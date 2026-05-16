Илья Роденко

Обратная сторона популярности: что скрывается за глянцевыми фасадами российских курортов

Туризм

Яркие визуальные образы из социальных сетей часто рисуют искаженную картину российских достопримечательностей, скрывая за эстетикой негативные факторы отпусков. Потоки путешественников, шумовое загрязнение, хаотичная архитектурная среда и неоправданно высокие ценники способны нивелировать радость от поездки. Перед тем как планировать туризм в России, стоит трезво оценивать реальное положение дел в популярных локациях.

Домбай

Домбай часто разочаровывает контрастом между величественными горными пейзажами и плотной, зачастую беспорядочной застройкой в низинах. Инфраструктурные расходы здесь крайне высоки: ценники на подъемниках и проживание в отелях нередко сопоставимы с топовыми европейскими курортами, при этом качество сервиса остается переменным, отмечает Петербург2. Аналогично обстоят дела в Чегемском ущелье, где природное спокойствие нарушается бесконечными рядами сувенирных палаток и обилием припаркованного транспорта, что превращает созерцание водопадов в утомительное маневрирование среди толпы.

Листвянка на Байкале, благодаря удобной логистике из Иркутска, страдает от избытка посетителей, теряя свою аутентичную атмосферу за фасадами бесконечных магазинов и экскурсионных бюро. Схожая ситуация наблюдается у дольменов Краснодарского края, ставших заложниками массового туризма с очередями на фотосъемку, и на горе Кольцо в Кисловодске, где памятник природы долгое время страдал от следов "цивилизованного" отдыха в виде мусора и надписей. 

"Популярность локации — это всегда риск потери первичной атмосферы, за которой люди и едут в отпуск. Туристам важно понимать, что раскрученные места чаще всего работают в режиме конвейера, где индивидуальный опыт уступает место массовому обслуживанию, поэтому для поиска тишины лучше выбирать менее очевидные тропы", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт Антон Громов.

Ответы на популярные вопросы о туристических направлениях

Почему популярные места часто разочаровывают?

Основными причинами становятся чрезмерный турпоток, неразвитая инфраструктура, не способная выдержать нагрузку, и завышенные цены, которые не коррелируют с качеством услуг.

Стоит ли посещать Домбай или Чегемское ущелье?

Посещение оправдано, если вы заранее готовы к суете и планируете маршрут так, чтобы оказываться в топовых точках в периоды минимального скопления людей — рано утром или в будние дни.

Как найти спокойный отдых в России?

Лучшим решением будет смещение фокуса с "топовых" локаций на менее разрекламированные национальные парки и природные заповедники, где сохраняется камерная атмосфера.

Что делает власти для улучшения качества отдыха?

В настоящий момент разрабатываются законопроекты по легализации туристической инфраструктуры, упорядочиванию строительства в лесных зонах и повышению стандартов безопасности.

Автор Илья Роденко
Роденко Илья Константинович — аналитик туристического рынка с 17-летним стажем. Спрос, потоки, цены и структура отрасли.
Редактор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы отдых туризм курорты внутренний туризм
