, ни сервису. Некоторые даже не знают, что такое СанПиН", — констатировал Дмитрий Богданов.

Результатом становится нехватка элементарного комфорта. Часто отельеры упускают из виду чистоту территорий или качество гастрономического сопровождения, что в эпоху тотального наведения порядка в туризме становится критической точкой. Отсутствие маркетинговой стратегии лишь усугубляет ситуацию: большинство объектов так и не научились работать с региональным трафиком, предлагая усредненный продукт вместо точечного воздействия на аудиторию.

Экономика выживания в условиях избытка номеров

Альтернативная версия причин спада лежит в плоскости макроэкономики. Рынок был перенасыщен строительством объектов еще до того, как новые маршруты и форматы размещения начали оттягивать на себя внимание путешественников. Сегодня российский гость обладает свободой выбора, а предложение гостиничного фонда в стране превысило миллион классифицированных номеров.

"Конкурировать при прочих равных можно только ценой, но снижать стоимость на фоне растущих налогов, коммунальных расходов и зарплат — это путь в ад", — объяснил руководитель Центра стратегических разработок Союза туризма и гостеприимства Роман Еремян.

Параметр Текущее состояние отрасли
Типовые объекты Переизбыток предложения снижает средний чек
Рентабельность Не превышает 2%, часто уходит в отрицательную зону

Индустрия оказалась в тисках. Попытки удержать рентабельность требуют инвестиций в уникальность, что невозможно при маржинальности, стремящейся к нулю. Для многих отелей спасением может стать пересмотр позиционирования, так как активный поиск новых впечатлений вынуждает внутренние курорты сражаться уже не только друг с другом, но и с доступными заграничными направлениями.

Ответы на популярные вопросы о ситуации в отельном бизнесе

Почему снизился спрос на отдых в Крыму и Краснодарском крае?

Основными факторами стали отсутствие гибких маркетинговых стратегий и перенасыщение туристического рынка однотипными предложениями.

Является ли некомпетентность отельеров главной причиной проблем?

По мнению экспертов, системный кризис менеджмента в сочетании с несоблюдением стандартов сервиса значительно ослабляет позиции отелей в борьбе за клиента.

Возможно ли снижение цен для увеличения загрузки номеров?

Снижение цен сейчас ограничено высокой налоговой нагрузкой и ростом операционных расходов, что ставит рентабельность бизнеса под удар.

Какие шансы у отелей сохранить позиции на ближайшие годы?

Выживание возможно только при глубокой дифференциации продукта, когда отель предлагает туристу уникальный опыт, недоступный у конкурентов.

Экспертная проверка:   менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, аналитик туристического рынка Илья Роденко, управляющий гостиницей Виталий Кузьмин
Автор Елена Гумина
Гумина Елена Сергеевна — эксперт по отельному сервису с 18-летним стажем. Стандарты обслуживания, операционные процессы и качество услуг.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы сервис кризис туризм отдых в россии
