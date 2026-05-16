Анастасия Крылова

Море как парное молоко и никакого шума: безвизовый курорт вместо приевшегося Египта

На фоне непрерывного роста цен на турецких курортах путешественники массово переключаются на безвизовую экзотику. Альтернативное направление предлагает систему "все включено", легкий климат и прогретое до +31°С море, составляя жесткую конкуренцию привычным средиземноморским пляжам.

Фото: commons.wikimedia.org by Adam Jones, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вьетнам против Турции: экономика комфорта

Цены на средиземноморское побережье превратились в заградительный барьер. Пока отдых в Сочи требует внимательного подсчета каждой траты, Вьетнам демпингует. За 80–100 тысяч рублей на человека здесь можно получить пятизвездочный отель с собственным пляжем. Это дешевле, чем многие горнолыжные курорты в высокий сезон.

"Вьетнамский All Inclusive перестал быть экзотикой. Отельеры Фукуока скопировали турецкую модель, добавив к ней безлимитные морепродукты и тропический колорит", — объяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Логистика упростилась. Увеличение числа прямых рейсов нивелирует дистанцию. Отсутствие необходимости оформлять визу для коротких поездок экономит время и нервы. В отличие от ситуации, когда правила въезда в Таиланд ужесточаются, Ханой сохраняет лояльность к российскому паспорту.

Климат и специфика локаций

Летом Южно-Китайское море превращается в парное молоко. Температура воды держится на отметке плюс 31 градус. Воздух прогревается до 34, но высокая влажность переносится легче за счет морского бриза. На острове Фукуок, который называют азиатскими Мальдивами, штормы — редкое явление для этого периода.

Параметр Вьетнам (Фукуок) Турция (Анталья)
Температура воды +31°C +26°C
Визовый режим Безвизовый вход Безвизовый вход
Средний чек на обед 15-20$ 35-50$

Нячанг выбирают любители активной городской жизни. Здесь инфраструктура перемешана с историей: древние башни тямов соседствуют с современными небоскребами. Если же нужен тихий отдых, лучше смотреть в сторону южных островов или Фантьета.

"Летом во Вьетнаме море спокойнее, чем зимой. Это идеальное время для семей с детьми, которым мешает высокая волна", — отметила специально для Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Гастрономия и сервис

Вьетнамская кухня — это не только суп Фо. Это горы свежих креветок, лобстеров и гребешков за копейки. Уличная еда здесь безопаснее и разнообразнее многих отельных шведских столов. Гастрономический туризм в регионах развивается быстрее, чем отельный сервис, предлагая аутентичные вкусы лемонграсса и имбиря.

Сервис в гостиницах активно подтягивается к международным стандартам. Управляющие делают ставку на персонал, владеющий английским и русским языками. Вьетнамцы работают мягко, без навязчивости, характерной для рынков Ближнего Востока. Это создает атмосферу психологического комфорта.

"Вьетнамские отели сейчас вкладываются в спа-индустрию. По качеству процедур они уже начинают обходить Таиланд", — подчеркнула менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова специально для Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о Вьетнаме

Нужна ли страховка для поездки?

Юридически — нет, фактически — обязательно. Тропическая медицина стоит дорого, а страховой полис покрывает риски акклиматизации и укусов насекомых.

Какую валюту брать с собой?

Лучше всего брать доллары нового образца. Их легко обменять на местные донги в любом ювелирном магазине или банке по выгодному курсу.

Безопасно ли покупать еду на улице?

Вьетнамский стрит-фуд считается одним из самых чистых в Азии. Главное правило — выбирать места, где обедают сами местные жители.

Экспертная проверка: туроператор Максим Ланин, эксперт по семейному туризму Мария Дементьева, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова
Автор Анастасия Крылова
Крылова Анастасия Дмитриевна — турагент с 14-летним стажем. Подбор туров, визы, перелёты и сопровождение клиентов.
Редактор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
