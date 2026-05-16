Илья Роденко

Райские острова без наценки: где снять бунгало у моря за 30 евро вместо Мальдив

Пока туристы переплачивают за раскрученные бренды Мальдив и Сейшел, продвинутые путешественники открыли архипелаг с нетронутой природой и ценами в десять раз ниже. На этих экзотических островах полностью отсутствуют дороги, а белоснежные пляжи и богатый подводный мир доступны без переплат.

Фото: flickr.com by Chris, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
География без дорог и моторов

Архипелаг состоит из двух основных точек: Кечил и Бесар. Здесь принципиально отсутствует асфальт. Передвижение ограничено узкими тропами сквозь джунгли или лодочными такси. Кечил выбирает молодежь ради активного вечера, Бесар — семьи, ценящие тишину. Отсутствие выхлопных газов и шума двигателей создает звуковой фон, который на других курортах стоит тысячи евро.

"Главное преимущество Перхентиан заключается в сохранении экологического баланса при крайне низкой стоимости входа на рынок. Это редкий пример, когда отсутствие инфраструктуры становится премиальным продуктом", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Экономика островного быта

Суточный бюджет путешественника колеблется в пределах 30–80 евро. Сумма покрывает проживание, трехразовое питание и морские прогулки. Для сравнения, аналогичный набор услуг в Индийском океане обойдется минимум в 250 евро. Скромное бунгало с вентилятором стоит от 10 евро, а варианты с видом на море и кондиционером редко превышают планку в 60 евро. В меню преобладает свежий улов и локальные блюда на основе кокосового молока.

Услуга Стоимость на Перхентианах (евро)
Ночь в бунгало 15–50
Ужин из морепродуктов 5–10
Аренда маски и ласт 3–5
Погружение с аквалангом 45–65

Важно учитывать, что банковская система на островах развита слабо. Терминалы встречаются редко, поэтому наличные ринггиты — основной инструмент расчетов. Планируя отпуск за копейки, стоит заранее обменять валюту на материке.

Биосфера и подводный ландшафт

Прозрачность воды достигает 20 метров. Видовой состав рыб и кораллов конкурирует с лучшими локациями мира. Здесь можно встретить зеленых черепах и рифовых акульих подростков без глубоководного оборудования. Для тех, кто предпочитает берег, открыты бухты Адама и Евы, скрытые за скалистыми выступами. Это выгодно отличает острова от локаций, где туристы бегут с пляжей из-за загрязнения воды.

"Безопасность погружений здесь на высоком уровне благодаря отсутствию сильных течений у берега. Это идеальный полигон для новичков, желающих получить сертификат дайвера", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Логистика и сезонность в 2026 году

Оптимальное окно для визита открывается в марте и закрывается к октябрю. Зимой архипелаг уходит на карантин из-за муссонов. Путь из Москвы предполагает стыковку в Куала-Лумпуре, после чего следует короткий перелет до Кота-Бару. Завершающий этап — скоростной катер от пристани Куала-Бесут. Чтобы преодолеть длинную дорогу без отеков и усталости, эксперты рекомендуют заложить день отдыха в столице Малайзии.

Сервис на островах остается аутентичным. Здесь не стоит ждать швейцаров, но именно эта простота гарантирует отсутствие наценок за имидж бренда. Пока отели завышают звезды в других регионах, Малайзия предлагает честный продукт без лишнего пафоса.

Ответы на популярные вопросы

Нужна ли виза в Малайзию для россиян?

Для поездок до 30 дней виза не требуется. Достаточно загранпаспорта и заполнения цифровой миграционной карты перед вылетом.

Как обстоят дела с интернетом?

Стабильный Wi-Fi есть в крупных отелях Бесара. На Кечиле связь ловит хуже, лучше купить местную сим-карту на материке.

Есть ли риск заражения тропическими болезнями?

Специфических прививок не требуется, однако рекомендуется стандартная защита от комаров в вечернее время.

Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Илья Роденко
Роденко Илья Константинович — аналитик туристического рынка с 17-летним стажем. Спрос, потоки, цены и структура отрасли.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Темы туризм отпуск дайвинг малайзия авиабилеты путешествие
